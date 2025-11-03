Test Space Adventure Cobra – The Awakening – Le célèbre corsaire toujours aux aguets ?

6.5

Jaquette de Space Adventure Cobra – The Awakening
Space Adventure Cobra – The Awakening
pc
ps5
xbox series
switch
ps4
xbox one

Date de sortie : 26/08/2025

  • Une bande-son vraiment sympathique
  • De l'action dynamique et fluide
  • Beaucoup de zones secrètes et de collectibles
  • La joie pour les fans de retrouver Cobra, son univers, son animé
  • Une durée de vie correcte
  • Du shoot finalement très classique
  • Des problèmes de précision lors de séquences de plateformes
  • Des moments parfois très frustrants
  • Une déco du Psychoroïd très superficielle
  • Un level design pas toujours inspiré, surtout vers la fin
  • Un mode multijoueur anecdotique
6.5

Attendre de Space Adventure Cobra – The Awakening qu’il brille de mille feux, c’est se heurter à la déception. Et en même temps, ce serait aussi injustement faire fi de l’échelle des adaptations Microids confiées à des petites structures. Ainsi, et pour faire simple, avec les moyens du bord, nous nous trouvons devant un gameplay shooter 2D simple, voire simpliste, mais sympathique. Des idées louables sont attribuées au rayon Delta et aux séquences de plateforme ou d’énigmes, malgré un manque de profondeur et de précision ainsi qu’une certaine redondance que les environnements ou les quelques phases variées peinent à masquer. En rajoutant la couche de nostalgie que les fans de l’œuvre originale devraient savourer, grâce aux clins d’œil appuyés tant dans l’esthétique que dans l’habillage audio, tous deux réussis, on parvient quand même à passer environ une dizaine d’heures convenable sur cette adaptation globalement plaisante.

Ce test a été réalisé à partir d'une version éditeur.

