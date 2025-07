Test Soulslinger: Envoy of Death – Un FPS/Roguelite qui plonge clairement dans les limbes

Soulsinger: Envoy of Death est un FPS et roguelite passé un peu à travers la palanquée de sorties en avril dernier. En effet, après s’être lancé en accès anticipé fin 2023, le titre de Elder Games s’est enfin décidé à sortir dans sa version définitive le 17 avril dernier, uniquement sur PC via Steam. Le studio hongrois s’était auparavant essayé au RPG/Stratégie avec Cardaclysm, avec un accueil plutôt froid. En voulant désormais se lancer sur du FPS purement roguelite et en flirtant avec le côté western et fantasy, le développeur semble avoir la bonne formule en main, tout en se perdant un peu dans son langage vidéoludique.

Conditions de test : Nous avons parcouru les limbes de Soulslinger: Envoy of Death durant une petite dizaine d’heures, jusqu’à arriver à la toute fin du jeu et au boss final. Le titre a été testé sur PC avec 32 Go de RAM, une RTX 3070 et un I5 12-400 (2.50 Ghz).

Perdu dans les limbes…

La première chose à noter sur Soulslinger, c’est que sa narration parvient à captiver dans un premier temps. Le titre de Elder Games nous plonge dans la peau d’une âme défunte qui, contre son gré, devient un émissaire pour le compte de la mort. Oubliant totalement son passé en tant qu’être vivant et portant juste le sobre nom de Soulslinger, notre héros passe un accord avec la faucheuse. En somme, s’il élimine le cartel de l’au-delà sous le joug d’un certain Victor, il pourra revoir sa bien-aimée qui a également péri.

Une intrigue western et fantasy qui accroche comme il faut, d’autant que la qualité des protagonistes ne laisse, curieusement, pas trop à désirer. Avec notre héros et quelques punchlines bien placées et surtout le personnage complexe de la mort qui nous intrigue jusqu’à plus soif, le soft nous donne envie d’en voir plus jusqu’au fin mot de l’histoire. Le passé de notre personnage se dévoile peu à peu au fil de notre progression, avec cependant une profondeur trop terre à terre et avare en cinématiques pour nous attacher à notre Soulslinger.

Il en va de même pour Lady Valérie, une autre émissaire qui manque de profondeur malgré un passé tout aussi tragique. Indéniablement, avec tout un background qui avait de la matière à raconter une histoire passionnante, le titre va tout juste droit au but, et avec un final qui, malheureusement, est trop prévisible et abrupte. Pas mal d’incohérences viennent aussi se greffer au scénario, l’empêchant d’être apprécié à sa juste valeur. La platitude des dialogues se fait aussi trop vite ressentir, pour finalement obtenir une aventure surnaturelle trop superficielle, et pas assez intimiste pour nous enthousiasmer.

Sur la direction artistique en revanche, il n’y a pas à dire, c’est une réussite. Dans le ton, Soulslinger : Envoy of Death s’insère clairement entre du DOOM Eternal et du Painkiller pour son côté un peu sombre. Ce subtil mélange parvient à faire mouche, et il faut dire que l’association western et fantastique a toujours été un mélange bien accordé.

Soulslinger Eternal, avec moins de budget

Sans trop de surprise, Soulslinger: Envoy of Death offre une proposition vue subjective, avec une bonne grosse dose de roguelite quelque peu nuancée par son côté narratif. Le titre repose sur un principe simple : aller de zones en zones d’une traite, jusqu’à affronter le boss du monde en question, et ainsi de suite. Rien de bien nouveau en somme, bien que le soft s’amuse parfois à se la jouer scripté. Il n’est pas rare d’assister à quelques cinématiques, puis de devoir par la suite recommencer le premier monde sur les trois. Bienheureusement, on vous laisse le choix d’affronter ou non le boss de chaque monde à nouveau, avec pour conséquence la perte de vos récompenses si vous ne le faites pas.

La progression de Soulslinger est un vrai problème. Pour un roguelite, le côté procédural reste pour le moins famélique. En dehors d’avoir effectivement le pouvoir de choisir la prochaine zone de combat où récupérer des ressources ou de nouvelles armes, les décors ne varient jamais, comme les ennemis. Tout ceci est finalement trop léger, au même titre que les zones de combat, trop exiguës et ne se renouvelant pas suffisamment. Le côté répétitif pointe vite le bout de son nez, avec une insuffisance marquée sur les types d’armes et le bestiaire.

Pas mal de choses sont donc discutables sur le soft, bien qu’il ne démérite pas sur son gameplay. Il faut admettre que la jouabilité de Soulslinger : Envoy of Death reste pour le moins nerveuse, avec des armes qui claquent bien. Toujours être en mouvement est aussi le maitre mot pour éviter de mourir, et les sensations sont plutôt sympas, jusqu’à ce que l’on se rende compte de quelques accrocs. L’ensemble est rigide, comme les dash, et on sent clairement un game design trop limité dans les mouvements de notre protagoniste, pas au niveau d’un DOOM Eternal.

Il y aura bien quelques boutiques que l’on pourra visiter, voire quelques événements qui peuvent changer la donne des runs mais, dans l’ensemble, l’aventure est d’une pauvreté sans non. On pourra aussi compter sur le cimetière, qui ne sauvera pas les meubles. Cette autre zone donne la possibilité de récupérer des ressources, voire des compétences élémentaires, des statistiques ou armes provisoires intéressantes. Mais après avoir terminé trois fois sur le même boss, l’intérêt reste tout aussi vide qu’inintéressant.

Le manuel du parfait Soulslinger, ou presque

Reste que la production d’Elder Games arrive au moins à puiser sa force à travers le refuge. Sous forme d’un QG de l’au-delà où vous réapparaissez après chaque décès, vous pourrez y glaner des compétences ou améliorations définitives pour vos prochaines runs. Vous aurez ainsi plusieurs éléments vous permettant d’améliorer votre protagoniste. Tout d’abord, vous aurez un puits où vous pourrez avec soin améliorer votre héros, au moyen de diverses ressources récoltées lors de vos divers périples (plans, larmes de l’oubli, braises oniriques et éclats spectraux). Tout ceci va vous donner des bonus non négligeables pour améliorer vos prochaines tentatives, voire les réussir.

Un totem de puissance est aussi de la partie pour vous donner les clés de la réussite. Toujours au moyen de ressources, ce totem va vous octroyer des avantages intéressants comme glaner quelques bonus de dégâts, ou tout simplement avoir un peu plus de santé avant de commencer. Et enfin, un établi est aussi présent pour crafter ou obtenir quelques avantages.

De nouvelles armes pouvant faire encore plus de dégâts en passant par quelques reliques ou tomes élémentaires, autant dire que tous les outils du refuge vont contribuer à la réussite de vos tentatives. Il est même possible d’y débloquer une forge des âmes qui apparait aléatoirement, et peut améliorer une habileté au hasard. On pourra aussi citer l’orbe de voyant ou le bestiaire, mais ces éléments-là ne sont que purement informatifs, ou vous donnent de petites récompenses supplémentaires dans l’obtention de vos compétences ou armes définitivement.

Vous l’aurez compris, ce système de refuge est sympathique, d’autant qu’il est dynamique. Il sera fréquent d’y croiser quelques personnages clés, et d’assister à quelques cinématiques faisant avancer aussi la narration. Ce petit hub est agréable à première vue, bien qu’il manque clairement ce petit quelque chose pour étoffer le système d’amélioration, semblant en définitive un peu maigre. On ignore comment le développeur aurait pu faire pour améliorer la chose, mais on ne peut que noter une sensation de trop peu au niveau des éléments de gameplay.

Un éclat technique et sonore ?

Le moins que l’on puisse dire, c’est que Soulslinger: Envoy of Death est beau. C’est littéralement la première chose qui nous vient à l’esprit lorsqu’on lance le jeu, celui-ci s’offrant un aspect graphique des plus soignés. Que ce soit dans la modélisation, les divers effets graphiques qui fonctionnent, voire quelques panoramas qui impresionnent, le soft coche presque toutes les cases, à quelques exceptions prêt. Car même avec le DLSS activé en performance, la production de Elder Games affiche une optimisation parfois foireuse. Avec quelques freezes à répétition, le jeu se prend un peu les pieds dans le tapis, en comptant qui plus est des bugs de collision qui ternissent l’expérience.

Tout n’est donc pas parfait, mais la bande-son est de qualité. Il faut le reconnaitre, la musique composée par Ede Tarsoly, qui a été longtemps le seul développeur dans son studio avant de le voir s’agrandir, est un bonheur pour les oreilles. Le bonhomme, qui a débuté avec sa licence Meridian, propose ici une ambiance sonore purement western avec une connotation fantastique qui se marie extrêmement bien. La mélodie dans le refuge est la plus marquante, même s’il y a d’autres compositions qualitatives qui rythment bien les gunfights. Quant aux doublages, rien à signaler, c’est aussi d’un bon niveau en matière d’acting, avec peu de fausses notes finalement.