Test Silly Polly Beast – Face à l’horreur, nous sommes des tueurs

Si vous êtes ici, c’est probablement que les visuels de Silly Polly Beast vous ont intrigué. En tout cas, nous c’est notre cas. Les images et les trailers (et même les minicomics) disséminés lors de la communication donnent vraiment envie de connaître cet univers. Encore plus quand on se rend compte que tout cela est l’œuvre d’un développeur solo. La question qui nous vient naturellement à l’esprit est : Silly Polly Beast est-il à la hauteur de ses visuels ?

Condition de test : Silly Polly Beast a été terminé en 7h de jeu. Le refaire entièrement n’ayant que peu d’intérêt, nous avons un peu bidouillé pour voir les différentes fins.

Silly Polly Alice ?

Sans surprise, les trailers ne mentent pas. Silly Polly Beast est artistiquement impeccable sur tous les sujets. Les environnements oscillent entre des quartiers sinistres, avec une gestion de la lumière qui leur donne un vrai cachet, et des lieux beaucoup plus surréalistes. Dans les deux cas, c’est réussi, même si notre préférence va bien sûr aux endroits surréalistes qui rappellent Alice: Madness Returns en plus urbain.

Ce n’est pas tout : les dessins de chaque personnage lors des dialogues affichent une patte artistique unique (même si parfois, ils dénotent par rapport à ce qu’on aperçoit en jeu.). Et l’interface, qui est le téléphone portable de Polly, est une bonne idée, surtout que son visage se reflète dans l’écran. Sans même parler de la mise en scène qui regorge d’idées intéressantes.

Au niveau du gameplay, Silly Polly Beast a un peu trop le cul entre deux (voire trois) chaises. Au premier abord, c’est un twin-stick shooter assez classique, avec une surcouche survival horror. On est très vulnérable au corps à corps, et les munitions comme les objets de soins se vident rapidement. Le tout manque aussi de précision. Les attaques sont rigides, et on ne vise pas toujours où on veut. C’est pardonnable : dans l’emballage horrifique, c’est normal de ne pas maîtriser à 100 % les contrôles… Mais alors, lorsque ton gameplay ressemble à ça et que le bestiaire est aussi limité, pourquoi faire la majorité du contenu des arènes de combat ?

On a le sentiment que les mécaniques de jeu entrent en conflit avec elles-mêmes. Par exemple, très rapidement, on est confronté aux mécaniques de furtivité. Sauf que la détection des ennemis est un cercle autour d’eux, et non pas un cône. On ne peut donc pas s’en servir agressivement. En plus, il n’y a aucun avantage à éviter les combats car les masques que les ennemis laissent tomber sont utiles pour débloquer toutes sortes d’objets.

Une ambiance qui se renouvelle (trop) souvent

Toutes ces petites incohérences donnent un sentiment étrange, mais ce n’est pas suffisant pour passer un mauvais moment. Le gameplay aurait pu être bien meilleur, mais ce n’est pas horrible. C’est juste dommage : quand Silly Polly Beast accepte son côté horrifique, c’est là qu’il est le meilleur. Un chapitre entier nous laisse parcourir, quasiment sans défense, un unique bâtiment. Il n’y a presque pas de combats en arène (un seul, parce qu’il n’a vraiment pas pu s’en empêcher), et l’ambiance fonctionne à merveille. Pour nous, c’est de loin le meilleur passage du jeu.

Parfois, les changements de ton du jeu sont réussis. En termes d’ambiance, les phases en skateboard offrent un spectacle visuel et auditif qui change de tout le reste, mais ce n’est pas un mal, car elles sont très bien placées. Et en termes de gameplay, le passage régulier d’un déplacement horizontal à des zones en vue isométrique se fait de manière fluide. On apprécie aussi les rituels, moyens parfaits de rajouter des éléments de gameplay pour voler en s’aidant de son pistolet ou encore ouvrir des chemins, tout en collant au lore.

Silly Polly Beast essaie un peu de tout faire, en étant limité par ses moyens, et ça se voit. On respecte l’intégralité des stratagèmes mis en place pour éviter que cela ne se ressente trop. Certes, il n’y a pas d’animation pour monter à une échelle, et c’est remplacé par un écran noir. Mais c’est très positif de se dire : “Bon, je ne sais pas faire ça ; je vais plutôt me focaliser sur ce que je sais faire, et le faire bien ».

Sauf pour les combats de boss : si vous n’avez pas d’idées pour les boss, n’en faites pas. Ici tous les boss sont similaires. Chaque combat oppose le joueur à une créature plus grosse que les autres, sur laquelle il faut tirer, et qui invoque des monstres à l’infini. Honnêtement, ce n’est pas passionnant. Attention également, le softlock est possible. Les points de passage enregistrent votre total de points de vie. Alors, si vous arrivez face à un combat difficile, très affaibli, sans aucun objet de soin et parfois sans possibilité de faire demi-tour, vous allez passer un très mauvais moment.

Les désastreuses aventures de Polly

Cependant, ce que Silly Polly Beast fait bien, il le fait très bien. On a déjà mentionné tout le côté artistique, mais ce n’est pas tout. Le second gros attrait, c’est son scénario. Polly, jeune adolescente, se retrouve piégée dans un monde étrange et hostile en essayant de retrouver sa sœur Alice. Comme le veut ce cliché de jeu d’horreur, cet univers va comporter bon nombre de parallèles avec des événements du monde réel.

Les informations sur le passé ou le présent de Silly Polly Beast distillées au compte-goutte sont toujours suffisantes pour donner envie d’en savoir plus. On s’attache très vite à Polly et à ce qu’elle a traversé, ou traverse encore. Certes, les grandes révélations du jeu sont rapidement évidentes, mais ça ne gâche pas leur impact.

Les thèmes soulevés par Silly Polly Beast tapent là où ça fait mal. Le jeu aborde les violences et abus faits aux mineurs (en particulier ceux perçus comme différents), ainsi que l’impact que ces traumatismes peuvent avoir sur leur développement. Un thème important qui est abordé dans le bon sens. Même si l’on regrette un peu qu’il n’aille pas assez loin sur certains sujets.

Des choix nous sont laissés quant à la manière dont Polly affronte ses traumatismes et à la façon dont ils vont la façonner. Ces choix ne sont pas inutiles : ils donnent lieu à des différences lors des dialogues, et surtout à plusieurs fins. Comme le jeu nous l’indique, il n’y a pas de mauvais choix, pas de bonnes ou de mauvaises fins, juste des choix différents.

Silly Polly Beast est un jeu violent dans ses propos et dans son ambiance, mais cette violence est principalement sous-entendue et très peu montrée. Certes, en de rares occasions, le jeu se veut plus cru. Ces moments étant réduits, cela les rend d’autant plus marquants.

En dehors de cela, le jeu ne repose pas sur les jump scares ou ce genre d’artifices. En revanche, vous remarquerez très vite l’utilisation excessive de certains effets sonores. Ce qui nous rappelle que ce jeu ne dispose probablement pas d’un budget très élevé. Cela n’empêche pas Silly Polly Beast de proposer une traduction française de bonne qualité.