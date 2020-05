Turtle Beach fait partie de ces marques estampillées gaming que l’on suit depuis maintenant de nombreuses années. Cela fait depuis maintenant cinq bonnes années que la marque a opéré un renouveau de sa gamme de produits, pour proposer aujourd’hui différents modèles dont le Recon 70 que nous présentons aujourd’hui.

Ce casque, comme une bonne partie de la gamme de produit Recon, est autant pensé pour être utilisé sur PC que sur console. Pour l’occasion nous avons pu utiliser le casque sur PC, PlayStation 4, Nintendo Switch ainsi que smartphone, que ce soit en jeu ou encore en conversation via Discord.

Un casque esthétiquement plaisant

Le premier contact que l’on a avec ce Turtle Beach Recon 70 est bien entendu visuel. On retrouve un packaging assez sobre et classique, mettant en avant le produit. Ici l’édition que nous avons arbore un stylé militaire/camo teinté d’une dominante bleuté pour un rendu qui plaira ou non. Le produit est bien entendu disponible dans d’autres coloris, si cela ne vous convient pas. Lors de l’ouverture de la boîte, la marque va pour le coup au plus simple. On retrouve le produit et c’est tout. Pas d’accessoires, ce qui semble plutôt logique au vu du prix assez faible du casque (environ 34.99€).

Le casque dans nos mains, on peut déjà voir un aspect assez visuel : il a une belle tronche. C’est bête, mais sa forme est assez classique tout en étant un peu dynamique, la coupe des motifs et la mise en relief du logo fonctionne bien. Pas de LED ou autre gadget luminescent, le casque est proposé dans son plus simple appareil. A noter que le casque est bien entendu rétractable d’une petite dizaine de centimètres de chaque côté.

On remarque également le nom de la marque gravée sur l’arceau, ou encore la partie micro du casque, pouvant bouger via une rotation verticale. Au niveau des matériaux comme vous devez vous en douter, on est uniquement sur du plastique. En même temps pour ce prix-là, difficile de pouvoir rentabiliser d’autres choses. Par contre, on notera un petit détail sympathique pour un casque à un tel prix : la rotation des écouteurs. Vraiment pratique pour le ranger ou le poser sur votre bureau par exemple. A savoir également que le micro se désactive lorsqu’il est rétracté.

Un casque plutôt classique

Dans la pratique maintenant, il faut savoir tout d’abord que le Recon 70 a été testé dans de nombreuses configurations, avec des temps d’utilisation différents ainsi que sur des plateformes différentes. Le casque a été utilisé surtout dans une condition vidéoludique, là où il est principalement conçu pour.

Tout d’abord si l’on parle du son pur du casque, il est assez neutre, un poil un peu fermé. On sent qu’il est par moments comme bridé. Pour le jeu vidéo, on aura pas trop de soucis, mais c’est par contre en écoute musicale et filmique où là on sent vraiment qu’il n’est pas fait pour. Très clairement c’est un casque à ne réserver que pour l’utilisation gaming. On notera d’ailleurs la molette à l’arrière du casque, assez pratique pour rapidement varier le son en sortie du casque sans passer par un menu ou en touchant la console.

Au niveau des performances du micro, on se retrouve dans une situation entre deux. La captation du Turtle Beach est pour le coup très bonne, avec une sensibilité vraiment convaincante, et la restranscription sonore va varier d’une plateforme à une autre. Sur smartphone, et console, cela fonctionne bien, tout comme sur Discord mais clairement, on a un son par moments un poil faiblard. Il ne faudra pas hésiter à le booster un peu pour être tranquille. Mais sur le point de la compréhension de la parole, rien à redire !