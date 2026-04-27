Test The Amusement – Une aventure VR palpitante

Publié le :

Par :

Pas de commentaire

0
8

Note des lecteurs

Partagez votre avis (0)

Cet article peut contenir des liens affiliés

  • Très joli visuellement
  • Un inventaire intuitif
  • Des phases de plateforme grisantes
  • Une bonne atmosphère sonore
  • Les décors différents à chaque attraction
  • Bonne durée de vie et assez peu cher (21,99€)
  • La mise en scène des cinématiques, habile
  • Les énigmes environnementales bien ficelées
  • Les outils au service de la résolution des puzzles
  • Une narration qui peine à décoller
  • Des énigmes un peu simplistes
  • De rares soucis de calibration
  • Il faut de la place pour le système de déplacement libre
8

Globalement, The Amusement reste un très bon jeu d’aventure en réalité virtuelle. En offrant des énigmes environnementales malines mais également tout un cheminement bien ciselé dans son level design, autant dire que la production de Curvature Games reste vraiment palpitante du début à la fin. Si sa narration inégale aura de quoi nous décevoir, comme les deux derniers chapitres qui sont à notre sens un peu bâclés sur la conception, le titre est cependant super joli techniquement, avec des idées de mise en scène rafraichissantes, mais également son système de déplacement libre en roomscale, maitrisé. Alors bien entendu, il faudra de la place pour utiliser ce dernier, mais dans l’absolu, The Amusement est une production passionnante et stimulante tout le long, malgré de légers écueils durant ses quatre heures de jeu. Bien évidemment, il y aura de quoi souffler sur un jeu qui reste quand même court, mais très franchement, le jeu est à faire de par ses nombreuses qualités indéniables.

Ce test a été réalisé à partir d'une version éditeur.

Note des lecteurs

Partagez votre avis (0)

Sur le même thème

Test Little Nightmares VR: Altered Echoes – Une expérience VR courte mais intense

meta quest
playstation vr 2
steamvr
Image d\'illustration pour l\'article : Test Little Nightmares VR: Altered Echoes – Une expérience VR courte mais intense

VMX : Nous avons essayé cette simulation de BMX en VR, est-ce une bonne pioche ?

meta quest
steamvr
Image d\'illustration pour l\'article : VMX : Nous avons essayé cette simulation de BMX en VR, est-ce une bonne pioche ?

La licence Payday s’essaye à la VR avec Payday: Aces High, qui sortira cette année sur les casques SteamVR et Quest

meta quest
steamvr
Image d\'illustration pour l\'article : La licence Payday s’essaye à la VR avec Payday: Aces High, qui sortira cette année sur les casques SteamVR et Quest

Test Reach – Un jeu d’action aventure en VR truffé d’imperfections

meta quest
playstation vr 2
steamvr
Image d\'illustration pour l\'article : Test Reach – Un jeu d’action aventure en VR truffé d’imperfections
S'abonner
Me notifier des
guest
0 Commentaires
plus de votes
plus récents plus anciens
Inline Feedbacks
Voir tous les commentaires