Test Radeon RX 6800 XT – AMD revient dans la course des GPU haut de gamme

Après avoir objectivement dépassé Intel en matière de processeur avec la série des AMD Ryzen, la marque vise désormais son principal concurrent en matière de carte graphique, Nvidia. Avec ce GPU Radeon RX 6800 XT, le duel avec la GeForce RTX 3080 est plus tendu que jamais. Nous avons pu tester le monstre d’AMD pendant près de deux mois et voici ce que l’on retient.

Une belle architecture

Proposée à 649€, il est bien sûr nécessaire de préciser que le prix pourra fluctuer à cause des disponibilités qui se font encore rares. C’est le cas pour toutes les cartes graphiques actuellement en raison d’une pénurie généralisée. A voir en 2022, mais rien n’est encore certain pour l’instant. D’autant que cette carte graphique vise une application haut de gamme pour jouer confortablement en 4K et avec le Ray Tracing, les deux paramètres en vogue pour les perfectionnistes du jeu sur PC.

Premièrement, l’architecture RDN2 impressionne. Sur le papier, elle semble être bien plus qu’une mise à jour du RDNA utilisé précédemment. Grâce à l’expérience acquise sur les processeurs AMD Ryzen, on note une performance accrue de 54% par rapport à une consommation équivalente sur les cartes de la série 5000. Concrètement, AMD ajoute plus d’unités de calcul, plus de shaders et une nouvelle fonctionnalité assez intéressante appelée Infinity Cache.

Il s’agit d’un espace dédié de 128MB visant à optimiser la bande passante et la latence des GPU de la série 6000. Cet espace garde en cache ce qui est géré par l’ensemble du noyau graphique et permet un rendu plus rapide en jeu (voir ci-dessous). Cela a en plus le mérite de libérer cet espace que l’on retrouverait normalement sur celle de la VRAM.

En parlant des autres composants, notons qu’AMD permet d’activer une fonctionnalité qui vous donnera un petit boost de performance : le Smart Access Memory. La technologie n’est pas propre à AMD puisqu’elle utilise la bande passante PCI Express (« resizable Base Address Register support »), mais étant donné la popularité des processeurs de la marque, cela peut vous donner un petit plus non négligeable. Pour l’activer, il faudra passer par le BIOS. Vous avez cependant besoin d’une carte mère, d’un GPU et d’un CPU AMD pour pouvoir l’activer. (Nous n’avons malheureusement pas pu tester la fonctionnalité par nous-même).

Des performances au rendez-vous

La Radeon RX 6800 XT s’impose comme un sérieux concurrent à la RTX 3080 de NVIDIA. Avec elle, vous pouvez faire tourner n’importe quel jeu en 4K 60 FPS ou encore en 1440p 144-240 FPS pour les joueurs exigeants cherchant l’optimisation des conditions sur des titres compétitifs comme Counter Strike-Global Offensive. Ayant pu l’utiliser pendant près de 3 mois, il n’a pas défailli en affichant des performances toujours au rendez-vous (avec une config disposant de 16Go de RAM DDR4 3000Hz et un AMD Ryzen 5 2600). Nous avons ainsi pu mettre la carte à l’épreuve sur quelques jeux comme Red Dead Redemption 2, Metro Exodus, Control et Assassin’s Creed Odyssey.

Même si notre configuration avait un peu plus de mal en 4K, il faut admettre que la carte s’en sort très bien, en revanche on privilégiera de jouer en 1080p mais surtout en 1440p pour profiter de tous les titres confortablement avec les configurations au maximum. Globalement, elle est au coude à coude avec la RTX 3080 sur ces terrains-là, en revanche elle peine à suivre en ce qui concerne le Ray Tracing avec des FPS bien trop bas pour en profiter pleinement. Une chose que NVIDIA met en avant depuis des années, et étant donné que c’est une première chez AMD, on s’attendait à ce genre de résultats.

Même si à la sortie de la carte, AMD n’avait pas encore de concurrent à la technologie de Super Sampling de NVIDIA (DLSS), ce n’est plus aujourd’hui vraiment un souci grâce la technologie AMD FidelityFX (FSR) implantée l’été dernier. Même si cela fonctionne différemment, les résultats sont à peu près les mêmes (d’autant que la technologie fonctionne sur une plus grande gamme de cartes graphiques). Le gain de performance est notable, et la qualité est très bien rendue de ce que l’on a pu voir sur Read Dead Redemption 2 notamment (1080p upscale en 1440p et 1440p upscale en 4K).

Design, bruit et température

Même si ce n’est pas l’argument numéro 1 qui jouera en faveur de cette Radeon RX 6800 XT, il faut avouer que la pièce jouit d’un design assez propre et reflète bien la puissance qu’elle cache à l’intérieur. Le logo « Radeon » est bien éclairé d’une lumière jaune avec une couche de lumières RGB tout autour, de quoi mettre de la couleur dans votre tour. Etant donné qu’elle est assez longue (26cm) et imposante (800g environ), on apprécie le petit strap métallique fourni dans la boîte pour maintenir encore mieux la carte afin d’éviter le pliage.

Rien à dire en matière de connectique avec un port HDMI 2.1, deux display port 1.4 (donc on a de quoi jouer avec 3 écrans), et un port UBC-C (parfait si jamais vous comptez brancher un casque VR). Concernant le bruit, on peut saluer une carte plutôt silencieuse pour un produit de ce calibre. Même lorsqu’on lui demande beaucoup, elle reste assez discrète. Et encore, on ne l’a même pas remarqué en jouant avec un casque.

Si vous craignez que la RX 6800 XT ne chauffe un peu trop, vous pouvez être rassuré. Le système de refroidissement TRI FROZR 2, amélioré selon AMD, fonctionne admirablement bien. Durant nos sessions, nous avions régulièrement les relevés de températures du coin de l’œil et à aucun moment nous avons constaté une chaleur anormalement élevée. Les promesses au niveau de la gestion de la chaleur et de l’architecture plus aérée semblent donc tenues.