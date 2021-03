Test Casque gaming RVB Aukey GH-X1 – Un très bon casque pour les petits budgets

Après un clavier Gaming RVB KM-G12 qui nous avait fait forte impression, nous voilà de retour pour tester un autre produit de chez Aukey : le casque gaming RVB GH-X1. Encore une fois, Aukey propose un produit qui ne coûte pas très cher mais est-ce que le rapport qualité/prix est toujours au rendez-vous ?

Packaging, Design

Aukey semble avoir trouvé son modèle puisque l’on retrouve exactement le même packaging que pour le clavier susmentionné avec une boite noire avec le logo de la marque en son centre. Un emballage qui épouse la forme du casque qui plus est. Celui-ci est d’ailleurs emballé dans un film plastique protecteur et nous avons également droit à des capuchons en plastique sur tous les branchements (port USB et prises jack).

Au premier coup d’oeil, le GH-X1 offre un look assez sobre pour un casque gaming. Contrairement à d’autres casques à bas prix, il n’en fait pas des tonnes dans la forme même si la présence du logo au centre des deux coques (là où se trouve l’éclairage RGB) donne un certain style. Si vous voulez un casque qui tape dans l’œil, ce n’est évidemment pas un premier choix, mais il possède d’autres atouts bien plus importants qu’un beau look selon nous. En outre, le revêtement en plastique est flexible, assez solide et il est possible de régler l’arceau des deux côtés de quelques centimètres.

Confort

On pourra lui reprocher un manque de confort au niveau des coussinets et surtout au niveau du rembourrage de l’arceau qui donne un sensation de dureté. Heureusement, il s’en sort plutôt bien grâce à son poids de 310 grammes. Il est donc à la fois léger et solide, et il peut aussi facilement supporter une après-midi de télétravail sur PC ou une soirée gaming sans ressentir une grosse gêne. Au-delà, on trouve évidemment mieux en la matière, mais cela reste une belle performance pour un casque à 30€.

Le casque est filaire avec un câble d’une longueur totale de 2,2m (aucun risque de fil trop court) avec un port USB servant uniquement à l’éclairage RVB et d’une prise jack principale. Un adaptateur pour séparer l’audio et le micro est fourni pour l’utilisation sur PC et Mac. Il dispose en plus d’une télécommande directement sur le fil qui permet de baisser ou augmenter le volume et de mettre le micro en sourdine.

Par contre, cette télécommande et la longueur du câble font qu’il est assez difficile de sortir avec. Il s’agit donc d’un casque qui se cantonne à une utilisation casanière. Il est toutefois compatible avec toutes les consoles du moment (PS4, PS5, Switch, et consoles Xbox). Le seul souci vient du port USB qui n’est là que pour l’éclairage RVB. S’il est facile de s’organiser sur PC, c’est un peu moins évident de trouver un appareil avec un port USB à proximité tout en étant un minimum mobile si l’on est sur une manette ou un téléphone.

Performance

Le gros point fort de ce casque est sans conteste la qualité qu’il procure au niveau du son. Nous sommes sur du stéréo et non pas du 7.1, mais le Aukey GH-X1 offre un son absolument remarquable pour le prix qu’il affiche, et ce particulièrement lors de nos sessions de jeu. Evidemment, nous l’avons essayé sur des titres demandant une certaine qualité sonore pour les apprécier correctement. Que ce soit sur Metro Last Light Redux, Counter Strike : Globale Offensive, ou encore Hollow Knight, nous sommes assez satisfaits du résultat.

Même le rendu du son 360 degrés sur les FPS est à saluer tant au niveau de l’ambiance que des besoins pour la compétition en ligne. En outre, la réduction de bruit promis par le constructeur tient ses promesses sans toutefois tout isoler à 100%. Il surprend également quand il est question d’écouter un peu de musique bien qu’il ne soit pas fait expressément pour ça. Si jamais vous n’avez rien d’autre sous la main, le Aukey GH-X1 peut être l’outil polyvalent que vous recherchez bien qu’il manque tout de même d’un peu de puissance au niveau du volume.

Enfin, le microphone omnidirectionnel fonctionne plutôt bien même avec des bruits de fonds (en revanche ne faites pas l’erreur comme moi d’utiliser le RTX Voice avec). Notons d’ailleurs que celui-ci est flexible, ce qui nous permet de le positionner facilement à tout moment.

Résumé des caractéristiques