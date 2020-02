Viewsonic, avec sa gamme Elite, a fait revenir la marque sur le devant de la scène en matière d’écran gaming. Aujourd’hui nous testons d’ailleurs le Elite XG270, un écran de 27 pouces proposant de très belles promesses ! Nous allons voir ça dès maintenant.

Conditions de test : Nous avons eu l’occasion de tester durant quelques 3 semaines le Viewsonic Elite XG270, que ce soit une utilisation via PC, PlayStation 4 et aussi Nintendo Switch. Nous avons donc utilisé l’écran de plusieurs utilisations, en jeu principalement, mais aussi en écran de visionnage de films ou encore pour faire du graphisme.

Un écran massif mais ergonomique !

Dès l’ouverture de la boîte, on s’impressionne de l’aspect massif du Elite. En plus d’être grand avec son écran de 27 pouces, toute son ossature pour le porter est tout de même imposante. Prévoyez donc de la place pour pouvoir le placer. Malgré cet aspect, le gros avantage est que, en comparaison d’autres moniteurs typés gaming, celui-ci reste tout de même discret. On retrouve tout de même de la LED sur le dessous de l’écran et dans son dos, mais cela reste vraiment discret par rapport à d’autres.

Ce qui fait plaisir avec ce Viewsonic Elite XG270, c’est le soin apporté au niveau de l’ergonomie d’ensemble. Entre l’écran qui peut être placé d’une hauteur de 7 à 18 cm de hauteur, réglable à 40° en position, pouvant passer en vertical total à 90° également et inclinable à 20°, difficile de pas trouver ici la configuration idéale.

On peut d’ailleurs ajouter à cela deux idées pour le coup brillantes : une tige sur la gauche de l’écran permettant d’y ranger un casque, et une coulisse en bas de celle-ci permettant de faire passer le fil de votre clavier ou de votre souris. Très pratique selon votre configuration, et pour le coup, on félicite vraiment cet effort ergonomique. Si on ajoute à cela les deux ailerons pouvant être installés sur chaque côté de l’écran, on a avec ce Elite XG270 un écran vraiment bien pensé sur l’ensemble de sa partie matérielle.

Le Viewsonic Elite XG270, les spécifications

Écran : 27 pouces

27 pouces Dalle : IPS

IPS Résolution : 1920×1080 (1080p/Full HD)

1920×1080 (1080p/Full HD) Temps de réponse : 1 ms

1 ms Taux de rafraichissement : 240 Hz

240 Hz Sortie audio 3,5 mm: 1

1 HDMI 2.0 (avec HDCP 2.2): 2

2 Display Port: 1

1 Haut-parleurs : 3 w

3 w Ports USB : 1 x usb-B + 3 x usb-A 3.0

1 x usb-B + 3 x usb-A 3.0 Support HDR

Certifié Nvida G-Sync

Comme vous pouvez le voir, on fait face à un écran qui a tout d’un grand ! Voyons ce qu’il en retourne maintenant en utilisation.

Un vrai cador !

Qu’il est plaisant d’utiliser cet Elite XG270 ! Pour l’avoir essayé dans toutes les configurations possibles il ne nous a jamais lâché. Qualité d’image nickel, réglages simples au niveau de la partie logiciel de l’écran. On retrouve d’ailleurs boutons et stick 4 positions, ce qui est incontournable aujourd’hui. Le logiciel a de plus l’intelligence de sauvegarder l’endroit où vous étiez en dernier pour ce qui est du réglage. Très utile pour, par exemple, gérer le son.

Pour en venir au son, on constate que les haut-parleurs sont de qualité moyennes, mais à faible niveau, cela fonctionne bien. Du coup on aurait aimé avoir deux boutons ou une molette annexe pour gérer le volume plutôt que de devoir aller à chaque fois dans les réglages. Globalement, la partie sonore fera le travail dans une chambre ou un petit salon, le tout à faible niveau. Dès que l’on monte et que l’on fait un peu cracher les watts, on commence à voir les limites du système avec pas mal de pertes de fréquences.

Mais la raison pour laquelle on achète un écran est tout de même pour sa qualité d’image, et concernant cet aspect nous avons été bluffés. Disons que pour un écran dans cette tranche de prix (530 €), avoir un écran HDR en 1080p, c’est un vrai coup de chapeau de la part de Viewsonic. Tout fonctionne au poil, et pour l’avoir testé sur plusieurs machines comme le Alienware M17 (dont le test devrait arriver sous peu), c’est assez bluffant. La retranscription des couleurs sur des films en Blu-Ray est également très satisfaisante. Nous avons par exemple testé Midsommar qui est un film récent mais surtout très lumineux. La fidélité était pour le coup vraiment au rendez-vous.

Pour le jeu, aucun soucis remarqué que ce soit sur Control, Street Fighter V ou encore Dead Cells. Nous avons testé des jeux qui étaient exigeants sur différents aspects : technique, visuel, et pour le temps de réponse nécessaire. Sur ce dernier point, le Viewsonic répondait au doigt et à l’œil !