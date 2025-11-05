Test Atari 2600+ Édition Pac-Man : La madeleine de Proust tant recherchée ?

  • Le design collector réussi : façade imitation bois et esthétique jaune Pac-Man
  • Le joystick CX40+ sans fil, fidèle au toucher d’origine et compatible avec PC et anciennes Atari
  • La compatibilité cartouches : les vieux jeux fonctionnent parfaitement, maintenant en HDMI
  • Le cartouche “Pac-Man Double Feature”, réunissant les versions 2600 et 7800
  • Les options rétro bien pensées : affichage 4:3/16:9, noir et blanc, niveaux de difficulté par joueur
  • L’ensemble du pack bien construit, des câbles siglés au manuel
  • La façade lumineuse à l’allumage, qui donne vie à Pac-Man et ses fantômes
  • L’existence des joysticks fantômes (Pinky, Inky, Blinky, Clyde) pour les collectionneurs
  • Un seul joystick fourni dans le pack
  • L’image étirée en 16:9 déforme légèrement les proportions ; le 4:3 reste préférable
  • La version 2600 de Pac-Man risque de paraître trop austère aux yeux d’un public habitué à la modernité
9

Cette édition est bien plus qu’un simple exercice de nostalgie. L’Atari 2600+ Édition Pac-Man est un hommage vivant à une période fondatrice du jeu vidéo. Sa conception soignée, son respect du matériel d’origine et ses améliorations en font un objet à la fois collector et fonctionnel. On retrouve la chaleur d’un design d’époque, la satisfaction de manipuler un vrai joystick, et la simplicité d’un produit qu’on branche et qui fonctionne. Certes, le pack aurait gagné à inclure un second contrôleur, et la version 2600 du jeu reste un défi pour les rétines modernes. Mais l’essentiel est là : une machine qui honore son héritage, invite au partage et offre un vrai plaisir immédiat. Cette édition Pac-Man coche toutes les bonnes cases, tant en terme d’authenticité que d’accessibilité. Et le tout nous rappelle qu’avant la 3D, avant le photoréalisme, il suffisait d’un bon joystick et de quatre fantômes pour créer une franchise et une console de légende.

Ce test a été réalisé à partir d'une version éditeur.

