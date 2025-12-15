Test Reach – Un jeu d’action aventure en VR truffé d’imperfections

Jaquette de Reach
Reach
meta quest
playstation vr 2
steamvr

Date de sortie : 16/10/2025

  • Vraiment beau graphiquement
  • Un côté organique appréciable dans l'amélioration de Rosa
  • Les combats et l'infiltration, un plaisir instantané
  • De la plateforme nerveuse pour varier les plaisirs
  • L'arc aux divers types de flèches (électrique, glace et explosive)
  • Des énigmes bien ficelées
  • Narration sympa au départ
  • Sound design vraiment bon dans l'ensemble
  • Ecriture fade et prévisible
  • Un level-design manquant de folie
  • Une IA et et de l'infiltration parfois hasardeuses
  • Des imprécisions de gameplay
  • Un bestiaire qui n'évolue jamais
  • Les temps de chargement cassant l'immersion
Reach est très loin d’être un mauvais jeu, certes, mais trop de détails l’empêchent d’être bon. Entre une narration qui ne convainc pas et des mécaniques de jeu qui sont au mieux sous-exploitées, au pire buguées, le soft ne trouve jamais la bonne formule pour bien faire les choses. En témoigne une inégalité fracassante entre les séquences de plateforme maitrisées, et les combats tout simplement moyens et peu stimulants. Idem pour la progression, trop répétitive et trop peu diversifiée pour nous enthousiasmer. Il y a cependant des choses à ne pas jeter, comme son côté organique dans les upgrades, ses quelques énigmes et surtout des éléments classiques d’un jeu VR qui fonctionnent, tout en restant fluides. Il n’y aura que ça à mettre au crédit de ce titre VR qui ne maitrise pas totalement tout ce qu’il fait.

Ce test a été réalisé à partir d'une version éditeur.

