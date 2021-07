Test Siège AndaSeat T-Pro 2 Series – Le siège haut de gamme pour les grands gabarits

AndaSeat est une marque de sièges qui s’est vite imposée dans le monde, au point de devenir l’une des plus populaires dans le domaine de l’esport, même si elle est encore peu répandue dans l’Hexagone. Il était donc logique de voir arriver une collaboration entre un gros nom de l’esport, à savoir Fnatic, et la marque, ce qui une nouvelle fois met en lumière la qualité des sièges proposés par Anda Seat, qui ne sont pas forcément pour tous les budgets. On a pu essayer de notre côté l’un de ces sièges premium avec le T-Pro 2 Series, l’un des sièges les plus réputés de la marque, pour savoir ce qu’il est en vraiment.

Conditions de test : Nous avons pu essayer le siège sur une durée de trois semaines, durant des sessions de travail répétées quotidiennement, avec parfois plus de 10 heures par jour, souvent sur de longues sessions.

Montage du siège

Autant commencer par le commencement, avec la réception du carton de ce siège qui pèse évidemment son poids, car ce dernier est bien robuste. On notera tout d’abord le soin tout particulier avec lequel il est emballé et disposé dans le carton, ce que l’on attend évidemment d’une marque haut de gamme comme celle-là.

Vient ensuite le moment de l’assemblage, et malgré son aspect très imposant, c’est une bonne surprise à laquelle on a droit ici. Le siège est livré avec un manuel de montage simple à comprendre, et on se rend vite compte que les étapes ne sont pas nombreuses, en plus d’être simples à réaliser. Si on recommandera peut-être d’avoir une seconde paire de bras pour monter le dossier à l’assise (notamment pour mettre les vis), le tout se fait tout de même relativement simplement, et ne prend que quelques minutes pour en voir le bout.

Les roulettes se clipsent d’elles-mêmes, les vis (plus nombreuses que ce dont on a besoin, pour compenser les pertes) sont livrées avec leur clé, et le tout est terminé en quelques tours de bras. Seul un trou de vis dans le tissu sur le côté du siège a été un peu plus problématique que les autres, mais ce n’est qu’une histoire de persévérance. Il suffit ensuite de mettre les caches sur toutes les vis pour avoir le résultat final, qui en impose.

Un fauteuil qui s’adresse avant tout à un certain public

Vous le verrez peut-être avec ces photos, mais le T-Pro 2 Series est en réalité un siège qui est avant tout destiné aux personnes de grande taille, ou tout du moins qui dépassent les 1m80. N’allez pas pour autant y tirer trop de conclusion hâtives : même votre rédacteur ici présent est bien loin de cette taille (1m71, c’est dire), mais cela n’empêche pas le siège d’être un véritable petit bonheur pour le dos. Le seul point qui peut gêner ici est l’appui-tête, qui se fixe et s’enlève à l’envie (avec une sangle un peut trop petite), mais qui servira seulement pour les personnes les plus grandes. Et il faut bien souligner que ce genre de public, comme les personnes mesurant près de 2 mètres, a parfois du mal à trouver son bonheur dans les sièges du commerce, et c’est pour cela que le T-Pro 2 Series, et d’autres sièges de la marque Anda Seat, peuvent être une solution toute trouvée, et pas des moindres.

Après plusieurs semaines passées sur ce siège, on ne pourra que être ravis du confort qu’il offre, notamment au niveau du dos. On doit cela au coussin qui fait office de cale pour vos lombaires, pour mieux dessiner les courbures du dos et nous permettre de garder une posture droite et confortable. Un coussin à mémoire de forme qui fait vraiment tout le travail question confort, et qui est un vrai plus pour ce siège. Même sans ce dernier, le dossier reste agréable, même s’il faudra surtout avoir la hauteur minimale requise pour vraiment en profiter de cette manière.

L’assise est également de qualité, avec une mousse à la fois robuste et souple qui n’a pas montré d’affaissements pour le moment, même s’il faudra attendre encore quelques mois pour juger pleinement de cela. Puisque le siège s’adresse aux grandes personnes, on a donc une assise qui est relativement large pour convenir à un grand type de gabarit (avec un support de poids total de 200 kg sans basculement), ce qui empêche les cuisses d’être trop à l’étroit. Et, petite astuce pour celles et ceux qui veulent une assise plus haute, le coussin en question pour les lombaires peut tout à fait servir de rehausseur s’il est bien placé, du moins occasionnellement. Oui, on pense aux plus petits d’entre nous !

Une finition au rendez-vous

Notons également la qualité de la couture de ce T-Pro 2. Ici, on aime particulièrement ce bleu façon jeans qui dispose d’une très jolie finition, mais sachez qu’il est aussi disponible en gris et noir, ou tout en noir. Pas d’extravagance donc, ce qui veut dire que ce siège se fondera dans tous les décors, que ce soit dans un bureau ou pour jouer dans sa chambre. On appréciera aussi le revêtement noir en velours qui dessine les contours du siège, et qui est particulièrement doux. Notons en revanche qu’il est aussi un aimant à poussière, et qu’il attrapera tout ce qui lui tombe dessus.

Naturellement, le siège offre un système de basculement dont on peut régler l’intensité, ainsi que la possibilité de faire basculer le dossier à 180 degrés, histoire de s’offrir une petite sieste. Si le tout fonctionne particulièrement bien et sans accroc, on remarquera que le retour du dossier est particulièrement brutal, avec un levier un peu dur à enclencher, ce qui peut surprendre.

Pour ce qui est des accoudoirs, on reste clairement dans du classique pour un siège haut de gamme, ce qui n’enlève rien à leur aspect pratique. Il est donc possible de les régler à l’envie, que ce soit en hauteur, en profondeur, de les bouger plus à l’intérieur ou à l’extérieur, ou même de les incliner sur les côtés.

Ils restent assez solides pour ne pas bouger d’eux-mêmes sans que l’on fasse exprès, et on peut donc s’appuyer à eux sans rien craindre. On reste évidemment sur de plastique qui contraste un peu avec le reste de la qualité offerte par le siège et le prix de ce dernier (plus de 400 dollars), mais ils sont tout de même de très bonne facture. Concernant les roulettes, ces dernières ne font presque aucun bruit, ce qui est très appréciable. On est donc sur une très bonne stabilité, avec du matériel qui glisse facilement.

Le siège AndaSeat T-Pro 2 Series est disponible sur le site officiel de la marque. Pour l’instant, le fabricant commercialise principalement ses sièges sur son site en distribuant dans plus de 30 pays et continue de s’implanter dans le milieu de l’eSport en étant le deuxième plus grand fournisseur de sièges dans le secteur.