Test Madcatz RAT Air – Ne pars pas sans ton tapis

Madcatz travaille et tente de proposer de véritables innovations dans le secteur du périphérique gaming. Après avoir testé la RAT pro X3, nous avons eu l’occasion de mettre la main sur la RAT Air, une souris reposant sous un fonctionnement sur induction. Soyez prévenu, il vous faudra un peu de place car vous achèterez la souris mais aussi son tapis permettant d’alimenter ledit périphérique. Qui dit induction dit également une souris sans fil !

Conditions de test : Nous avons eu l’occasion d’utiliser la Madcatz RAT Air dans une utilisation quotidienne pendant quelques semaines, que ce soit pour de la bureautique, du graphisme et du jeu vidéo. Bien entendu, comme il faut obligatoirement le tapis pour la faire fonctionner, c’est sur cette surface que la souris a été testée.

L’induction, la nouvelle étape du confort gaming

L’induction, c’est un peu le next thing. Tous les constructeur s’y sont mis, et Madcatz ne fait pas exception. Le principe est assez simple et repose sur une alimentation de la souris via le tapis ici. Exit donc les piles ou les batteries dans la souris, et bonjour à un confort supplémentaire. On serait bien entendu tenté d’appeler tout de suite à l’argument marketing mais étant donné que nous avons le produit, nous pouvons vraiment testé le résultat.

Cette Madcatz RAT Air est donc proposée dans un packaging complet comprenant la souris ainsi que le tapis. Premier bon point, le câble utilisé est le même pour à la fois le tapis comme la souris, si vous souhaitez par exemple utiliser la souris en filaire lors de vos déplacements.

Au niveau de la souris, on se retrouve sur une RAT équivalent à une entrée de la gamme, avec peu de modifications physiques, mais la présence de la seconde molette. Au niveau du revêtement, nous sommes entre un plastique plutôt mat ou un plus brillant. C’est simple, efficace.

Du côté du tapis à induction, il se divise en deux parties avec la partie en « dur » avec notamment un rétroéclairage par le dessous. L’ensemble est un peu imposant, mais avec une petite élévation qui est bonne pour une dimension « repose-poignet » sympathique. La seconde partie correspond à la surface du tapis qui est réversible avec ainsi deux textures. Les différences sont minimes mais existent tout de même.

Bien entendu, qui dit Madcatz dit logiciel proposé, et on retrouvera de façon classique mais tout aussi efficace de quoi régler de façon assez complète sa souris. Il sera également possible de régler le rétroéclairage de notre tapis.

Une utilisation plutôt plaisante

Comme nous le disions, nous avons eu l’occasion d’utiliser cette Madcatz RAT Air pendant plusieurs semaines que ce soit en bureautique comme en gaming ou en graphisme. Très clairement en terme de souris pur, on se retrouve sur un ressenti que nous avions pu avoir du côté de la RAT 6+, c’est à dire une bonne souris mais un poil cher pour le milieu de gamme. Là où on va s’intéresser davantage, c’est dans la technologie et la fiabilité de l’induction.

Seule chose négative à noter liée à l’ensemble, les patins sont classiques et pour le coup, on aurait bien vu de la céramique pour avoir un confort vraiment augmenté en terme de déplacement sur les surfaces proposées du tapis. D’autant plus que ce type de patin prend la poussière, et vous pourrez vous retrouver avec une souris vraiment ralentie.

Que l’on vous prévienne, le tapis prend déjà un peu de place. Rien de bien fou pour quiconque a un bureau assez grand, mais pour les configurations exiguës, vous devrez peut-être mettre votre clavier un peu par dessus. Autre avertissement, ne mettez pas d’autre appareils sur le tapis. Nous sommes sur de l’induction et donc ainsi, vous pourrez vous retrouvez avec votre souris désactivée.

Si vous faites attention à ces deux petits avertissements, le reste devrait couler de source. La souris d’ailleurs peut fonctionner pendant quelques secondes sans le tapis, mais très rapidement elle s’éteindra directement. Pour les utilisateurs de souris qui aiment bien lever son périphérique même un tout petit peu, il faudra prendre de nouvelles habitudes.

Faisons un petit point prix maintenant. Aujourd’hui, l’induction, ça coûte quand même un peu. Là où Madcatz a par contre été intelligent dans son pricing produit, c’est de proposer la RAT Air en pack tapis + souris, là où ses concurrent comme Logitech proposent de façon séparée l’ensemble. On se retrouve donc avec un tarif qui pourra sembler un peu élevé (173€ environ) mais où on retrouve l’ensemble, là où l’addition semble plus salée chez les concurrents.