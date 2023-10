Test Logitech G Yeti GX – Le nouveau micro incontournable USB ?

Ce n’est plus un secret pour personne, Logitech souhaite se montrer comme une marque importante dans les périphériques informatiques orientés gaming et streaming. En cette rentrée, c’est avec le Yeti, désormais dénommé GX, que le constructeur arrive pour marquer un coup important. Que vaut ce nouveau micro ? Nous allons le voir.

Conditions de test : Nous avons testé le Logitech G Yeti GX dans un contexte de streaming et d’enregistrement audio, à l’aide d’un bras de studio de référence, le Rode PSA1. Les enregistrements audio que vous entendrez ont été réalisés avec le logiciel de MAO (musique assistée par ordinateur) Audacity, où nous n’avons utilisé aucun effet. Nous avons essayé de l’utiliser dans Presonus Studio One, mais il a été difficile de le trouver dans nos paramètres de réglages d’entrée micro.

Il est dynamique ton yeti ?

Si 14 ans nous séparent désormais de la sortie du Blue Yeti, ce modèle a toujours été considéré comme une référence, un des premiers micros USB utilisés par toutes et tous pour la création sur internet et le streaming. La qualité de son était bonne, le micro très simple à être utilisé. Aujourd’hui, les choses ont bien évolué, avec une démocratisation des cartes son pensées pour la création sur internet, et le retour sur le devant de la scène d’une référence du milieu des micros, le Shure sm7b. Nous sommes donc en 2023, et après que Logitech sort son excellent Blue Sona, visant justement à concurrencer sur le même terrain le mastodonte, la marque revient aujourd’hui avec cette nouvelle version modernisée et correspondant aux besoins et utilisations d’aujourd’hui, le Logitech G Yeti GX.

Dès l’ouverture de la boîte, nous nous retrouvons donc face à un micro beaucoup plus petit. Exit le look néo-vintage du précédent modèle, ici, Logitech a voulu avec son Yeti GX proposer un design correspondant à l’image de la marge Logitech G actuelle avec de belles et simples courbes. Au niveau du poids, nous sommes sur un micro plutôt léger ce qui est au premier abord plutôt étonnant. Le micro est d’ailleurs déjà accompagné de son bras, pouvant être ainsi vissé sur le pied proposé par Logitech mais aussi sur n’importe quel bras de studio possible. Si la construction est plastique pour tout ce qui est autour du micro (lui, en metal), on ressent tout de même l’aspect solide de l’ensemble.

Une fois que nous l’installons sur notre bras de studio et branchons le fil (pour rappel, c’est un micro USB), l’éclairage RGB présent au dos du micro s’illumine, tout comme le logo G de Logitech. Au dessus du Yeti GX, nous retrouvons une molette ainsi qu’un bouton. Si ce dernier servira pour forcément muter le micro si nécessaire, la molette, elle, s’avère assez intéressante. Si elle vous permet de régler à la volée le gain du micro, vous pourrez également l’utiliser pour activer ou désactiver une protection intelligente contre le clipping. Cela permet ainsi d’avoir le volume de sortie de votre micro bloqué à un certain niveau lors de vos moments de cris de rage pendant une game par exemple.

Un micro idéal pour se lancer ?

Une fois avoir branché le micro, nous sommes partis. Nous avons d’abord utilisé le micro sans utiliser la surcouche logicielle de Logitech, uniquement donc avec ce que le micro pouvait nous proposer. Il faut savoir que contrairement à son prédécesseur, le Logitech G Yeti GX est un micro dynamique doté d’une capsule supercardioïde donc un micro directionnel. Là où le Blue Yeti captait donc l’ensemble des bruits entourant la pièce, ici tout comme le Blue Sona, l’idée est que la capsule ne captera que votre voix.

Et de ce côté-ci, le micro est très efficace dans ce qu’il fait. Nous n’avons pas spécifiquement de bruits ambiants arrivant, et lors de nos tests avec l’utilisation de notre souris et clavier, quasiment aucun bruit n’est entendu. Sur ce point-là, c’est une belle réussite. Le seul bémol, dû à l’utilisation d’une simple capsule et pas une double capsule annulant le bruit comme le Logitech Blue Sona, les bruits de toucher du micro sont toujours présents. Si vous souhaitez par exemple mute votre micro ou régler le gain directement depuis celui-ci, vous aurez un son non désiré. Ce n’est pas grave non plus que l’on se le dise, et c’est au final l’un des seuls véritables défauts de la partie purement technique du micro.

Passons maintenant à la partie logiciel. Logitech a vu les choses en grand avec ce Yeti GX et propose une partie logicielle dans le Logitech G Hub assez conséquente. Si vous ne souhaitez rien utiliser de tout cela, c’est possible, en désactivant simplement le Blue Vo!ce. Vous aurez ainsi uniquement votre gain, et la possibilité comme nous en parlions précédemment de pouvoir bloquer intelligemment votre gain de micro si jamais vous criez. Là où les amateurs de trifouillage vont s’amuser, ce sera si on active ce fameux Blue Vo!ce.

Dès lors c’est tout un panel d’effets qui vous sont proposés, avec l’égalisation 3 bandes fixes, un passe-haut, un noise gate, un compresseur, et tout autres réglages permettant de supprimer des choses comme l’effet de reverberation, réduire les plausives, ou bloquer le signal à un certain niveau avec un limiter. Comme vous vous en doutez, cela fait beaucoup, et nous vous proposons ici dans les extraits audio uniquement un réglage que nous avons réalisé en prenant le temps de tester tout les réglages afin de parvenir à quelque chose que nous recherchions.

Dans les autres choses possibles directement avec le micro, vous pouvez utiliser et créer vos propres effets de voix, utile en stream si vous aimez faire ces sortes de petites blagues. Un sampler est également disponible, vous permettant de lancer des bruits de fond ou encore des extraits de voix qui arriveront directement depuis votre sortie de micro. On voit que Logitech a vraiment pensé son Yeti GX comme une véritable solution pour se lancer facilement dans le streaming, et avec ce genre d’option, il suffit presque de rien pour lancer un stream, avoir un son très correct et pouvoir en plus faire ce genre d’effet amusant ou d’ambiance rapidement.

Extraits audios

Yeti GX – Sans option logicielle

Yeti GX – Option Smart Audio Lock activée

Yeti GX – Option Blue Vo!ce dans un réglage prédéfini

Yeti GX – Option Blue Vo!ce activé dans un réglage personnalisé