Test du casque Eksa E900 – Une bonne expérience à prix démocratique

Eksa est une société chinoise toute récente dont l’aventure a débuté en 2018 et dont l’objectif est de s’implanter dans le monde prolifique des accessoires gaming. C’est donc naturellement avec un casque, l’Eksa E900, que la firme tente de faire son trou en Europe.

Vendu a bas prix, est-ce vraiment une bonne affaire ou vaudrait-il mieux se tourner vers le Mad Catz FREQ 4 qui se situe dans la même gamme tarifaire ? Le verdict est sur le point de tomber après plusieurs jours d’essai à la rédaction.

Packaging

Dans un design très moderne et gaming, l’emballage du casque montre des visuels de cet Eksa E900 ainsi que ses caractéristiques principales. A l’intérieur, nous retrouvons le casque, divers livrets, un câble Y, le micro détaché avec sa petite bonnette ainsi qu’une housse de transport en simili cuir qui a l’air de bonne qualité avec la marque Eksa en sur-imprimé.

Sur cette même housse se trouvent les coordonnées du fabricant, adresse mail comme numéro de téléphone avec les tranches horaires pour appeler le service après vente, très pratique si le casque nous lâche quand on est en déplacement.

Si l’on peut reprocher quelque chose au niveau du packaging et de son contenu c’est son nombre inutile de sachets en plastique. La bonnette va se retrouver dans un mini sachet plastique séparé alors qu’elle aurait pu se retrouver dans le même que le micro. C’est dommage car Eksa a la bonne idée de mettre son casque directement dans la housse de protection et donc de ne pas utiliser de carton à l’instar des autres produits (même si le carton est recyclable).

Design

Malgré une grille sur le côté des oreillettes un peu cheap, l’ensemble du casque parait plutôt robuste et solide. Tout de noir et rouge vêtu pour notre modèle d’essai, l’Eksa E900 apporte cette touche de couleur sans en faire des tonnes, c’est très appréciable.

L’arceau profite d’un rembourrage généreux, de même que les oreillettes avec du simili-cuir qui semble être de bonne qualité. Deux petits fils viennent relier l’arceau à l’oreillette et ce petit style si particulier fait son petit effet.

Avec l’absence de branchement USB, on notera également l’absence de lumière RGB qui aurait peut-être mieux mis en valeur le casque à la place des grilles qui viennent un peu gâcher l’ensemble général. Même chose avec les vis plutôt apparentes qui auraient pu être dissimulées afin d’améliorer les finitions du produit.

Sachez que d’autres couleurs sont disponibles (noir, rouge, vert et mauve) même si celles-ci sont régulièrement en rupture de stock. Au niveau de la qualité d’assemblage, c’est du très bon car on ne constate aucun craquement, peu importe la distorsion du casque et ceci réduit le risque de casse.

Petit bémol pour les oreillettes qui restent statiques alors que le casque est fourni avec une housse de rangement. Il aurait été en effet plus logique de retrouver des oreillettes rétractables à 90 degrés afin d’optimiser le rangement ainsi que le port autour du cou.

Confort

L’Eksa E900 est très léger et se fera facilement oublier sur la tête, même pendant de longues sessions de jeu. La seule chose qui pourrait vous rappeler que le casque est sur la tête est la chaleur dégagée par les oreillettes en simili qui donnent un peu chaud au bout d’une heure ou deux.

L’arceau et son bandeau en mousse sont confortables et n’exerceront pas de pression sur votre crâne ou sur vos branches de lunettes. L’arceau est réglable grâce à 8 niveaux de crantage et s’adaptera au mieux à la morphologie de chacun.

Avec un câble d’une longueur de 2 mètres, vous serez très à l’aise en toute situation, que cela soit pour du gaming sur PC ou sur consoles. C’est sur ce même câble que nous retrouvons un petit boitier qui comprend un switch pour mettre en sourdine son micro ainsi qu’une petite molette permettant d’augmenter ou de diminuer le son à sa guise.

N’oublions pas le micro détachable qui vient se loger très facilement dans le casque et le fait de l’enlever apportera un confort supplémentaire aux joueurs solo qui n’ont pas forcément besoin de communiquer pendant leur session. Ce micro est de bonne qualité, le son est bien capté et la restitution de la voix se fait sans mal. Le rendu reste cependant un peu « grave » et ne profitera pas d’une clarté aussi nette que d’autres casques mais on ne peut lui en tenir vraiment rigueur étant donné la position tarifaire de notre modèle.

Le casque est multi-plateformes et pourra être utilisé sur PC, Xbox One, Xbox Series S/X, Nintendo Switch et PlayStation 4. Sachez également que cela n’est pas mentionné mais il est aussi compatible avec la PlayStation 5, si cela peut rassurer quelques personnes qui hésitaient.

Il est compatible avec n’importe quel smartphone disposant d’une prise jack mais nous ne conseillons pas l’utilisation du casque sur ce type d’appareil. Non pas que le rendu soit catastrophique mais on sent que le casque a été pensé dans une optique de jeu vidéo et qu’il ne s’adresse pas à des audiophiles/cinéphiles. Bien sur celui-ci pourra dépanner de temps à autre mais sa principale arme est le gaming.

Avec des basses qui prédominent sur les médiums ou les aigus, le casque s’en sortira à merveille sur des jeux d’action ou de courses automobiles. Eksa nous fait profiter d’un son de bonne qualité qui ne sature pas même à haut volume, c’est suffisamment rare sur cette gamme tarifaire pour ne pas le souligner.

Résumé des caractéristiques du Eksa E900