Test Wheel World – Le monde ouvert qui fait la part belle à la bicyclette

Date de sortie : 23/07/2025

  • Un gameplay arcade grisant
  • Quelques courses originales qui cassent la monotonie
  • Une première map colorée qui invite à l'exploration
  • Une bande-son chill à souhait
  • Un manque global de challenge
  • Une structure qui devient trop vite répétitive
  • Des soucis de collision qui peuvent être gênants
Wheel World n’est peut-être pas exempt de défauts, mais il capture au moins le sentiment de bonheur que l’on peut avoir à parcourir la campagne à vélo. Servi par une bande-son qui reste en tête et une première map ouverte qui donne envie de s’y perdre, le jeu de Messhof aurait peut-être gagné à se limiter à ce plaisir simple. Reste un jeu de courses agréable, qui sent bon l’été, et qui saura vous divertir quelques heures si vous n’y cherchez pas un vrai challenge ou quelque chose d’un peu plus complexe.

Ce test a été réalisé à partir d'une version commerciale.

