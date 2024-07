Test Razer DeathAdder V3 Hyperspeed – Une souris sans fil ultra légère, parfaite pour la compétition

La gamme d’appareils DeathAdder de Razer est l’une des plus populaires en matière de souris gaming dédiées à la compétition. Après avoir lancé avec succès la Razer DeathAdder V3 Pro, la marque revient cette année avec une nouvelle proposition plus abordable et plus légère : la Razer DeathAdder V3 Hyperspeed. Nous l’avons essayée durant une bonne semaine et demie afin de vous livrer notre verdict.

Design

Si vous êtes habitués aux souris de la marque, le Razer Deathadder V3 Hyperspeed ne devrait pas chambouler vos habitudes. Nous sommes devant une souris de droitier avec une forme très similaire à la gamme « Viper ». Elle est même quasiment identique à la Razer DeathAdder V3 Pro, seulement Razer a réalisé quelques ajustements pour la rendre plus confortable en main.

Vendue comme « la GOAT des souris eSport », Razer n’hésite pas à mettre les joueurs professionnels en avant avec qui elle a collaboré pour optimiser son modèle. Au niveau des dimensions, nous avons donc une longueur de 12,2 cm, une largeur de 6,48cm et une hauteur de 4,13 cm. Une légère réduction par rapport à la version pro. Bien que nous n’ayons pas pu prendre en main cette dernière, il faut avouer que la DeathAdder V3 Hyperspeed dispose d’une forme parfaite pour les petites et moyennes mains. Ayant nous-même une main de taille moyenne, il est souvent difficile de trouver un bon entre-deux entre les souris traditionnelles et les versions « mini ».

La périphérique est non seulement compact mais aussi très léger avec son poids de 55 grammes. Elle est ainsi extrêmement facile à manœuvrer. De plus, les boutons latéraux sont également bien positionnés pour que l’on puisse aisément les avoir à portée de pouce durant nos parties. Cerise sur le gâteau, elle est sans fil, ce qui nous donne une liberté totale, et tout ça sans latence. En revanche, elle assume pleinement sa direction portée sur la compétition puisqu’il n’est pas possible de la connecter en Bluetooth.

La packaging fournit tout ce dont vous avez besoin : un câble USB-A vers USB-C, un dongle USB Razer HyperSpeed Wireless et un adaptateur pour le dongle. En dessous de l’appareil, nous avons un unique bouton servant à la fois pour l’alimentation (en restant appuyé) et changer le niveau de DPI (en appuyant et en relâchant).

Performances

Bien que le capteur optique Focus Pro 26 K soit légèrement inférieur au 30 K Focus Pro de la V3 Pro, la DeathAdder V3 HyperSpeed présente d’excellentes performances compte tenu de son prix plus abordable (120€). Le capteur atteint un maximum de 26 000 DPI, avec une accélération de 40G et une capacité de suivi de 500 IPS, ce qui la rend particulièrement réactive et précise pour les jeux compétitifs, notamment les FPS que nous avons pris en main avec elle comme XDefiant ou encore Counter Strike 2.

Razer a également équipé la DeathAdder V3 HyperSpeed de switchs optiques de troisième génération, garantissant une durée de vie de 90 millions de clics. Même si les clics sont assez bruyants, la sensation est satisfaisante au toucher. Comme observé avec d’autres produits Razer, la technologie sans fil HyperSpeed ne fait aucun compromis sur la performance. La connexion 2,4 GHz à faible latence garantit une réactivité comparable à celle des souris filaires, bien qu’une option filaire reste disponible pour ceux qui la préfèrent.

Logiciel et autonomie

L’autre gros point fort de cette souris, c’est la personnalisation via le logiciel Razer Synapse. En plus des réglages de base comme programmer les niveaux de DPI pour encore la fréquence du « polling rate », la marque a introduit la « Sensibilité Dynamique » et un outil de rotation sur la DeathAdder V3 HyperSpeed. La fonctionnalité de Sensibilité Dynamique permet de créer une courbe personnalisée qui ajuste automatiquement le DPI en fonction de la vitesse du mouvement de la main. Cela peut être particulièrement utile pour les joueurs qui préfèrent un DPI de base plus faible mais qui veulent la possibilité de faire des virages rapides à 180 degrés sans avoir à faire plusieurs mouvements. Ce qui est le cas dans la plupart des FPS étant donné qu’un DPI moins élevé permet une visée plus précise, mais au détriment des mouvements rapides nécessaires lorsque l’on nous tire dans le dos par exemple.

Quant à l’outil de rotation, il permet d’affiner l’angle du capteur pour compenser les mouvements de souris inclinés ou bien pour des positionnements très spécifiques à l’image de certains joueurs pro qui ont un setup très incliné. Concernant l’autonomie, Razer promet jusqu’à 100 heures avant recharge, ce qui, selon nos tests en conditions réelles d’utilisation mixte (travail et jeu), s’avère être une estimation fiable. Il faut aussi préciser qu’il n’y a aucune lumière RGB qui viendrait inutilement pomper la batterie.