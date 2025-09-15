Test Undertale – Une expérience qui ne laisse personne de marbre

Que vous aimiez ou non le jeu de rôle, il aurait vraiment fallu le vouloir pour passer à côté de Undertale au cours des dix dernières années. Le jeu de Toby Fox, un parfait inconnu qui a accompli une grosse partie du travail seul, semble non seulement avoir convaincu une quantité surprenante de joueurs, mais a en plus acquis un véritable statut culte. Statut qui a permis au monsieur d’accéder à des sphères qui ne lui auraient jamais été ouvertes sans cela, et de pouvoir plancher un peu plus sereinement sur son projet suivant : Deltarune. Une œuvre tout aussi ambitieuse, sortant jusqu’ici sous forme épisodique, pour une parution définitive semblant assez lointaine. Mais ce sera la seule fois dans cet article où nous évoquerons le nom de ce projet. Parce que ce qui nous intéresse présentement, c’est la genèse de la célébrité de Toby Fox. Undertale est sorti le 15 septembre 2015 sur PC, après pratiquement trois ans de développement, et une campagne Kickstarter ayant récolté plus de dix fois ce qu’elle demandait. Et le titre ne déçoit pas, étant plusieurs fois nominé au rang de jeu de l’année. Il sera par la suite porté sur tout et n’importe quoi, des ordinateurs Linux en 2016, aux consoles Xbox en 2021, le tout en n’oubliant pas la PS Vita. Seuls les mobiles n’y auront pas droit finalement. Histoire de fêter dignement son dixième anniversaire, revenons sur ce jeu particulier qui a pris tout le monde de court. Cet héritier spirituel de Mother (Earthbound), Mario et Luigi, ou encore du Shoot’em Up à la japonaise. Un jeu dont il est difficile de dire du mal, même dix ans après sa sortie initiale, tant il brasse de bonnes idées, fait preuve de génie sur certains aspects, et véhicule une bienveillance à la fois délectable et parfois douloureuse. Rendez-vous dans un monde souterrain plein de glaces et de hot-dogs, de personnages attachants et de gags surprenants, mais aussi de moments mémorables, d’émotions brutes, de tendresse et de solitude. Tout un programme !

Conditions de test : Nous avons passé près de neuf heures sur la version Nintendo Switch du jeu, ce qui fut suffisant pour arriver au terme de l’aventure une première fois. Undertale a principalement été testé en mode portable, sur Switch Lite.

Héritier des plus grands maîtres chinois japonais

D’un œil extérieur, il faut reconnaître que Undertale n’attire pas facilement la sympathie. Visuellement, on fait face à un projet à sonorité old school, aux pixels apparents et à la simplicité graphique évidente. Or, s’il existe une frange de joueurs passionnés par le rétro-gaming, et tout ce qui a trait au pixel art notamment, force est de constater que le projet de Toby Fox ne brille pas, dans un premier temps, par la richesse de ce qu’il offre à l’œil. Son support rudimentaire est bien un parti pris, mais semble par ailleurs découler de limitations volontaires. Logique quand on sait que le monsieur a planché pratiquement seul sur ce jeu vidéo.

Et en observant le titre de la manière la plus triviale qui soit, on arrive à un constat similaire sur d’autres points. Undertale souffre d’un level design très basique. Ses choix de couleurs font parfois mal aux yeux. Et le format d’image, coincé en 4/3 quel que soit le support sur lequel vous jouez, ne facilite guère l’immersion. Cela étant dit, il serait idiot de s’arrêter là. Nous avons pratiquement listé ici les seules faiblesses du projet, justement dans le but de pouvoir en démonter une partie par la suite. Parce qu’il est facile de tacler le jeu sur son aspect visuel, bien évidemment, mais qu’il faut admettre que tout le reste fait montre d’une maîtrise remarquable.

Sans quitter les considérations artistiques, pour commencer, on peut noter une bande son extraordinaire, et un character design absolument inattaquable. Undertale s’offre une belle galerie de personnages, particulièrement mémorables, même les plus secondaires. Ce qui vaut pour leur trogne, c’est un fait, mais aussi pour leur personnalité. Parce que le jeu brille par son écriture, tout du long de son aventure, parvenant à offrir à chaque personnage un petit quelque chose de reconnaissable, même parmi les simples adversaires que l’on ne combattra qu’une fois ou deux. Un petit quelque chose qui favorise grandement l’attachement, l’autre grosse force du titre.

Parce que Undertale est certes un RPG avec des combats au tour par tour, mais il n’a pas pour vocation de n’être que cela. En vérité, du propre aveux du créateur, le genre ne plaît pas particulièrement à Toby Fox qui le trouve souvent rébarbatif. Ce qui peut se comprendre. La grosse subtilité, ici, c’est donc qu’il sera possible, non seulement de découper nos adversaires comme dans un jeu de rôle classique, mais aussi de les épargner. Dans un cas, le joueur engrangera de l’expérience, et grimpera en niveau comme dans la plupart des titres du genre. Dans l’autre, il ne gagnera qu’un nouvel ami, qui ne lui viendra pas en aide lors des prochains combats, mais ne pèsera pas sur sa conscience.

Deux manières de jouer complètement opposées, qui ne mènent pas aux mêmes dialogues, changent la manière dont vous serez vus par les protagonistes, mais surtout offrent des fins différentes. D’ailleurs, il ne faut pas bien longtemps pour voir le bout de son aventure. Comptez entre six et huit heures, en moyenne, pour une première expérience. Cela étant, la richesse de ce que propose l’univers de Undertale donne malgré tout l’impression d’avoir vécu une grande aventure. Comprenez qu’il n’avait pas besoin d’être plus long. Et puis, les plus acharnés se soulageront sur les fins différentes. Par ailleurs, pour une quinzaine d’euros, on en a largement pour notre argent.

Parce que Undertale est un jeu mémorable. Son histoire nous narre la chute d’un enfant humain dans le monde des monstres, qui furent bannis il y a des années dans une grotte, sans possibilité de gagner la surface. Dans l’absolu, le titre offre un fil rouge simple, qui nous mènera d’un point A à un point B d’une manière relativement prévisible. Mais c’est dans ses subtilités qu’il surprend. Undertale suscite de vives émotions, si tant est que l’on accroche à sa proposition, en nous mettant au contact de ses personnages loufoques, et parfois terrifiants. On est questionné sur notre manière de jouer, et on fait face à des adversaires qui n’en sont pas vraiment, dont la vie n’est pas toujours rose, et les problèmes existentiels communs. Bref, on s’y attache facilement…

Le survivant de l’enfer

Que vous choisissiez ou non de tuer les nombreux monstres qui vous feront face au cours de cette aventure, il va vous falloir vous défendre. L’une des grosses singularité du titre réside dans son système de combat très étrange, qui pioche dans le Shoot’em Up. À première vue, pourtant, on est sur du RPG très classique. Les affrontements nous tombent dessus comme chez la plupart des jeux de rôle old school, à ceci près qu’ils ne sont pas aléatoires mais se déclenchent à des endroits précis. Quant à l’interface, bien qu’elle soit rudimentaire, on y retrouve le grand classique : attaque, utilisation d’items, ou bien fuite.

La première particularité, c’est qu’en choisissant d’attaquer, vous aurez droit à un genre de mini-jeu basé sur la rapidité et / ou le rythme, à la manière d’un Mario & Luigi. Réussir infligera des dégâts au monstre que vous affrontez, échouer ne provoquera rien d’autre que votre frustration. Lorsque c’est le tour de l’adversaire, votre âme, représentée par un cœur, prend place au centre d’un carré (ou d’un rectangle), qui sera le théâtre de toutes les attaques. Celles-ci seront tantôt représentées par des bulles, tantôt par des grenouilles, ou encore par des lances, mais le but sera (pratiquement) toujours de les éviter pour ne pas prendre de dégâts, cela va de soi.

Enfin, si vous décidez d’épargner votre adversaire, alors il vous faudra commencer par vérifier ce que propose l’option « Act », qui offre d’autres possibilités. Tantôt parfaitement inutiles, tantôt indispensables. C’est principalement là qu’une traduction en français aurait été bienvenue. Et si un patch non officiel est bien disponible sur PC, sur consoles c’est différent, évidemment. Enfin, une fois que vos « négociations » auront porté leurs fruits, le nom de l’adversaire passera de blanc à jaune, et il vous sera possible de l’épargner. Ce qui ne vous offrira aucun point d’expérience, mais vous octroiera une quantité variable de monnaie, utile notamment pour refaire le plein d’items de soin.

Déroutante dans un premier temps, cette manière de faire mène à une immersion accrue dans les affrontements, dont la difficulté est par ailleurs plutôt relevée. On ne rigole pas face aux différents boss que propose le jeu, surtout si notre but est d’éviter de leur porter un coup mortel. Parce que le système permettant d’épargner nos adversaires demandera un peu de jugeote, par moments, ou de mémoire, dans certains cas, mais aussi une certaine endurance et de la ténacité. Tout un programme, qui ne ressemble à rien d’autre dans le paysage vidéoludique, a fortiori parmi les jeux de rôle, même ceux dont s’inspire Toby Fox.

Et quelles inspirations ! Le monsieur cite la série Mother, et plus spécifiquement Earthbound, le second volet, auquel il a offert une rom-hack avant de travailler sur Undertale. Or, difficile de ne pas ressentir l’influence de cet étrange jeu de rôle nippon au cours de l’aventure. Comme lui, Undertale surprend avec sa logique parfois bizarre, avec son humour méta et son character design mignon. Comme lui, il jouit d’une qualité d’écriture imprenable et de musiques mémorables. Et comme lui, il peut être qualifié de vieillot sur certains de ses aspects à sa sortie, notamment en termes d’ergonomie. L’hommage est-il allé jusque là ?

Enfin, Undertale fait partie de ces jeux auxquels il est difficile d’attribuer une note. Parce qu’il est plus proche de l’expérience vidéoludique étrange, presque novatrice, que du jeu de rôle ou d’aventure. Un peu comme dans le cas d’un Visual Novel, Toby Fox s’est servi du média pour raconter une histoire. Le résultat est déroutant, et il est très probable qu’il déplaise à toute une catégorie de joueurs, qui chercheraient peut-être en lui une proposition plus simple à appréhender, comme un RPG plus classique, ou un jeu moins punitif. Parce que s’il ne manque pas de bienveillance, son écriture en témoigne, Undertale est malgré tout complexe.