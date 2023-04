Test BenQ X3000i – Un vidéoprojecteur impressionnant pour le jeu en 4K

Aujourd’hui, les vidéoprojecteurs haut de gamme peuvent aisément servir d’alternative aux meilleures TV 4K. Malgré des prix souvent élevés, ils bénéficient d’avantages non négligeables pour jouer tranquillement où l’on veut. Nous avions d’ailleurs testé le vidéoprojecteur Gaming BenQ TH690ST il y a quelques mois. Avec le X3000i, BenQ revient avec un modèle qui vous permet de jouer avec une résolution 4K UHD sachant que la machine est vendue à environ 2300€. Nous l’avons pris en main durant près de deux semaines et voici notre verdict.

Packaging et Design

Un vidéoprojecteur, ça a beau être pratique, il n’en reste pas moins compliqué à transporter en toute sécurité. BenQ a heureusement pensé à tout un attirail en polystyrène qui maintient bien cette grosse boîte tout en la protégeant des chocs. Nous ne sommes pas devant l’emballage le plus esthétique, mais le principal reste la sécurité sans faille ici. À l’intérieur, on retrouve donc notre vidéoprojecteur, le câble d’alimentation, un câble HDMI, une télécommande et un dongle Android TV.

Le design du BenQ X3000i est assez singulier parce qu’il ne ressemble pas vraiment aux modèles qu’on a l’habitude de voir avec une forme rectangulaire assez plate (comme le TH690ST que l’on a évoqué justement). Pour faire court, nous avons un gros cube assez élégant grâce à ses courbes et à ses couleurs. Blanc à l’extérieur, noir sur la face avant avec un fin contour orange sur celle-ci. En plus de se fondre assez bien dans une pièce, sa carrure lui permet de se glisser facilement sur une petite table ou tout type de support (272 x 197,1 x 259,4 mm). On dispose enfin de deux pieds ajustables à l’arrière pour le positionner parfaitement à 180° si jamais vous devez légèrement l’incliner pour obtenir un résultat optimal.

Avec ses 6,5 kg, rien ne vous empêche de le fixer sur un plafond ou un mur si jamais vous souhaitez une installation plus poussée. Sur le côté droit de l’appareil, nous avons également deux molettes qui permettent de modifier le focus et le zoom. Aucun problème à ce niveau-là, les réglages se font en une poignée de secondes et une fois qu’une bonne place est trouvée, on y retouche rarement. Petit point noir tout de même sur les ajustements de l’écran, il n’est pas possible de faire des réglages au niveau de la lentille pour déplacer votre écran latéralement.

Pour pallier à cela, le X3000i dispose d’une correction trapézoïdale 2D qui permet de corriger les défauts visuels si votre vidéoprojecteur n’est pas positionné de face, cependant, nous n’avons pas vraiment été convaincus par le résultat. Le rendu est loin d’être horrible, mais l’image est bien plus propre lorsque l’on positionne la machine bien droite. Prévoyez tout de même une pièce assez grande pour le placer à bonne distance afin d’avoir une image assez grande (prévoyez 2 à 4 mètres de distance environ).

Qualité d’image et performances

Le BenQ X3000i se révèle être un outil assez bluffant pour jouer en 4K, toutefois veuillez noter qu’il ne possède pas de port HDMI 2.1 (uniquement deux ports HDMI 2.0 à l’arrière). Si vous avez une console PS5 ou Xbox Series X, il est donc impossible de jouer en 4K/120Hz ou d’utiliser le VRR. Les combos 4K/60 Hz et 1080/120 Hz restent néanmoins impressionnants, mais à ce prix on aurait quand même aimé avoir ces deux fonctionnalités.

BenQ le vend comme un vidéoprojecteur haut de gamme dédié au gaming et il ne trahit pas ses promesses là-dessus. Que ce soit la qualité d’image, l’intensité des couleurs et le degré de latence, le X3000i offre des performances de haut vol. Même en 4K/60Hz, le résultat est très satisfaisant malgré une latence de 16 ms, cependant on préfèrera le 1080p à 240 Hz (8ms) ou 120 Hz (8ms) pour l’aspect compétitif. On pense notamment aux FPS comme Warzone, Apex, Battlefield 2042…

Grâce à son système à 4 LED (la majorité des modèles de ce genre en utilisent 3), il permet d’obtenir une forte luminosité pour un maximum de 3000 lumens. Il est également compatible avec le HDR10 et HDR-PRO sachant que l’appareil passe de l’un à l’autre automatiquement lorsqu’il détecte la compatibilité d’un support. Contrairement au TH690ST, la lumière naturelle permet d’en profiter dans des conditions très acceptables, toutefois on préconisera une utilisation dans une pièce bien sombre afin d’avoir un rendu optimal.

Ci-dessous une photo dans une pièce éclairée VS une photo dans une pièce plongée dans l’obscurité.

Le confort est aussi au rendez-vous en ce qui concerne le visionnage de films et de séries TV. D’ailleurs, le dongle Android TV vous permet d’avoir un lecteur multimédia pour profiter de YouTube, Disney +, etc.. Il s’agit d’un petit extra sympathique, mais assez négligeable étant donné qu’une console offre déjà la plupart de ces services. Dans tous les cas, l’achat d’un tel produit est avant tout dans une optique très orientée gaming.

Qualité Audio

Petit point de précision sur l’audio puisque le X3000i est équipé de deux haut-parleurs treVolo de 5 W et il faut admettre qu’ils font très bien l’affaire. On ne fera évidemment pas mieux qu’une bonne barre de son par exemple, toutefois on imagine qu’un bon budget pour un équipement sonore complet peut être compliqué après l’achat de ce bijou. Même s’il faudra souvent jouer avec le niveau du volume selon l’utilisation que vous en faites, cela fera très bien l’affaire dans la plupart des cas. D’autant que la machine est assez silencieuse, nous l’avions juste à côté de nous lors de nos sessions de jeu et on en oublierait presque sa présence.