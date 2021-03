Spacebase Startopia

Spacebase Startopia est un jeu de simulation dans lequel le joueur est amené à gérer sa propre station spatiale. Il faut alors l'agrandir en déployant de nouveaux secteurs, bien gérer les ressources, et aussi accueillir les visiteurs aliens. Le titre dispose de tous les éléments d'un jeu de stratégie et de simulation mais dispose d'un ton léger et humoristique, avec un mode solo complet et des modes multijoueur, aussi bien compétitifs que coopératifs, où jusqu'à quatre joueurs peuvent gérer une base.