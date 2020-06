Test MSI Optix G24C4 – Un écran 144Hz incurvé abordable

Après vous avoir récemment livré le test du casque audio Immerse GH50 de chez MSI, voici venu le tour d’un autre périphérique au combien important dans un setup gaming. C’est donc l’écran incurvé MSI Optix G24C4 que nous avons testé sur plusieurs semaines afin de vous rendre un verdict de notre ressenti.

Packaging

L’emballage de cet écran est plutôt simpliste de l’extérieur avec un carton recyclable qui arbore les différentes caractéristiques de l’appareil. L’écran en lui-même est vraiment bien protégé avec un plastique mousse le recouvrant alors qu’il est bien calé entre deux morceaux de frigolites afin d’éviter toute casse lors du transport.

A l’intérieur nous retrouvons donc l’écran, bien entendu, ainsi que son pied en métal du plus bel effet et la barre de fixation de celui-ci. Un petit sachet avec les quatre vis qui vous serviront à fixer l’ensemble ainsi qu’un cache en plastique afin de recouvrir proprement les fixations. On passe rapidement sur les habituels feuillets de garantie, de guide de montage et de mise en route.

L’alimentation se fait en deux parties avec un bloc qui fait l’intermédiaire entre l’écran et votre prise d’alimentation directe. Celui-ci n’est pas très encombrant et se glissera facilement dans un coin sous votre bureau. De plus, sa longueur est suffisante pour ne pas vous contraindre à des distances minuscules et vous permettra d’effectuer un câble management en bonne et due forme.

Design

Cet écran de 24 pouces fait dans la sobriété la plus complète, hormis son côté légèrement incurvé qui lui donne un petit style. L’écran est pratiquement borderless sur les côtés ainsi que sur le dessus et ne laisse qu’une bande noire sur le bas pour rappeler les caractéristiques de la bête ainsi que la mention MSI sur le milieu.

La dalle est fournie avec un pied en métal ce qui est très appréciable et qui prendra un peu plus de place que certains pieds traditionnels en forme ovale. La contrepartie est bénéfique car avec sa base en trépied, l’écran est vraiment très stable et vous n’aurez pas peur de mettre un coup dans votre bureau avec la crainte de le voir tomber.

Ce pied est extrêmement facile à monter, ce qui n’est pas forcément le cas de tous les moniteurs aujourd’hui. Quatre vis seulement sont nécessaires et en moins de 5 minutes votre périphérique est prêt à l’emploi avec une stabilité à toute épreuve. Il y a également un petit « joystick » rouge à l’arrière afin de vous permettre d’effectuer les différents réglages que peuvent offrir ce MSI Optix G24C4.

Confort d’utilisation

Avec sa dalle au taux de rafraichissement de 144 Hertz et sa résolution en Full HD (1920*1080), MSI a fait le choix de la raison. En effet il est encore rare pour le commun des mortels de pouvoir monter en résolution 4K à plus de 60 FPS et le constructeur taïwanais a préféré privilégier l’expérience de jeu à la course aux performances.

Et on ne peut que le remercier (et notre porte-feuille aussi) car l’expérience est vraiment à la hauteur. Avec un recul suffisant, l’immersion grâce à la courbure est tout simplement bluffante. La technologie AMD FreeSync ainsi que le temps de réponse de 1ms permet de n’avoir aucunes déchirure dans vos jeux favoris malgré le nombre d’images élevé.

L’expérience bureautique est également agréable avec une diminution naturelle de la lumière bleue qui peut provoquer fatigue oculaire et maux de tête ainsi qu’une technologie qui réduit le scintillement pour les mêmes raisons citées précédemment. Vous pourrez sans mal vous accommoder à vos tâches pendant plusieurs heures (faite de petites pauses quand même !) sans ressentir de gênes ou de fatigue visuelle.

En jeu, nous avons testé la bête avec plusieurs types de jeux. Beyond Blue pour le côté contemplatif, Overwatch pour le côté compétitif et réactif ainsi que des jeux comme Grand Theft Auto V pour leur monde ouvert plein de vie. Et chacune de ces expériences a été vraiment plaisante car la dalle profite d’un bon contraste ainsi que d’une bonne luminosité annoncée à 250 cd/m2.

Vous pourrez bien entendu bouger les paramètres selon vos préférences grâce au petit joystick rouge situé derrière l’écran et on ne peut que vous recommander vivement de baisser un peu la luminosité au risque de vous brûler la rétine, particulièrement sur la page blanche ou les écrans de chargement très clairs.

Concernant la partie multimédia, la colorimétrie générale pour regarder les films ne sera surement pas suffisamment bien calibrée pour les plus cinéphiles. Pour les amateurs lambdas, ça fera le job pour des sessions séries occasionnelles mais on recommandera de se tourner vers des dalles IPS plus à même de rendre une fidélité des couleurs. Notez qu’aucun haut-parleurs n’est intégré à l’écran et qu’il vous faudra donc un système audio indépendant.

Résumé des caractéristiques