Test Marvel Rivals – Un excellent Hero Shooter au gameplay et à l’économie héroïquement justes

Après une grosse attente, Marvel Rivals le nouveau Hero Shooter à la troisième personne de NetEease, en partenariat avec Marvel Games, est enfin sorti le 6 décembre dernier, faisant ainsi exploser le nombre de téléchargements. Avec un deuxième opus de la licence de Blizzard qui ne cesse de décevoir de saison en saison, Marvel Rivals vient avec l’optique de s’imposer en faisant de l’ombre à son concurrent direct qu’est Overwatch 2, avec quelques copies de mécaniques et d’événements présents depuis le premier Overwatch. Cependant, dans un monde où Blizzard tue à petit feu sa licence culte depuis la sortie de son deuxième opus, Marvel Rivals joue ses cartes à la perfection pour accaparer les joueurs et joueuses sur son territoire, et met tout en œuvre pour les garder actifs avec le contenu conséquent à sa sortie et celui qui est prévu pour la suite, afin de faire mieux que ses prédécesseurs. Mais est-ce qu’il y arrive aussi bien qu’il le pense ?

Conditions de test: Nous avons joué pendant une vingtaine d’heures au soft sur PC et PlayStation 5 afin de voir toutes les mécaniques de gameplay et les différents modes disponibles depuis le lancement jusqu’à la première saison.

Un énième Overwatch killer ?

Marvel Rivals est un énième Hero Shooter en équipe, qui plus est gratuit, avec l’habituel roster de personnages qui sont classés dans plusieurs catégories, tank, healer, combattant, en fonction de leurs compétences et mécaniques de gameplay. Le tout avec des modes en tout genre, typiques du genre Hero Shooter, à base de points à capturer, ou d’objectifs à faire avancer jusque dans la base ennemie.

Marvel Rivals adopte des cartes sur la même architecture que ce qu’on a déjà vu chez la concurrence, avec une direction artistique soignée et colorée façon dessins de Comics, qui rend le tout chatoyant et magnifique. De plus, certains éléments du décor sont destructibles afin d’avoir le plus d’approches possibles au combat. Cependant, les mûrs, piliers, ou autres éléments qui sont détruits, réapparaissent au bout d’un certain temps.

Nous avons pu voir récemment avec un autre jeu du genre, Concord, qu’il est difficile de s’installer dans ce genre Hero Shooter quand d’autres sont déjà en place depuis plusieurs années. Cependant, Marvel Rivals l’a fait, et avec brio. Avec un succès de téléchargements et de joueurs et joueuses par jour, on peut difficilement excuser l’échec de Concord, et plutôt remettre en question les choix pris par Sony. Actuellement, nous sommes sur des pics à 400 000 personnes connectées quotidiennement sur Marvel Rivals, contre 20 000 pour Overwatch 2 et 3 000 pour Paladins (concernant les version PC Steam).

Contrairement à Blizzard pour Overwatch 2, NetEase a mis les bouchées doubles pour faire une sortie soignée avec le plus de contenu possible au lancement, dont notamment le mode classé, arcade, partie personnalisée. On trouve aussi la possibilité de créer des équipes pour participer à des tournois, renouvelant l’intérêt chez le joueur ou la joueuse, sans avoir à attendre les prochaines mises à jour.

Un autre point majeur qui le différencie de la concurrence, c’est le fait d’être un Hero Shooter à la troisième personne, ce qui change du traditionnel First Person Shooter. Et c’est l’un des éléments qui nous a le plus charmé. En effet, c’est grisant de voir ainsi les actions de nos héros/vilains sous tous les angles et de profiter au maximum des effets d’attaques d’une beauté sans nom. De plus, le titre s’offre le luxe de réimplémenter le 6vs6 qui avait disparu chez son concurrent à la sortie du deuxième opus.

Il faut noter, qu’aucun matchmaking par rôle n’est disponible, et ce par choix des développeurs, qui veulent laisser la possibilité aux joueurs et joueuses d’user des différentes synergies entre les personnages, qui changent en fonction des combos de personnages dans l’escouade, et qui permettent de débloquer des améliorations passives et actives supplémentaires. Malheureusement, c’est un choix à double tranchant car on se retrouve facilement avec des équipes déséquilibrées à base d’un Healer pour cinq DPS.

Malgré cet inconvénient lié à la recherche de partie, il faut tout de même noter le nombre important de compétences actives par personnage, bien loin des deux compétences ainsi que l’ultime d’Overwatch. Ce qui permet à Marvel Rivals de se différencier encore plus du jeu de Blizzard, même si malheureusement on a noté quelques Auto Attack et compétences qui ressemblent énormément à ce que propose Overwatch, mais avec cependant une approche changeante dans la manière d’utilisation. Tout comme un certain mode de jeu temporaire qui ressemble étrangement au Lucio Ball.

Un free-to-play à l’économie héroïquement juste

Marvel Rivals dispose d’un catalogue de plus de 30 personnages aux compétences diverses et totalement gratuits, même pour les futurs à venir, alors qu’il aura fallu attendre la saison 10 d’Overwatch 2 pour que Blizzard offre gratuitement ses nouveaux héros, sans avoir à les débloquer par le biais de défis ou en achetant les différents pass de saison.

Tout comme son concurrent, tous les héros et vilains, de Marvel Rivals disposent de leur propre manière de jouer, avec des rôles spécifiques à chacun, en plus des fameuses synergies de groupe. De plus, le titre arrive à rendre chaque personnage intéressant à sa manière, il n’y a pas de personnage fondamentalement incontrôlable ou trop faible, ce qui fait que chacun trouvera facilement chaussure à son pied.

Sans compter que les personnages du soft disposent d’un certain charisme, qui donne envie de les incarner, contrairement à d’autres titre du genre (mais nous ne citerons pas de nom car on ne tire pas sur des tombes). Mieux encore, le titre arrive même à mettre sur le devant de la scène certains personnages Marvel moins connus de la maison des idées, comme Jeff qui est rapidement devenu la mascotte du jeu tant qu’il est apprécié.

A noter que, les développeurs ont annoncé l’arrivée d’un nouveau personnage toutes les 6 semaines, ce qui fait environ 9 nouveaux héros/vilains par an, en tout cas, si ces derniers s’en tiennent à leurs dires. Si c’est le cas, on ne peut qu’applaudir l’effort, en espérant que d’autres contenus en plus arriveront aussi régulièrement.

Concernant l’économie de Marvel Rivals, et étant donné qu’il est gratuit, on peut s’attendre à juste titre à une abondance de microtransactions avec peu de récompenses gratuites. Heureusement, le titre ne tombe dans ce jeu là, d’appâter avec des skins et personnages à débloquer durant un temps limité contre de l’argent.

Bien au contraire, le jeu permet, à quiconque achète un pass de combat, de le finir à son rythme, même si la saison est terminée. Ce qui veut dire, que celles et ceux qui prennent le pass de combat de la saison 1, peuvent le finir même pendant la saison 4. Cependant, les missions liées aux saisons sont, elles, limitées dans le temps. De fait, on a toujours quelques petites récompenses à durée exclusive, qui restent toutefois sans grande importance.

En plus de cela, Marvel Rivals a commencé à implémenter des événements qui permettent d’obtenir des récompenses gratuites tout en amenant de nouveaux modes de jeu à durée limitée, quand ils ne sont pas copiés de la concurrence. Enfin, il est possible d’obtenir des skins présents dans la boutique en farmant les crédits bleus obtenables de différentes manières comme par l’accomplissement de défis, ou par le pass de combat, tout en ayant bien évidemment la possibilité de passer à la caisse pour avoir un gain de temps.