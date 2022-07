Let’s Get Fit

Let's Get Fit est un jeu de sport développé par Voxler et édité par Ravenscourt. Le titre vous propose de faire de l'exercice avec votre console Nintendo Switch via des programmes variés allant de l'effort intense à des exercices de fitness plus en douceur. Plus de 100 mouvements différents sont proposés en tout et un calendrier intégré vous permet de suivre vos progrès sur la durée. La version physique du jeu inclut deux sangles pour vos Joy-Con permettant de suivre vos mouvements en jeu.