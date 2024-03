Test Logitech MX Brio – Une webcam très performante

La période de pandémie à accéléré le phénomène du travail à distance. Que ce soit pour du télétravail ou des réunions avec des collègues situés aux quatre coins du monde, la webcam est devenu un outil indispensable pour la vie quotidienne. Dans notre domaine, elle est aussi devenu un prérequis pour tous les amateurs de streaming. Dans l’optique de proposer un produit haut de gamme en la matière, Logitech vient de sortir la Logitech MX Brio. Elle est, en quelque sorte, un successeur de la précédente Logitech Brio 4K. Avec ce nouveau produit, elle intègre ainsi la série MX de la marque suisse, « une gamme de produits conçue pour libérer vos capacités de création et d’action ». Après l’avoir essayée durant plus de deux semaines, voici notre verdict sur ce bel objet.

Design et fonctionnalités

La MX Brio de Logitech, fidèle à la réputation de la gamme MX, présente un design premium et élégant. Avec un prix de vente de 229€ et disponible en graphite et gris pâle, cette webcam représente certes un investissement conséquent, mais justifie pleinement son positionnement haut de gamme par ses caractéristiques impressionnantes.

La qualité des matériaux est notable dès le premier contact. La MX Brio est construite avec une structure métallique robuste, complétée par un support en plastique lisse, permettant une installation aisée au-dessus de l’écran. Testée sur divers moniteurs aux épaisseurs variées, la webcam reste solidement en place, en partie grâce à une surface adhésive qui se place à l’arrière d’un moniteur. En outre, le câble USB-C est bien plus épais que la plupart des webcams du marché, donnant ainsi une bonne sensation de robustesse.

Pour ceux qui se sentent inconfortables à l’idée d’avoir une webcam constamment branchée et dirigée vers eux, craignant cette sensation d’être observés, la MX Brio de Logitech apporte la solution parfaite. Oubliez le post-it de fortune car la MX Brio intègre un volet de confidentialité physique qui s’ouvre et se referme en tournant simplement l’objectif. En outre, cet objectif est fait de verre, et non de plastique comme c’est souvent le cas pour d’autres webcams sur le marché, ce qui contribue à une qualité d’image supérieure.

La webcam peut être incliné à 90° vers le bas pour afin de filmer la surface de votre bureau. Grâce au mode « Show » de Logitech, l’image est automatiquement retournée à 180°, permettant ainsi à votre audience de bénéficier de la même perspective que vous. Une fonctionnalité particulièrement utile lorsque vous souhaitez montrer des travaux, des croquis ou des documents à vos collègues, ainsi que pour les streamers compétitifs désireux de partager leur habileté durant le jeu, que ce soit sur une manette ou un combo clavier/souris. On pense également aux créateurs de contenu sur Youtube pour du Unboxing par exemple.

Performance et qualité d’image

La Logitech MX Brio ne déçoit pas en termes de performances. Dotée d’un capteur Sony STARVIS de 8,5 mégapixels, elle permet une capture vidéo en 4K à 30 FPS ou en 1080p à 60 FPS. La combinaison du HDR et de l’autofocus intégré assure une qualité d’image exceptionnelle à tout moment, avec un contraste précis et des couleurs fidèlement retranscrites. Elle excelle particulièrement dans des conditions de luminosité difficiles, s’adaptant pour offrir toujours le meilleur rendu possible.

L’intelligence artificielle intégrée à la webcam MX Brio de Logitech lui permet de gérer les variations de luminosité en temps réel, adaptant l’image aux différentes expositions à la lumière naturelle tout au long de la journée. Pour ceux qui préfèrent une expérience utilisateur sans tracas, la MX Brio ajuste donc automatiquement l’image pour offrir le meilleur rendu possible, quelles que soient les conditions d’éclairage. Cependant, pour les utilisateurs plus exigeants souhaitant un contrôle plus poussé, le logiciel « Logi Options+ » permet de personnaliser divers paramètres pour harmoniser l’image avec l’environnement spécifique de chaque utilisateur. C’est la raison pour laquelle Logitech cible aussi les streamers disposant de configurations d’éclairage uniques (néons, lumière douce, etc.), car la MX Brio offre une flexibilité de paramétrage adaptée à chaque setup.

Vous avez la possibilité de choisir parmi différents champs de vision, d’ajuster le niveau de zoom et de modifier la position du cadre de l’image. Vous pouvez également personnaliser l’exposition, la saturation, la netteté, et la vibrance, parmi d’autres réglages. En outre, la MX Brio est équipée d’un double microphone utilisant la technologie « Beamforming » pour réduire le bruit ambiant, offrant une portée efficace jusqu’à 1,2m. La capture du son est décente et conviendra au grand public, toutefois cela ne remplace pas un bon micro-casque. En bref, il peut dépanner, mais en pratique, la suppression du bruit n’est pas optimale. Ce n’est clairement pas son meilleur atout.