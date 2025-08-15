Test Yasha: Legends of the Demon Blade – Trancher des démons avec style ? Oui, mais pas sans accrocs

6.5

Jaquette d'Yasha: Legends of the Demon Blade
Yasha: Legends of the Demon Blade
pc
ps5
xbox series
switch
ps4
xbox one

Date de sortie : 15/05/2025

  • Direction artistique splendide
  • Trois héros au gameplay distinct
  • Système de progression riche
  • Rejouabilité entachée par la répétition des niveaux et ennemis
  • Système de parade frustrant
6.5

Yasha: Legends of the Demon Blade est un jeu de contrastes. Magnifique à regarder, plaisant à prendre en main, porté par une identité forte et des héros convaincants, il peine toutefois à maintenir l’intérêt sur la durée en raison de ses répétitions, de sa narration à peine animée et d’un système de combat qui aurait mérité un peu plus de finition. À son prix, l’expérience reste honnête, surtout pour les amateurs d’action nippone et de rogue-lites atypiques. Mais derrière la lame démoniaque, le fil n’est pas aussi affûté qu’on l’aurait espéré.

Ce test a été réalisé à partir d'une version éditeur.

