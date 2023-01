Test Souris MSI Clutch GM31 Lightweight – Une bonne souris filaire légère et abordable

Après avoir testé la gamme GM41 l’année dernière, MSI revient avec une nouvelle souris filaire qui se veut encore plus abordable. En tout cas, plus abordable que sa version sans-fil sortie il y a peu avec la souris Clutch GM31 Lightweight. Les changements semblent assez mineurs, mais on ne change pas une équipe qui gagne comme on dit.

Nous avons pris en main cette souris durant plus de deux semaines pour du travail de bureautique, de la navigation et bien sur de nombreuses sessions de jeu.

Packaging et Design

Pour ceux qui aiment la simplicité sans pour autant avoir un objet qui ressemble à tous les autres, la MSI Clutch GM31 Lightweight est un bon choix grâce à son design passe-partout qui recèle une forme élégante. N’oublions pas non plus un emballage simple qui nous fourni uniquement le nécessaire avec la souris bien emballée, la garantie et la notice.

Nous avons deux boutons sur la partie latérale gauche et des grips légèrement texturés en forme de diamants sur les deux parties latérales de la souris pour une meilleure prise en main. On retrouve d’ailleurs ce même grip sur la molette ce qui n’est clairement pas pour nous déplaire. A l’arrière, nous avons enfin un boutons dédié permettant de modifier le niveau de DPI.

Etant filaire, la firme a pris soin d’incorporer un câble antifriction qui est effectivement très efficace pour ne pas gêner les déplacements. Au centre de la coque, nous avons le logo MSI qui est la touche lumineuse de l’ensemble. En bref, classique mais efficace.

Prise en main et performances

Comme la GM41, la Clutch GM31 peut faire office de souris polyvalente pour 44,90€. Un bon rapport qualité/prix d’autant que la prise en main est très agréable même si les grandes mains risquent d’être gênées par sa taille plus adaptée aux petites et moyennes tailles. L’un des autres atouts qu’elle conserve, c’est son poids ultra léger qui renforce d’autant plus le confort avec ses 58 grammes.

On peut tout de même compter sur une bonne durée de vie grâce aux switchs OMRON qui promettent plus de 60 millions de cliques. La différence majeure entre la GM41 et la GM31 (versions filaires) vient du capteur optique. Ici, nous avons un PixArt PMW-3360 offrant un niveau de DPI maximum de 12000 et une vitesse de suivi à 250 (respectivement 16000 et 400 pour la GM41).

Les performances sont tout de même très bonnes en ce qui concerne les sessions de jeu tant la différence n’est pas énorme à moins d’avoir des besoins très spécifiques. Auquel cas, on vous conseille donc d’opter pour la GM41 qui reste toujours un produit de choix. En ce qui concerne les réglages, le logiciel MSI Center offre le nécessaire bien qu’il soit un peu sobre. Vous pouvez donc réassigner les 6 boutons, modifier les paramètres du capteur et enregistrer jusqu’à trois profils.

Caractéristiques MSI GM31 Lightweight