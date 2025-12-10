Test RIG R5 Spear Pro HS – Un bon casque PS5 pour les petits budgets

Les casques filaires d’entrée de gamme sont très nombreux, mais il y a parfois des modèles qui sortent du lot. Le RIG R5 Spear Pro HS fait précisément partie de ceux-là. Proposé à un tarif relativement attractif, il est pensé avant tout pour la PS5 grâce à sa licence officielle PlayStation. Ainsi, le nouveau casque de Nacon veut jouer dans la cour des grands sans dépasser les 70 €. Après plusieurs semaines d’usage, il est temps de voir s’il a réellement les épaules pour devenir une référence des caques gaming destinés aux budgets modestes

Design

Au premier coup d’oeil, on reconnaît immédiatement l’ADN de la marque avec son arceau ajouré, sa structure flexible, ses matériaux légers et son look sportif sans tomber dans l’agressif. Le R5 Spear Pro HS ne cherche pas l’esbroufe, mais il ne manque pas de se démarquer, notamment grâce à ses plaques d’oreillettes interchangeables. Une bonne idée, d’autant que celles fournies dans la boîte reprennent l’identité PlayStation. L’installation est simple comme bonjour. Il y a juste à clipser les plaques aimantées sur les oreillettes.

Même sans ces couches magnétiques, le casque dégage un look assez atypique, mais on imagine que les joueurs PlayStation préfèreront avoir le logo bien en vue. Dommage cependant que la boutique ne propose pas d’autres plaques pour le moment. Le casque surprend dès la prise en main par sa légèreté. Sur la tête, la pression est un peu ferme au niveau des oreilles les premières heures, mais l’ensemble se détend assez vite pour offrir un maintien exemplaire sans gêner, même sur de longues sessions.

Les coussinets en mousse, bien respirants, évitent la chauffe excessive, ce qui est rarement le cas sur les modèles de cette gamme de prix. On pourra tout de même trouver le microphone intégré un peu trop voyant. Nacon reste ainsi fidèle à sa philosophie en mettant la priorité sur le confort et la solidité plutôt que sur les fioritures.

Le RIG R5 Spear Pro HS fait les choses simplement en étant un modèle strictement filaire, sans dongle ni logiciel. C’est un casque plug-and-play dans ce qu’il a de plus pur. On branche, ça marche. Et pour beaucoup de joueurs console qui cherchent la simplicité, c’est exactement ce qu’il faut. La compatibilité est d’ailleurs large : PS5, PS4, PC, Switch, mobile… En gros, tout ce qui accepte une prise jack de 3,5 mm. Une bonne manière de maximiser son investissement.

Performances

Sur le terrain, le R5 Spear Pro HS mise clairement sur la précision et la clarté plutôt que sur l’explosivité. Les haut-parleurs de 40 mm avec diaphragme revêtu de graphène tiennent leurs promesses. Le son reste net, même à volume élevé, et la distorsion est très bien contenue. Nous l’avons notamment essayé sur plusieurs jeux PS5. Dying Light The Beast pour le côté immersif des jeux action/aventure. En bref, les petits sons d’ambiance ressortent proprement, les OST gagnent en profondeur et la spatialisation renforce réellement l’immersion. Il offre également un bon rendu sur la Switch 2 sur des jeux comme Kirby Air Riders ou Hollow Knight SilkSong, même s’il est vrai que cela manque parfois de puissance.

Il brille également sur les FPS compétitifs. Nous l’avons éprouvé sur la dernière Saison de Fortnite dédiée aux Simpson. Les bruits de pas, les rechargements, les déplacements ennemis sont faciles à distinguer. On reste loin de ce qui se fait de mieux, mais il est suffisamment précis pour vous donner les informations sonores dont vous avez besoin durant les parties compétitives. De manière générale, au prix proposé, il est suffisamment équilibré au niveau des performances pour jouer confortablement. Les aigus sont clairs, mais pas tranchants. Les médiums sont bien définis et les basses sont présentes, mais plus contenues que chez certains concurrents.

Bien qu’il puisse dépanner pour de la musique ou du visionnage de vidéos, il ne vous offrira pas la même satisfaction que pour les jeux. Il manque par exemple un peu de puissance pour regarder des films à gros budget. Enfin, le microphone “flip-to-mute” fait le job. La voix est intelligible, propre, sans souffle gênant, tant que l’environnement est calme. Pour le jeu en ligne, Discord ou les discussions rapides, c’est largement suffisant. Mais pour être honnête, il s’agit du gros point noir de ce casque par rapport au reste. La captation manque un peu de naturel, la voix peut parfois sembler étouffée, et dans un environnement un peu plus bruyant, la qualité n’est plus la même. C’est un micro correct mais basique, cohérent avec le prix.