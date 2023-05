ASUS ROG Ally : On connait son prix, où précommander la console portable concurrente du Steam Deck ?

Combien coûte la ROG Ally ?

C’était la grande question autour de la ROG Ally : avec une telle puissance embarquée, à quel prix la console allait-elle être affichée ? On pouvait légitimement penser que le tarif allait se rapprocher dangereusement des 999 €, même si ASUS avait tenu à rassurer en indiquant qu’il serait bien plus bas.

On a désormais la réponse, puisque la ROG Ally est aujourd’hui affichée à 799 € pour 512 Go de stockage. Un prix tout à fait compréhensible lorsque l’on jette un œil à la technologie embarquée, qui devrait rassurer certains, et en repousser bien d’autres puisque tout le monde n’a pas les moyens de mettre autant d’argent dans une console portable. Surtout quand le Steam Deck existe, même si la ROG Ally a bien plus d’avantages.

Quand sortira la ROG Ally ?

L’autre grande interrogation, c’était de savoir quand la ROG Ally allait être disponible. Puisque la marque a lancé officiellement les précommandes, il était temps de révéler la date de sortie de la console.

La ROG Ally sera donc disponible dès le 13 juin 2023, soit dans un petit mois seulement.

Où précommander la ROG Ally ?

Cette ROG Ally est donc pour le moment disponible chez certains revendeurs dont Fnac, qui propose une offre des plus intéressantes.

Pour tout achat de la console, une paire d’écouteurs Asus Rog Cetra True sans fil est offerte, d’une valeur initiale de 119,99 €. Ce qui est donc un très beau cadeau si vous recherchez aussi des écouteurs sans fil. Chez Cdiscount, on voit aussi que 3 mois de Xbox Game Pass sont offerts en bonus.

Combien de temps dure la batterie de la ROG Ally ?

C’est aussi l’un des points qui interroge le plus le public. Avec la puissance qu’elle affiche, la console ne peut pas décemment afficher une batterie extraordinaire et on s’attendait à ce qu’elle soit encore plus inférieure à celle du Steam Deck.

ASUS a répondu à ces inquiétudes en déclarant qu’en mode Performances, la console tiendra 2 heures en jeu. Elle pourra monter jusqu’à plus de 6 heures pour ses autres utilisations, comme du streaming de vidéos.