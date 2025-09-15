Test Undertale – Une expérience qui ne laisse personne de marbre

Jaquette d'Undertale
Undertale
pc
switch
ps4
ps vita

Date de sortie : 15/09/2015

  • Des designs reconnaissables entre mille...
  • Une écriture inattaquable...
  • La galerie de personnages très attachants
  • D'intelligentes idées de gameplay
  • Original de ses mécaniques à son humour
  • Un prix tout doux (moins de 15 euros)
  • ... mais un aspect visuel qui peut rebuter
  • ... mais pas de traduction officielle en français
8

Undertale est une expérience marginale. S’il s’agit techniquement d’un RPG, il demeure difficile de le qualifier ainsi une fois son terme atteint. Parce que le jeu de Toby Fox est plutôt conçu autour d’une histoire, et vaut en majeure partie pour son écriture, le reste étant comme brodé autour pour permettre au fil rouge de tenir sur la longueur. Le résultat, c’est un jeu foncièrement original, aux personnages indéniablement attachants, à la progression très cadrée, qui récompense le joueur avec des lignes de dialogue bien senties plutôt que du loot ou de l’expérience. Difficile d’en dire plus sans trop entrer dans les détails. Reste qu’il s’agit d’une expérience puissante, incroyablement marquante, mais loin d’être dénuée de challenge.

Ce test a été réalisé à partir d'une version commerciale.

