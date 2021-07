Escape from Naraka

Ce jeu de plateforme à la première personne vous propose de parcourir des royaumes et de vous frayer un chemin à travers des niveaux aux allures cauchemardesques pour sauver votre bien-aimée kidnappée par le démon Rangda. Que ce soit dans ces paysages ou dans sa bande-son, Escape from Naraka s'inspire grandement de la culture et du folklore balinais. Faisant profit d'une technologie de numérisation 3D, on retrouve à l'intérieur du jeu plusieurs éléments directement tirés de décors réels. Le joueur récoltera différentes capacités uniques lui permettant de continuer son avancée dans des niveaux recelant plusieurs secrets récompensant les joueurs curieux.