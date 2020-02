Un nouveau trailer pour Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 Road to Boruto sur Switch

Toujours attendue pour la fin du mois d’avril, la version Switch de Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 Road to Boruto profite d’une nouvelle bande-annonce fraîchement dévoilée par Bandai Namco. Rien de bien nouveau dans celle-ci mais elle permet de faire le tour du contenu, de ce qu’il se passe dans cette mouture à destination de la machine de Nintendo et de présenter quelques images de gameplay.

Pour rappel, cette version Switch embarque avec elle tout le contenu déjà sorti ainsi qu’un pack appelé « New Generations » qui ajoutera Kinshiki Otsutsuki et Momoshiki Otsutsuki en tant que personnages jouables. On aura également 11 nouvelles tenues à débloquer. Ce DLC est inclus dans le jeu et sortira le même jour sur PC, PlayStation 4 et Xbox One de façon payante cette fois-ci. Quant à la date de sortie de cette édition Switch, elle est fixée au 24 avril en Europe.