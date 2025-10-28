Test Silly Polly Beast – Face à l’horreur, nous sommes des tueurs

Jaquette de Silly Polly Beast
Silly Polly Beast
pc

Date de sortie : 28/10/2025

  • La partie horreur assumée
  • Maîtrise des différents environnements
  • L'importance des thèmes abordés...
  • Design des personnages au top
  • L'intelligence derrière les « cache-misère »
  • Les combats, gros point faible du jeu
  • Conflits entre le ton et les mécaniques
  • Mais ils mériteraient plus d'approfondissements
7

Silly Polly Beast est un titre très touchant par les sujets qu’il aborde, et l’on sent une œuvre très personnelle qui a permis à son créateur de montrer tout son talent. Magnifique du début à la fin, sa beauté, malheureusement, n’est égalée que par la médiocrité des combats. Mais c’est insuffisant pour ne pas recommander le jeu. Il s’agit là d’une courte histoire avec quelques fulgurances que l’on prend plaisir à suivre pour peu que l’on ne soit pas allergique aux ambiances horrifiques.

Ce test a été réalisé à partir d'une version éditeur.

