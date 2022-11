God of War Ragnarok Une épopée inoubliable

Le gros blockbuster de 2022, c'est bien lui. Suite du God of War sorti en 2018 et vendu à 23 millions d'exemplaires, God of War Ragnarok était sans conteste l'un des jeux les plus attendus de 2022. Et à l'arrivée, il ne déçoit pas. Il parvient même à dépasser son prédécesseur en s'imposant comme un second opus plus complet, plus riche, plus grandiloquent et plus émouvant, avec une histoire et des personnages qui nous resteront longtemps en tête. Il n'oublie pas non plus l'héritage de la saga en proposant des combats brutaux, intenses et spectaculaire, avec un Atreus plus utile que jamais et un Kratos bien décidé à protéger son fils. L'immanquable de cette année côté jeux exclusifs aux consoles PlayStation.