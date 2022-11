Test Vidéoprojecteur Gaming BenQ TH690ST – Une excellente alternative pour jouer sur consoles en Full HD 1080p

Quand il est question de jouer dans de bonnes conditions, nous avons tendance à nous diriger vers des télévisions haut de gamme ou bien sur des écrans PC performants, mais BenQ a sorti cette année une troisième solution qui permet de profiter de ses jeux consoles via un vidéoprojecteur dédié au gaming avec le TH690ST. Nous l’avons testé durant près de deux semaines et selon votre budget et vos besoins, il pourrait bien devenir un compagnon de route idéal pour vos sessions de jeu.

Packaging et Design

Etant donné que ce n’est pas un produit que l’on a l’habitude de tester, nous allons surtout nous concentrer sur l’aspect pratique dans cette partie. Précisons tout de même que le packaging est plus que correct et est un poil plus grand que la taille de la machine (36,6 cm de largeur, 24,4 cm de longueur et 11,8 cm de hauteur).

A l’intérieur, nous avons le vidéo projecteur bien emballé et un petit carton contenant la prise d’alimentation ainsi qu’une télécommande permettant de naviguer dans les menus de l’appareil. En matière de connectique, nous avons à l’arrière de l’engin : 2 ports HDMI 2.0, 2 ports audio (mini-jack entrée et sortie) pour connecter l’appareil à une barre de son par exemple, un port USB type-2 et une entrée RS232.

Premier gros avantage de ce TH690ST, c’est sa forme compacte. Il peut se transporter facilement et prend très peu de place dans une pièce sachant qu’il est possible de le fixer à un plafond, mais surtout de le positionner à une distance de minimum 1.5 mètres. L’affichage est excellent quel que soit son positionnement, mais on pense d’abord aux petites pièces qui n’ont pas forcément l’espace pour accueillir ce genre d’installation.

Qualité d’image

Le vidéoprojecteur TH690ST de BenQ utilise un système de projection DLP (Digital Light Processing) et une source lumineuse 4LED. Sans vous faire un cours sur les différentes technologies et sources lumineuses, il faut savoir que la technologie DLP est à la fois la plus performante et la plus abordable.

Elle permet d’avoir une image nette, des couleurs très bien rendues, un bon contraste et des noirs assez profonds. Chose que l’on a constaté en jouant sur PS5 et sur Switch. Evidemment, on ne peut pas profiter réellement de la 4K (la 4K à 60Hz est pris en charge mais à l’image nous avons un downscale en 1080p) avec une résolution uniquement en Full HD 1080p (avec le support du HDR10), mais le résultat est assez bluffant pour une « simple » projection d’image.

De même que les performances qui justifient cette appellation de « videoprojecteur gaming » avec un taux de rafraichissement allant jusqu’à 120 Hz et 8.3 millisecondes d’input lag lorsque l’on actionne le « mode jeu ». Aucun souci de fluidité constaté en faisant nos parties de Fortnite sur PS5.

Luminosité et son

Bien qu’il mette l’accent sur le jeu, le TH690ST s’apprécie également lorsque l’on regarde des films et séries. Pour en revenir à la source lumineuse 4LED de 2300 lumens, celle-ci donne une excellente durée de vie à la machine (10 ans de performance selon la marque). L’inconvénient de ce type de lampe, c’est qu’elle n’offre pas une luminosité aussi puissante que d’autres.

Cela ne pose aucun problème dans une pièce sombre ou éclairée par quelques lampes, par contre cela pose plus de soucis dans une pièce très lumineuse ou avec de grandes fenêtres laissant passer énormément la lumière naturelle. Si vous n’êtes pas prêts à utiliser des rideaux ou bien si vous préférez tout simplement jouer en plein jour, cela pourra éventuellement vous dissuader.

L’autre gros inconvénient de ce vidéoprojecteur est son côté un peu bruyant lorsqu’il est en marche. Cela n’est pas vraiment un problème puisque les haut-parleurs pourront cacher se défaut, malgré tout il faut éviter de le placer juste à côté de soi. En parlant de son justement, sachez que le TH690ST de BenQ embarque deux haut-parleurs TreVolo 5W.

Le rendu est assez satisfaisant (et cache un peu le défaut du bruit) avec un bon équilibre des sons et un puissant volume. Cela ne vous offre pas une expérience complète en matière de son-surround, mais cela fait très bien l’affaire pour jouer ou regarder des films. De plus, il est toujours possible d’installer votre propre matériel audio grâce aux deux prises jack. Comme vous le voyez, on porte un regard très flatteur sur ce vidéoprojecteur dédié au gaming, cependant le prix de la bête (1299€ environ) risque de refroidir pas-mal de monde sachant qu’à ce prix, certains préfèrent souvent se tourner vers un téléviseur haut de gamme.

Acheter le Vidéoprojecteur BenQ TH690ST au meilleur prix

Le vidéoprojecteur Th690ST de chez BenQ est proposé au prix conseillé de 1299€. Il est disponible chez la plupart des revendeurs habituels, notamment Darty en passant par Amazon mais également chez Conforama. Un investissement à quatre chiffres mais qui pourrait satisfaire les amateurs de nouvelles expériences visuelles avec un confort non négligeable pour jouer sur grand écran.