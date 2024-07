Test Turtle Beach Atlas Air – Un excellent casque sans fil léger et aéré pour cet été

Avec l’arrivée de l’été et ses fortes chaleurs, les longues sessions de jeu deviennent incontournables pour rattraper tout son backlog. Avec le Turtle Beach Atlas Air, la marque américaine propose ici le premier casque à conception ouverte disposant d’écouteurs flottants. Nous sommes donc ici devant un casque gaming premium mettant l’accent sur le confort et la longévité. Nous l’avons essayé durant plus de deux semaines, nous pouvons ainsi affirmer que nous sommes devant l’un des casques les plus complets et confortables de l’année 2024.

Design

À première vue, l’apparence du Turtle Beach Atlas Air peut laisser à désirer. Ses formes disgracieuses et sa structure en polyuréthane ne le mettent pas vraiment en valeur. Et pourtant, tous ces choix sont assumés afin de mettre l’accent sur la légèreté, la flexibilité et le confort. En effet, le casque ne pèse que 301 grammes (avec le microphone), ce qui fait de lui l’un des casques les plus légers du marché. L’arceau n’a également rien à voir avec les standards de casques gaming étant donné que nous avons ici un arceau flottant recouvert d’une maille respirante. L’ajustement via les languettes et le velcro est hyper intuitif.

Le Atlas Air devrait ainsi convenir à toutes les tailles de tête. Ses coussins à mémoire de forme et sa conception ouverte permettent de le porter pendant des heures sans inconfort ni surchauffe au niveau des oreilles. Pour ceux qui ne sauraient pas ce qu’est une conception ouverte, cela signifie que les coques des écouteurs sont conçues pour permettre à l’air et au son de circuler librement à travers les oreillettes. Les commandes sont intuitivement disposées, notamment la molette de volume ingénieusement intégrée sur l’écouteur gauche. Ce côté comprend également un bouton d’alimentation, un bouton pour activer le Bluetooth 5.2, un port audio 3,5mm, un bouton pour basculer entre le Bluetooth et la connexion sans fil 2.4 GHz, ainsi qu’un port USB-C pour le rechargement ou l’usage filaire.

Le Turtle Beach Atlas Air est ainsi très complet et c’est le moins que l’on puisse attendre d’un casque à 179,99€. Il profite également d’un packaging bien garni avec un récepteur UBS-A sans fil, un microphone détachable amovible, un câble audio 3,5mm de 1.8 mètres, un câble de recharge USB-A vers USB-C de 1,8 mètres et une pochette de rangement.

Performances

Comme nous l’avons expliqué plus haut, la conception ouverte offre également un rendu sonore de meilleure qualité. Ce système permet ainsi d’avoir un son plus précis et d’éliminer les sons parasites. L’inconvénient avec ce procédé est qu’il isole moins bien qu’un casque fermé. Si vous êtes dans la rue (via Bluetooth) ou dans un environnement bruyant, vous ne pourrez pas l’apprécier à son plein potentiel. L’Atlas Air est équipé de haut-parleurs de 40 mm et d’une plage de fréquence allant de 20Hz à 40KHz, ce qui lui permet d’offrir des basses sans distorsion et un son clair.

Il brille particulièrement sur PC, que ce soit pour jouer, écouter de la musique ou regarder des séries, grâce à un son en 24 bits et un taux d’échantillonnage de 96 kHz. Tout ça associé au support de l’audio Waves 3D (via le logiciel PC uniquement), offre une expérience sonore incroyable. A moins d’être assez pointilleux sur la perception des sons lors de jeux compétitifs, on se passe même du mode « Superhuman Earing » de la marque qui amplifie les mediums et les aigus. Si on obtient un niveau de précision équivalant aux autres casques gaming de cette gamme, l’alliance d’une conception ouverte et d’écouteurs flottants fait vraiment la différence sur des jeux ayant des ambiances sonores très prononcées.

C’était particulièrement flagrant sur des titres comme Baldur’s Gate 3 ou Remnant II. Il a également passé les tests de jeux habituels avec brio : Genshin Impact, Rocket League, Counter Strike-2 et Battlefield 2042. De plus, le casque est compatible avec les autres plateformes : PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series et mobiles. En revanche, les consoles Xbox sont les seules qui nécessitent une connexion filaire pour être utilisées. Bien que la qualité sonore soit appréciable, le Atlas Air est bien plus pertinent sur PC. Cela peut faire l’affaire si vous cherchez une utilisation hybride, en revanche il vaudra mieux se tourner vers des casques dédiés si vous jouez principalement sur consoles. Nous avons d’ailleurs également testé le Turtle Beach Stealth 600 principalement destiné aux consoles et mobiles.

Logiciel et autonomie

Cette année, Turtle Beach a entièrement renouvelé son logiciel. Le Turtle Beach Swarm 2, qui succède au Roccat Swarm (Roccat étant une filiale de Turtle Beach), centralise tous les appareils dans un même ensemble. Ce qui est particulièrement pratique, d’autant que l’interface est plus moderne et beaucoup moins austère que le Roccat Swarm. Chaque nouvel appareil connecté inclus d’ailleurs un court tutoriel exposant les principales fonctionnalités.

Vous pouvez ainsi personnaliser le rendu audio via l’égalisateur ou les modes du Waves 3D (jeu, musique ou film). Le microphone détachable peut aussi être ajusté via le logiciel. Bien que ce micro, avec sa bande passante de 16 bits et un taux d’échantillonnage de 32 kHz, ne soit pas le meilleur de sa catégorie, il reste largement suffisant pour garantir une clarté vocale lors des communications en jeu ou sur Discord.

Quant à la batterie du Turtle Beach Atlas Air, elle promet 50 heures d’autonomie à pleine charge, une promesse que nous avons pu vérifier après plusieurs jours d’utilisation continue sans rechargement. De plus, grâce à la charge rapide, le casque est rapidement prêt à l’emploi pour de nombreux jours supplémentaires.