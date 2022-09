Test Souris HyperX PulseFire Haste – 60 grammes d’efficacité

Fraichement racheté par HP, HyperX vient compléter sa gamme de souris gaming avec la HyperX PulseFire Haste. Un modèle au design alvéolé et ultra légère qui pèse à peine 59 grammes ! L’une des plus légères de sa catégorie et qui se décline en deux versions : avec et sans-fil. C’est la version filaire que nous testons aujourd’hui, et nous vous invitons à lire la suite de cet article afin de savoir ce que cette souris a dans le ventre.

Packaging

Dans un emballage convenu et à la couleur rouge vive, notre modèle HyperX PulseFire Haste est très bien protégé. Cet emballage reprend les caractéristiques principales (détaillées plus loin dans le test) ainsi qu’un visuel mettant en avant le design en alvéole.

A l’intérieur, hormis les habituels feuillets de garantie et de démarrage rapide, nous avons la bonne surprise de retrouver des patins de remplacement ainsi que des bandes de préhension à coller sur différentes parties de la souris.

Il est dommage de ne pas retrouver un système de poids avec différentes petites billes afin de pouvoir adapter la souris selon les usages, comme sur la Genesis Xenon 800.

Design

Une fois sortie de sa boite, la PulseFire Haste ne vous fera pas bondir de votre chaise par un design atypique. Ici on reste dans le classique qui a fait ses preuves ces dernières années et nous retrouvons une coque dorsale faite de plein de petites alvéoles.

Ceci dans le but de diminuer le poids au maximum, même si HyperX aurait pu pousser les curseurs un peu plus loin en mettant des alvéoles sur les côtés également. Sur le côté gauche, on retrouve deux boutons paramétrables à l’emplacement du pouce. Au centre, c’est une molette cliquable et un bouton central qui viennent compléter le tout.

En dessous, le périphérique est composé d’un capteur optique ainsi que de quatre patins en PTFE vierge, qui assurent une glisse fluide et agréable. Le cordon USB HyperFlex fait 1m80 et paraît suffisamment solide pour durer.

Notre modèle dispose d’un dispositif RGB très léger et discret. Seules les deux bandes lumineuses sur les côtés de la molette sont illuminées et ces petites loupiotes sont personnalisable grâce au logiciel Ngenuity (disponible en français, s’il vous plaît).

Prise en main

Dés la première prise en main, on constate tout de suite que la qualité de fabrication est au rendez-vous. La HyperX PulseFire Haste est légère mais solide. Pour une main de taille moyenne, la tenue est correcte et les boutons latéraux tombent aisément sous le pouce.

On apprécie également que les boutons cliquables ne soient pas trop sensibles et ne se déclenchent pas au moindre effleurement. Ce qui est légèrement moins agréable, par contre, ce sont les bruits engendrés par ces clics.

Certifiés 60 millions de clics, ceux-ci peuvent se révéler assez bruyants et vite devenir casse pieds pour votre entourage (ou pour vous si vous ne portez pas de casque en jouant). Bien entendu, cela dépendra de la sensibilité de chacun mais nous avons connu des switchs plus discrets.

Les patins PTFE profitent d’une glisse parfaite et sans accroche et il y a même un pack de remplacement déjà fourni par HyperX dans le cas où l’un d’eux venait à s’abîmer. C’est un geste plutôt rare et apprécié.

Les switchs et capteurs sont certifiés antipoussière, ce qui est plutôt rassurant avec un périphérique qui est presque complètement ouvert. Le réglage des DPI se fait avec un bouton situé sous la molette, et il est possible de modifier l’intensité via le logiciel maison d’HyperX.

Vous vous en doutez, au vu du nombre de boutons présents sur la PulseFire Haste, cette dernière est ciblée pour les joueurs de FPS principalement, qui cherchent légèreté et efficacité. Ceux-ci sont programmables via Ngenuity et permettent de créer des raccourcis bien utiles.

Caractéristiques principales de la souris HyperX PulseFire Haste