Test WD Black P50 Game Drive SSD – Un SSD rapide et polyvalent pour les joueurs PC et consoles

Il va sans dire que la vitesse d’exécutions des tâches, et surtout des jeux dans notre notre cas, est l’un des conforts recherchés par les joueurs qu’ils soient sur PC mais aussi sur consoles. Bien que l’on soit habitué à des temps de chargement excessivement longs et à un stockage vite limité (on salue notre ami Call of Duty : Warzone) sur ces dernières, on peut se permettre d’y remédier un tant soit peu avec du matériel tel que WD Black P50 Game Drive SSD. Un SSD portable que l’on vous présente aujourd’hui.

Condition de test : Nous l’avons testé pendant deux semaines en le connectant essentiellement sur un PC et une PS4 Pro. Notez que 3 capacités de stockage différentes sont proposées à l’achat : 500Go, 1To et 2To.

Une apparence et un design solides

Avant de parler des performances, le premier bon point du WD Black P50 Game Drive SSD est son look à la fois simple tout de noir vêtu (dans la mesure où il n’en fait pas des tonnes malgré un produit destiné au gaming) et assez sophistiqué. Avec ses petites barres en relief sur le devant, il ressemble à un conteneur ou une valise blindée. Il ne manque plus que l’anse et les menottes pour s’y croire. Bref, une apparence assez agréable à l’œil qui nous donne en plus un sentiment de solidité.

Dans le cas ici présent, l’habit fait le moine car même au toucher, on sent clairement la robustesse de sa coque en aluminium. En plus d’être assez compact (11.8cm de longueur, 6.2cm d’épaisseur et 1.4 cm de hauteur), il possède un poids idéal pour le transporter partout sans effort tout en lui octroyant une confiance absolue lorsqu’on le pose à plat sur une surface comme une tour de PC ou sur/à côté d’une console. De plus l’aluminium ne le rend pas seulement solide mais aussi assez efficace en matière de dissipation de chaleur. Le dessous est en outre aéré avec des parois de ventilation et 4 embouts pour le surélever.

Que ce soit sur PC avec de longues sessions de Genshin Impact pour rédiger des guides ou sur PS4 avec du Ghost of Tsushima, la chaleur du WD Black P50 Game Drive SSD ne nous inquiète jamais lorsqu’on le prend en main de temps en temps histoire de se rassurer. Attardons-nous maintenant sur ces performances et l’un de ses points forts : sa polyvalence.

Où et quand vous voulez

Il arrive souvent que l’on soit à court d’espaces sur consoles avec l’accumulation des jeux sans oublier que ces derniers sont de plus en plus lourds. Même chose sur PC en ce qui concerne la plupart des SSD. A moins d’avoir déjà investi dans quelque chose de massif, il se retrouve vite débordé. C’est là que le WD Black P50 Game Drive SSD intervient. Notons que la boite propose deux câbles : USB-C vers USB-C et USB-C vers USB-A.

Il suffit donc de le brancher simplement sur une console PS4/Xbox One ou un PC pour en profiter facilement. Le petit livret d’instructions donne même les courtes étapes à suivre dans les menus de vos consoles. Même sur PC c’est l’idéal si vous n’avez pas envie d’investir dans un nouveau SSD ou que vous n’avez envie de tripatouiller votre configuration avec des montages parfois compliqués.

Des temps de chargement plus courts

Avec les consoles nouvelles générations qui arrivent, les temps de chargement sont plus que jamais au cœur des préoccupations des joueurs. En plus de profiter d’un bon espace de stockage supplémentaire pour installer vos jeux, vous pourrez surtout les rendre plus rapides dans leur exécution. Précisions tout de même que si le constructeur promet une vitesse de lecture de 2000MB/s, vous ne pourrez en profiter que via un port USB-C sur PC.

Si vous vous posez la question, notez que l’on ne sait pas encore à l’heure actuelle s’ils seront compatibles avec la PS5 et les Xbox Series X|S (qui disposent de ports USB-C) même si les chances sont assez fortes. Dans le cas de PlayStation, Sony fournira une liste de disques compatibles et proposera une mise à jour ultérieure pour en profiter.

Malgré tout, on ressent tout de même la différence en installant ses jeux dessus. Sur PS4 Pro, on constate des temps de chargement réduit presque de moitié sur la plupart des jeux testés. Même chose sur PC. A titre d’exemple, Hades met environ 17 secondes à se lancer lorsqu’on le lance via un port USB-A contre 11 secondes environ via USB-C. Nous sommes vraiment devant un confort non négligeable. On ne prendra pas ce genre de produit uniquement pour des temps de chargement réduits, mais si l’on cherche à stocker plus de jeux, on ne dit pas non à un petit coup de boost.