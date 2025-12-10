Test RIG R5 Spear Pro HS – Un bon casque PS5 pour les petits budgets

Publié le :

Par :

Pas de commentaire

0
8
high-tech

Cet article peut contenir des liens affiliés

  • Un son très propre pour le prix
  • Une excellente clarté et une belle spatialisation
  • Un confort longue durée
  • Un design léger et personnalisable
  • Une compatibilité large (PS5, PC, Switch, mobile)
  • Le micro un peu en retrait
  • Les basses trop sages pour certains jeux/films
8

Si vous cherchez un casque filaire, fiable, confortable et adapté à la PS5 (mais pas que), difficile de faire mieux dans cette fourchette de prix. Il n’a pas la polyvalence ni la liberté d’un modèle sans-fil, mais côté qualité audio pure et expérience en jeu, il offre un rendu largement satisfaisant. En ayant conscience de ses limites, il reste un excellent choix pour les joueurs console voulant allier performance et simplicité, mais raisonnables niveau budget.

Ce test a été réalisé à partir d'une version éditeur.

Sur le même thème

Test Razer BlackShark V3 Pro – Une évolution remarquée pour l’un des meilleurs casques gaming du marché

pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Test Razer BlackShark V3 Pro – Une évolution remarquée pour l’un des meilleurs casques gaming du marché

Test Asus ROG Xbox Ally X – Ce qui se fait de mieux dans le parc des consoles portables ?

Image d\'illustration pour l\'article : Test Asus ROG Xbox Ally X – Ce qui se fait de mieux dans le parc des consoles portables ?

Test DXRacer Martian : La chaise gaming électrique ultime qu’il faut absolument posséder ?

Image d\'illustration pour l\'article : Test DXRacer Martian : La chaise gaming électrique ultime qu’il faut absolument posséder ?

Test Corsair Scimitar Elite Wireless SE – Une bonne souris spécifiquement taillée pour les MMO

Image d\'illustration pour l\'article : Test Corsair Scimitar Elite Wireless SE – Une bonne souris spécifiquement taillée pour les MMO
S'abonner
Me notifier des
guest
0 Commentaires
plus de votes
plus récents plus anciens
Inline Feedbacks
Voir tous les commentaires