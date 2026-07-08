Test Assassin’s Creed Black Flag Resynced – Le retour du roi de la piraterie ?

Avec l’arrivée d’un nouveau GTA, du remake de Rayman Legends et de celui d’Assassin’s Creed IV: Black Flag, l’année 2026 a décidément un goût de 2013. Treize ans après la sortie du quatrième épisode de la licence phare d’Ubisoft, les aventures du légendaire pirate Edward Kenway refont surface dans une version Resynced. Ce Assassin’s Creed Black Flag Resynced s’inspire des bases du matériau d’origine, en le reconstruisant de zéro. Un traitement qui donne vie à des graphismes bien supérieurs à ceux de l’époque, des améliorations de gameplay, une reconstruction des Caraïbes du XVIIIe siècle à la perfection et des changements dans le scénario pouvant faire débat. Nous avons une triste pensée à la disparition du présent dans les locaux d’Abstergo, et à l’absence du DLC Freedom Cry. Une envie indéniable de la firme d’enlever les phases en dehors de l’Animus dans les nouvelles productions. Cependant, Ubisoft Singapour, le studio derrière Resynced, tente de compenser ces retraits avec l’ajout de nouvelles séquences historiques narratives, et moultes nouveautés de gestion renforçant notre attachement à cet univers de la piraterie.

Conditions de test: Nous avons joué pendant environ 35h à Assassin’s Creed Black Flag Resynced, afin de finir la trame principale (15h) et d’effectuer du contenu annexe comme les nouvelles missions scénarisées. Le test a été effectué à partir d’une version PlayStation 5 envoyée par l’éditeur.

Une histoire d’or, de gloire et de pirates

Assassin’s Creed Black Flag Resynced prend place pendant l’âge d’or de la piraterie en 1715. À cette époque, un corsaire nommé Edward Kenway s’apprête à s’engager dans une aventure, dépassant tous ses rêves d’or et de gloire. Abandonnant sa vie de paysan et sa famille, Edward prend la mer des Caraïbes à bord du navire écossais du capitaine Alexander Dolzell. Cependant, après un naufrage, notre jeune pirate est contraint d’endosser une identité qui ne lui sert, dans un premier temps, qu’à poursuivre son rêve de fortune.

Durant nos péripéties à bord du Jackdaw, nous ferons la rencontre de figures historiques telles qu’Anne Bonny, Edward Thatch alias Barbe Noire, ou encore James Kidd. Ces personnages entretiennent une relation plus ou moins proche de Kenway et vont l’aider à grandir personnellement afin de servir une cause plus noble. Rapidement, Edward va se retrouver en plein cœur d’un conflit mêlant Assassins et Templiers. Tous à la recherche d’un Sage pouvant leur ouvrir la porte à “l’Observatoire”. Un lieu mystique bâti par la première civilisation offrant, comme le nom l’indique, le pouvoir d’observer les êtres humains du monde entier.

Dans la version de 2013, le même scénario se produisait dans les phases du présent à Abstergo. Nous suivions un simple employé qui, malgré lui, se retrouvait embarqué dans une chasse à l’Observatoire à travers les souvenirs d’Edward Kenway, sur fond d’une guerre éternelle entre Assassins et Templiers. Cependant ces séquences du présent ont été totalement effacées dans la version Resynced, comme énoncé en amont. Une décision pouvant être interprétée par un probable aveu d’échec d’Ubisoft, peinant à proposer un présent captivant depuis la fin de l’arc narratif de Desmond.

D’une certaine manière, Ubisoft Singapour comble ce manque par l’ajout de scénarios inédits, relativement intéressants, consacrés à Stede Bonnet ainsi qu’à Barbe Noire à la fin du jeu. En parallèle, Resynced modifie certains passages minimes de l’histoire, jusqu’à ajouter des séquences inédites dans la trame principale, accompagnée de nouvelles lignes de dialogues et cinématiques. Toutefois, nous notons une certaine différence entre les cinématiques remasterisées et les nouvelles qui sont bien plus statiques, jusque dans la posture d’Edward, rappelant ainsi ce qui se fait depuis les dernières productions de la licence Assassin’s Creed.

Si le présent a été effacé de l’histoire par le studio, ces derniers tentent néanmoins de continuer une histoire introduite dans Shadows. En effet, durant vos explorations, vous pouvez tomber sur des failles de l’Animus. Celles-ci proposent une courte mission, racontant un scénario alternatif à la vie d’Edward Kenway, du genre : « Et si Edward avait tenu sa promesse auprès de Caroline ? ». Bien que ces quêtes soient sympathiques à parcourir, si on enlève l’impression d’être dans un musée interactif, elles permettent surtout d’en apprendre plus sur cette intelligence artificielle nommée Ego. Cela dit, cette manière de raconter le présent est toujours autant maladroite et d’un certain ennui. Pourtant, Ubisoft avait matière à faire une histoire plus intéressante avec le personnage de Basim. Nous verrons comment évolue cette sous-intrigue dans le futur mais comme à chaque fois, elle risque d’être oubliée.

Les trésors de la mer des Caraïbes

Avec cette version Resynced, le titre se dote de nouvelles îles modelées à la main, explorables à tout moment. De plus, celles déjà existantes bénéficient d’une grande refonte sur la structure, apportant leur lot de nouveaux secrets et de coffres à piller. Nous pouvons également retrouver divers collectables utiles aux quêtes secondaires, à l’instar des stèles mayas ou des trésors de Barbe Noire.

Cette ressortie du soft se voit bénéficier de graphismes magnifiques et des effets météorologiques apportant un brin d’immersion, surtout lors des tempêtes maritimes à la fois impressionnantes et terrifiantes. Une technologie reprise directement du moteur Anvil d’Assassin’s Creed Shadows, l’un des seuls points positifs du jeu se situant au Japon féodal. Il est tout de même important de souligner l’apparition de bugs bloquants, nous obligeant à recharger la partie. Si nous voulons être farceur, nous pourrions dire qu’Unity, sorti en 2014, est toujours le jeu Assassin’s Creed le plus beau et le plus réaliste dans la retranscription de son époque. Mais Black Flag fait un bien meilleur travail que les derniers jeux en monde ouvert d’Ubisoft.

En effet, il nous est arrivé à quelques reprises de ne pas pouvoir réaliser certaines actions car l’interaction ne voulait pas se présenter à nous, ou bien parce que le coffre en question a décidé de ne faire qu’un avec le pied d’une table, ou alors Edward qui devient pacifique en ne voulant plus donner de coup de sabre. Nous espérons qu’une mise à jour va fixer ces problèmes quelque peu frustrants.

Concernant les PNJ, ceux-ci arborent un comportement dynamique donnant une très belle illusion de réalisme. Par exemple, lors d’une tempête, certains filent s’abriter en se protégeant la tête. En journée, ils vont avoir une routine qui leur est propre. Ou encore, il n’est pas rare d’entendre des conversations entre deux personnages non joueurs et ainsi récolter des renseignements sur un potentiel trésor. Cela rappelle en quelque sorte le système présent dans Star Wars Outlaws. Tout ceci peut paraître minime aux premiers abords, mais ajoute un brin de réalisme indéniable à notre aventure dans les Caraïbes.

Forcément, les batailles navales sont de la partie et ont été grandement améliorées, ne serait-ce qu’avec l’HUD qui est plus précis dans ses indications. Nous avons bien évidemment toujours la possibilité d’aborder les navires ennemis, mais cette fois-ci, Resynced nous demande de faire baisser le moral des troupes en faisant des éliminations, détruire certains objectifs comme le mât du bateau, afin de réussir l’abordage. Cela reste un changement relativement minime puisqu’à l’époque il fallait uniquement faire un certain nombre d’éliminations en fonction du niveau du galion adverse.

Le Jackdaw se voit lui aussi bénéficier de nouvelles améliorations d’armes, comme les boulets et mortiers enflammés. De plus, il dispose de trois nouveaux officiers à recruter par le biais de quêtes secondaires, et octroyant chacun une capacité au navire, comme une réduction des dégâts subis, une seconde salve de canon, et un éperonnage rapide. Des améliorations totalement bienvenues pour partir à l’assaut des nombreux forts maritimes, ainsi que des redoutables navires légendaires faisant leur retour dans Resynced.

Des combats modernisées, sauf l’IA…

Tout comme les affrontements navals, le système de combat a subi quelques retouches pour le rendre plus moderne, tout en gardant le charme des anciens épisodes. Ces derniers sont plus dynamiques et exigeants qu’en 2013, sans pour autant être difficiles non plus. L’ajout d’un coup de pied, d’un croche-pied et de la corde à grappin rendent les affrontements moins linéaires et bien plus amusants. Il en va de même pour l’escalade, qui bénéficie des éléments de parcours intégrés dans Shadows par des mises à jour, comme le balancement arrière, rendant ces phases moins rigides et plus fluides qu’en 2013, mais le contraire aurait été de nature décevante.

Resynced implémente également la parade parfaite permettant d’exécuter directement un ennemi, et en fonction de notre équipement, il est possible d’enchaîner jusqu’à quatre exécutions. À savoir qu’en combat, les ennemis s’adaptent à ce que vous faites pour vous forcer à varier vos coups. De fait, les adversaires vont être amenés à bloquer vos attaques simples si vous les enchaînez un peu trop souvent. Tout comme pour les coups de pied où les ennemis vont tout simplement les esquiver avec facilité.

Et pour les adversaires plus imposants, ils sont aptes à lancer des attaques lourdes qu’il vous faut cette fois-ci esquiver pour mieux attaquer, en prenant en compte qu’une esquive réalisée sur un bon timing permet d’enchaîner sur un contre en coup critique. Pour pimenter le tout, ils n’attendent pas forcément que vous neutralisez leur camarade pour vous asséner des coups d’épée ou de tromblon, pouvant même interrompre votre enchaînement de neutralisation.

Dans les débuts, Edward a peu de points de vie, et parfois il vous faut mieux reculer pour revenir plus fort. C’est pourquoi la bombe fumigène ou les potions de soin sont actionnables bien plus facilement que sur l’original. Ainsi, avec la pression d’une seule touche, vous pouvez vous sauver de situations délicates. Par ailleurs, à l’heure où nous écrivons ces lignes, il n’est pas possible pour notre capitaine de se battre avec les lames secrètes comme dans la version d’origine. Néanmoins, les développeurs ont confirmé que cette mécanique sera de retour dans une mise à jour future, étant prévue rapidement après la sortie du soft.

L’infiltration a aussi subi des petits changements, avec notamment la capacité de s’accroupir à n’importe quel moment, et pas seulement dans les hautes herbes. Nous notons également que la visibilité des ennemis sur Edward varie en fonction du cycle jour/nuit, et donc de l’obscurité, sans pour autant être aussi poussée que sur Shadows. Cependant, l’intelligence artificielle est toujours aux fraises, rendant ces phases bien trop faciles. De plus, il n’y a plus de désynchronisation lorsque nous sommes repérés dans les missions de filature, puisque le jeu s’adapte et est amené à modifier la manière d’atteindre le but final.

Du Anno dans mon Assassin’s Creed

Reprenant avec fidélité son matériau d’origine, Assassin’s Creed Black Flag Resynced ne pouvait pas passer outre ses activités iconiques, comme le harponnage ou la chasse, permettant d’obtenir divers matériaux et ressources utiles à l’amélioration d’Edward et du Jackdaw. Nous ajoutons à cela le retour inévitable des phases de plongées aquatiques, avec plus de liberté de mouvements, ainsi qu’une qualité graphique relevée. Durant ces phases, l’objectif numéro un est de piller un maximum de trésors avant de remonter à la surface, et accessoirement profiter des magnifiques requins voulant nous faire la peau.

Ce n’est pas tout, cette version Resynced apporte de nouvelles activités et en embellit d’autres, dont notamment le Manoir d’Edward se voyant doté de quelques petites nouveautés supplémentaires, en plus de la tenue légendaire à débloquer. Ainsi, il est possible de rénover diverses parties du bâtiment pour déverrouiller plusieurs effets, permettant de déverrouiller des emplacements de navires supplémentaires à la flotte. Edward se voit attribuer une gestion de navires qu’il peut à sa guise envoyer en mission afin de faire du commerce, de la piraterie, de la reconnaissance et des patrouilles. Tout ça dans un but bien stratégique de se faire un maximum d’or.

Les navires peuvent être détruits durant la mission et le butin, ainsi que l’unité envoyée, sont perdus à jamais. Pour ceux arrivant à accomplir l’expédition, ils se voient automatiquement perdre des points de vie, mais heureusement nous avons la possibilité de les réparer avant de les envoyer voguer vers une autre mission, en échange de quelques réales. Pour obtenir de nouveaux navires, il suffit simplement d’aborder un type d’embarcation voulu, et de prendre la décision de le ramener à la flotte au lieu de le détruire. Il faut également prendre en compte que l’envoi de nos troupes en expédition nécessite au préalable de capturer les quelques forts dispersés aux quatre coins des Caraïbes.

En plus du manoir, l’île entière de Great Inagua est améliorable à l’instar du village d’Assassin’s Creed Valhalla et Shadows. Ainsi, nous avons la possibilité de débloquer divers établissements, tels qu’un bordel, un feu de camp, un quai de pêche, une taverne, ou encore un négociant de trésors qui permet à Edward de générer un meilleur profit au repaire. À savoir que certains bâtiments comme le magasin ou le capitaine de ports disposent de trois niveaux d’amélioration, donnant à notre capitaine la possibilité d’acheter des armes de meilleure qualité pour lui ou son navire.