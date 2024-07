Test Thrustmaster ESWAP X2 Pro – Une manette modulaire unique qui ne parlera pas à tout le monde

La Thrustmaster ESWAP X2 Pro, conçue pour offrir une expérience de jeu personnalisable et haute performance sur Xbox et PC, représente la dernière itération dans la gamme de manettes modulaires de Thrustmaster. En héritant des caractéristiques de son prédécesseur, l’ESWAP X Pro, cette manette maintient sa fonctionnalité distinctive de personnalisation facile des sticks analogiques et des boutons. Avec un tarif affiché de 179,99€, elle se trouve confrontée à des concurrents sérieux dans cette gamme de prix, ce qui pourrait s’avérer problématique. Et en effet, après plus d’une semaine d’utilisation, notre verdict est très mitigé.

Design et confort

Le ESWAP X2 Pro reprend le même design que la précédente version du ESWAP Pro. Comparé à une manette Xbox classique, nous sommes sur une forme plus ample avec des poignées plus longues et plus fines. Cela posera sans doute des difficultés aux petites mains, qui auront du mal à la prendre en mains, tandis que les mains de taille moyenne (comme les nôtres) ressentiront un léger inconfort pour certaines manipulations, notamment pour accéder aux touches Menu, Partager et Affichage sur la face avant.

En dehors de ça, la manette est solide grâce à de bons matériaux et dispose bien entendu de la technologie Hot-Swap. Vous pouvez ainsi changer les modules de la manette afin de passer d’une manette symétrique à une manette asymétrique (et inversement). C’est sans doute l’élément numéro 1 qui pourra vous faire craquer pour cette manette. Généralement, on sait déjà si l’on veut une manette asymétrique ou non, mais pour une niche de joueur, cela peut dépendre surtout du type de jeu. Par exemple, un D-pad éloigné des boutons peut être préféré pour les jeux de combat, alors qu’une configuration asymétrique peut être plus agréable pour les jeux solo. Le remplacement des modules se fait facilement à l’aide du tournevis fourni.

Cette flexibilité est un atout indéniable d’autant que Thrustmaster a fait du bon travail sur le ressenti des touches, en particulier en ce qui concerne le D-pad mécanique qui est très précis (avec une distance d’activation minimale de seulement 0,45 mm) et ses touches mécaniques bien plus réactives que la plupart des autres manettes du marché. De plus, pour ces deux composants, la satisfaction lors de la presse est extrêmement agréable. Même chose pour les gâchettes avant, en revanche on ne pourra pas en dire autant pour les gâchettes arrières.

Comme de nombreuses manettes premium, il est possible de modifier leur amplitude en pressant un bouton de chaque côté. Dans les deux cas, les sensations sont bien moins bonnes par rapport au reste. Ce qui coince avant tout, c’est la forme légèrement incurvées des gâchettes qui rendent l’activation assez inconfortable. En particulier sur les titres qui nous font sans cesse manipuler les gâchettes, comme les jeux de courses. Après une demi-heure de Rocket League, où l’on utilise quasiment tout le temps les deux gâchettes, on se retrouve ainsi avec des douleurs sur les doigts. Les gâchettes peuvent être changées à l’aide du tournevis, mais en jetant un coup d’œil à la boutique de la marque, on constate malheureusement qu’elle ne propose que la forme de base avec différents coloris.

Performances

En dehors des gâchettes, la manette est assez performante grâce à ce que l’on a déjà évoqué, mais aussi avec les mini-sticks S5 NXG qui offrent une précision assez surprenante. Ils sont particulièrement précis sur les FPS et les TPS tels que Remnant 2, Doom Eternal ou Starfield, mais également dans la plupart des jeux de plateformes ou action/aventure demandant une certaine dextérité. La boîte fournit d’ailleurs 2 capuchons de joysticks additionnels si ceux par défaut ne sont pas à votre goût.

À l’arrière, la manette présente quatre boutons, une configuration moins courante que les palettes accessibles que l’on trouve chez la plupart des concurrents. Cette disposition peut être une question de préférence, mais l’ergonomie de la manette rend ces boutons difficiles à utiliser efficacement étant donné qu’ils sont un peu trop rapprochés.

La Thrustmaster ESWAP X2 Pro dispose d’un excellent temps de réponse, toutefois nous sommes devant une manette uniquement filaire. Le manque de connexion sans-fil pourra en rebuter certains compte tenu du prix. Autre déception concernant le nombre de profils programmables qui sont seulement au nombre de deux. Chacun d’eux peut d’ailleurs être personnalisés via le logiciel ThrustmapperX. Ce dernier est assez complet et propose le mappage de touches, la personnalisation des mini-sticks (courbe de sensibilité et zones mortes), la sensibilité des gâchettes et la puissance des vibrations. Il est possible de changer de profil simplement à l’aide des boutons présents sur la tranche inférieure. On y retrouve également les boutons du volume et du micro.