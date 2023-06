Test Acer Chromebook 516 GE – Un compagnon idéal pour le Cloud Gaming

Si nous avons souvent eu l’occasion d’essayer des Chromebook durant des évènements dédiés au High-tech, il s’agit ici de notre premier test complet sur un appareil de ce genre. En outre, le Acer Chromebook 516 GE est présenté comme un compagnon idéal pour jouer simplement via le cloud gaming. Nous avons d’ailleurs pu le tester dans les meilleures conditions possibles grâce à GeForce Now, le service Cloud Gaming de NVIDIA. Voici notre verdict après une utilisation régulière pendant plus de 3 semaines.

Les avantages (et inconvénients) d’un Chromebook

Étant surtout habitué aux PC portables assez puissants, le Chromebook s’est révélé être une véritable surprise, mais non sans défaut. Si Apple a réussi depuis longtemps à imposer son modèle avec les MacBook, la domination de Google lui permet de faire une proposition extrêmement convaincante. Ainsi, si vous êtes habitués à l’écosystème de Google au quotidien, utiliser un Chromebook comme le Acer Chromebook 516 GE est vraiment très intuitif. Par exemple, si vous naviguez avec Google Chrome sur votre PC, le Chrome OS sera simple comme bonjour, de même que l’installation d’applications via le Play Store qui est identique à ce que l’on a sur mobile ou tablette.

Si vous disposez d’un compte Gmail, vous pouvez ainsi importer facilement vos fichiers, dossiers…, stockés sur le cloud. Évidemment, il ne conviendra pas à tous les types de profil. Étant donné que l’on reste dans l’écosystème Android, les Chromebook ne sont pas compatibles avec des logiciels Windows notamment (même si vous pouvez facilement trouver des équivalents sur le Play Store). De plus, il y a un certain temps d’adaptation à avoir avec les raccourcis du clavier. Il faut par exemple effectuer Alt + Maj pour activer les majuscules. Rien de bien méchant, mais pour un traitement de texte fluide cela peut poser des soucis au début.

Le Acer Chromebook 516 GE illustre également les avantages pratiques d’un Chromebook avec un écran de 16 pouces pour un poids d’environ 1.8 kg. L’appareil est pratique, léger et peut se transporter facilement ou encore s’utiliser aisément dans les transports. L’autonomie est plutôt moyenne mais reste largement suffisante pour une utilisation quotidienne et occasionnelle à l’extérieur si vous ne pouvez pas le recharger facilement. Cela dépend évidemment de l’utilisation que vous en faîtes, mais nous sommes entre 7 et 9 heures de durée de vie en moyenne pour une utilisation continue. Heureusement, la batterie se recharge assez vite (1h20 environ pour être chargée à 100%)

Le confort du cloud gaming avec GeForce Now

Même si les qualités d’un chromebook comme celui-ci en matière de bureautique (surtout durant les déplacements) sont appréciables grâce à ses 8GB de RAM et un processeur Intel Core i5-1240P de 12eme génération, c’est bien sûr ses affinités avec le Cloud Gaming qui brillent le plus. À l’occasion de ce test, nous avons eu accès à un abonnement Ultimate au service de NVIDIA. Attention, ce service vous permet de jouer à vos jeux présents dans votre catalogue Steam, GOG ou Epic Games Store par exemple. Cela ne vous donne pas accès gratuitement à tous les jeux. GeForce Now intègre d’ailleurs un très grand nombre de titres dans son catalogue, toutefois pensez à bien vérifier la liste des jeux présents pour éviter les mauvaises surprises. Acer affiche clairement sa proximité avec NVIDIA, mais l’appareil est aussi idéal si vous voulez jouer aux jeux du Xbox Game Pass via le cloud.

Nous avons notamment pu jouer à quelques pépites bien gourmandes sur le Acer Chromebook 516 GE tels que Cyberpunk 2077 et Battlefield 2042. Le RPG de CD Projekt Red s’est révélé impressionnant visuellement. On a ainsi pu profiter d’un GPU GeForce RTX 3080 (les serveurs avec les RTX 4080 arriveront au cours de l’année) et même de la fonctionnalité RTX. De plus, le Acer nous met dans de bonnes conditions de jeu grâce à son écran 16 pouces QHD avec une résolution de 2560×1600 et une fréquence de 120 Hz. Il est également très solide au niveau de la connectique avec deux ports USB de type C de chaque côté, un port USB de type A, un port HDMI si jamais vous voulez jouer sur un écran plus grand ou de meilleure qualité, une prise jack et un port Ethernet.

Sachez que nous avons majoritairement joué en Wifi (version 6E ici) avec une manette connectée en Bluetooth. Nous n’avons constaté aucun problème de latence avec une connexion fibrée, toutefois la présence du port Ethernet est rassurante pour les jeux multijoueur, dont les FPS, où l’on évitera de prendre le risque. Battlefield 2042 montrait en effet quelques lags de temps à autre en wifi, mais celle-ci reste solide pour les jeux solos. Au niveau des couleurs et de la luminosité, l’écran offre un rendu fantastique, et le taux de rafraîchissement de 120 Hz nous fait profiter d’animations incroyablement fluides et de temps de réponse excellents. Les haut-parleurs sont assez puissants, ce qui permet de jouer de manière immersive même sans un casque audio. L’anti-ghosting du clavier est très efficace et permet d’éviter les soucis de doigts mal placés à cause des touches assez fines et rapprochées.

Malgré toutes les bonnes choses qu’il offre, il faut avouer que le Acer Chromebook 516 GE répond à des besoins bien spécifiques. On regrette tout de même un prix assez élevé par rapport aux Etats-Unis (entre 950€ et 1000€ chez les principaux revendeurs contre 700$ environ) et l’absence d’un écran tactile qui aurait pu faciliter la navigation.