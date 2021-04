Test Casque Roccat Elo X Stereo – Un excellent casque pour son prix

C’est au tour du Roccat Elo X Stereo de passer entre nos mains après le test de son cousin le Roccat Elo 7.1 USB. Et autant vous dire tout de suite qu’hormis quelques changements mineurs, les deux casques se ressemblent fortement, sauf au niveau du tarif évidemment. Voyons ensemble ces petites différences et revenons sur les qualités dont le produit ne manque pas.

Packaging

Avec un emballage très sobre et plutôt sombre, Roccat ne tombe pas dans le cliché des casques gaming ultra colorés et affiche ici une certaine mesure. On peut profiter à l’avant comme à l’arrière de visuels mettant le casque en avant et un résumé complet de ses caractéristiques principales.

Profitant d’une protection très correcte, le casque est calé dans un plastique rigide avec son micro détachable, son splitter PC ainsi que les habituels feuillets de garantie et de démarrage rapide. Le strict minimum et ce n’est pas plus mal car la marque allemande diminue ainsi ses déchets et donc son impact sur l’environnement.

Design

Le Roccat Elo X Stereo est un casque vendu sous la barre des 50€ mais il profite d’une qualité de finition exemplaire. Aucun craquement ne se fera entendre, quel que soit le sens de la distorsion et le casque rassure vraiment sur sa longévité.

Le même sentiment se fait ressentir lors du rabattement des oreillettes à 90 degrés où aucun bruit ne se fait entendre, pas le moindre frottement ne vient casser cette douce harmonie. Avec son arceau en métal et ses oreillettes en mousse à mémoire de forme de qualité, aucun doute que l’on tient ici un produit qui pourrait aisément concurrencer les concurrents à 90/100€.

Des mousses à mémoire de forme qui s’adapteront bien à la morphologie de tout à chacun et qui ne seront pas gênantes, même pour les porteurs de lunettes. Petit bémol néanmoins pour notre challenger : le câble jack.

Sur son cousin, le Elo 7.1 USB, le câble de branchement est tressé et permet donc une bien meilleure durée de vie que les câbles classiques, comme celui qui équipe le Elo X Stereo. C’est dommageable car le reste du casque est fabriqué avec des matériaux solides et il serait fâcheux de voir son casque rendre les armes à cause d’un câble défectueux.

Sur l’oreillette gauche nous retrouvons une molette et un bouton qui serviront de raccourcis. La première vous servira à régler le volume du périphérique sans avoir à passer par les différents menus tandis que le second, cliquable, vous permettra d’activer ou de désactiver le micro à la volée.

Un micro détachable qui permettra de gagner en place lors du rangement du casque ou de son transport et qui ne sera pas gênant lors d’une utilisation nomade. La tige est flexible et il sera aisé de vous faire entendre par vos camarades de jeux.

Enfin, le casque estampillé gaming ne profite pas de RGB comme beaucoup sur le marché. Ce n’est pas forcément un mal quand on sait que sur la version USB du casque, il était impossible de désactiver cette dernière même en passant par le logiciel de Roccat.

Confort

Avec un arceau auto-adaptatif, le casque pourrait serrer sur les plus grosses têtes ou les porteurs de lunettes à grosses branches mais il n’en n’est rien ici. Le poids de 314 grammes est correctement réparti et il n’y aura pas de pression inutile sur vos oreilles ou sur le haut de votre tête.

Vous pourrez donc enchainer les heures de jeu sans ressentir de gêne particulière et ce malgré les oreillettes en mousse. Ces dernières sont de bonnes qualités et si elles permettent une bonne isolation passive une fois le périphérique vissé sur la tête, elles ne vous donneront que rarement trop chaud.

En effet ces oreillettes ne font pas trop transpirer contrairement à plusieurs autres modèles déjà testés. Probablement grâce à la bonne qualité de celles-ci qui en plus de cela seront aisées à nettoyer après chaque session.

Au niveau des compatibilités, le Elo X Stereo est prévu pour fonctionner sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S/X, Nintendo Switch et PC. Il sera même possible grâce au câble jack de profiter du casque sur votre téléphone si ce dernier possède toujours cette connectique aujourd’hui si rare.

La qualité sonore est au rendez-vous avec un très bon équilibre entre les aigus et les graves, sans oublier les médiums. En jeu l’action sera parfaitement restituée et la stéréo fait parfaitement son travail. On ne dira jamais assez qu’une excellente stéréo vaudra tous les labels « 7.1 » vendus par les constructeurs qui ne sont que trop rarement à la hauteur.

Le micro profite lui aussi de la même qualité avec un son clair et précis. La captation est suffisamment puissante que pour ne pas devoir augmenter de trop la sensibilité du micro. On regrettera peut-être l’absence d’une petite bonnette afin de diminuer l’impact des « plosives » mais rien de rédhibitoire en soi.

Résumé des caractéristiques techniques du Roccat Elo X Stereo