Test Trust GXT 541 Muta – Une manette filaire PC simple et abordable

Les grandes marques de la tech annoncent de plus en plus de manettes premium pour correspondre aux standards des produits de base sur Xbox/PC et PS5 avec des prix pouvant monter très haut. Si vous cherchez une manette abordable pour jouer sur PC, la Trust GXT 541 Muta pourra être un bon choix. Nous l’avons essayé durant plus de deux semaines et voici ce qu’il faut savoir à son sujet.

Design

Notons d’abord qu’avec la GXT 541 Muta, Trust met en avant sa dimension écologique étant donné que la manette est composée à 75% de matériaux recyclés. Derrière l’argument marketing, on salue tout de même cet effort d’autant que la manette n’est vendue qu’à une trentaine d’euros. La structure en plastique n’est, en plus, pas de mauvaise qualité compte tenu du prix et est donc suffisamment solide.

En matière de design, nous sommes devant quelque chose de très simple et épuré avec une couleur noire sur l’ensemble. La manette est légère mais assez ample, cependant les poignées sont assez longues et fines pour que l’on ait une bonne prise en main. Un sentiment renforcé par les grips sur ces dernières. Autre bon point, nous avons des sticks symétriques façon manette PlayStation et des boutons similaires aux manettes Xbox. Le meilleur des deux mondes pour certains.

Le produit est livré avec deux coques D-pad interchangeables pour que vous puissiez installer celle qui vous correspond le mieux. Des sticks interchangeables auraient été plus judicieux selon nous, mais c’est déjà un bonus appréciable dans cette gamme de prix. En tant que manette filaire, elle remplit plutôt bien son office en proposant un câble de 3 mètres de long. On n’en demandait pas tant, surtout pour une manette exclusivement destinée au jeu sur PC, mais on n’en a jamais trop comme on dit.

Performances et prise en main

Même sans être trop exigeant, il faut reconnaître que la GXT 541 Muta possède quelques défauts, notamment sa croix directionnelle imprécise et des gâchettes qui n’offrent pas de très bonnes sensations. Malgré tout, la proposition reste honnête dans l’ensemble et la manette fera le job dans la majorité des types de jeu. Nous l’avons notamment essayé sur Rocket League, Fae Farm et Remnant II.

On regrette tout de même l’absence d’un logiciel pour quelques réglages basiques comme le remapage des touches, mais en dehors de cela, nous avons constaté un gros problème lorsque nous l’avons branché sur notre PC. L’appareil est en effet reconnu comme un périphérique audio, il faut ainsi faire quelques manipulations pour régler le souci. C’est l’inconvénient de ne pas avoir de pilote dédié car une mise à jour aurait pu régler le problème.