Test Logitech G Pro X Superlight 2 – Que vaut la nouvelle souris gaming pro ?

Logitech revient en ce mois de septembre en force avec de nouveaux modèles, que ce soit du côté de Logitech G, mais aussi Logitech G Pro, la division pensée eSport de leur produits gaming. Aujourd’hui, nous vous parlons de la souris Pro X Superlight 2, qui fait suite à un premier modèle plutôt convaincant. Est-ce que cette nouvelle souris vaut son prix, soit 169€ ? C’est ce que nous allons voir.

Compact, léger, mais puissant

Livré dans son plus simple appareil, la Logitech G Pro X Superlight 2 est on ne peut plus simple, mais tout est pensé avec détail et cela se sent dès le premier contact. Livré avec un Dongle et un câble USB, on ne peut pas faire plus simple. On pourra d’ailleurs reprocher qu’à ce prix, le câble ne soit pas tressé ou conçu avec un peu plus de précaution. A savoir, d’ailleurs, que si vous possédez également le clavier Pro TKL Lightspeed, dont le test est disponible sur le site, vous pouvez n’utiliser qu’un seul Dongle USB pour faire fonctionner les deux périphériques. La contrepartie est que vous aurez un taux de rafraichissement à 1000 Hz au lieu du 2000 Hz maximum possible.

En dehors de cela, si on passe au produit en lui-même, la Logitech G Pro X Superlight 2 est plutôt petite, et au premier abord ressemble à une souris tout ce qu’il y a de plus classique. Avec ses 60g, elle est très légère, et lorsqu’on la prend en main on commence à remarquer qu’en terme de design, de toutes petites courbes sur les tranches sont présente, et permettent très facilement de contrôler la souris. La sensation de contrôler tout les gestes et actions réalisés est l’un des plus gros arguments de vente. C’est quelque chose de logique pour un produit pensé par et pour des joueurs professionnels ayant ces besoins précis. En termes de fonctionnalités, on retrouve uniquement 2 boutons disposés sur la tranche, suivant la courbe mais aussi le creux présent sur cette partie. On voit avec l’emplacement des touches, ou le chanfrein sur le bas des boutons, que tout est pensé pour que, lorsque vous prenez la souris en main, cela tombe parfaitement sur le pouce, pour une utilisation rapide.

Et pour le coup, nous n’avons pas de partie RGB, pas de chichi, et uniquement un petit point lumineux afin d’indiquer l’état de la batterie. Si en tant qu’utilisateur non professionnel, jouant à plusieurs jeux, on aime avoir un bouton pour changer nous même de preset de la souris à la volée, il est logique de penser que pour un produit imaginé pour des joueurs professionnels ne touchant potentiellement qu’à un seul jeu, ce soit un besoin totalement absent.

Logitech G Hub, l’arme de destruction de la souris

Là où Logitech fait très fort, c’est vraiment dans la partie technologique, qui vient faire quasiment les 2/3 de la réussite d’une telle souris. A commencer par le capteur, qui fonctionne au poil où que ce soit. Celui-ci propose à la fois de l’optique et du mécanique. Il sera ainsi possible de changer d’utilisation pour gagner au autonomie ou bien en optique. En parlant de la batterie d’ailleurs, nous avons pu constater qu’il faut entre 100 à 150 heures pour en voir le bout une fois l’appareil chargé à 100%. La recharge se réalise via câble et n’empêche pas l’utilisation de la souris. Comptez environ 1h30 à 2h pour une charge complète. Si on parle de ces chiffres là, c’est dans une utilisation normale, et donc sans mouvement constant.

Tout ceci est bien entendu géré par la le logiciel phare de la marque. Le Logitech G Hub permet une compatibilité totale sur l’ensemble de vos produits Logitech, proposant ainsi des presets automatiques ou personnalisés.

Pour parler ainsi précisément de la souris Logitech G Pro X Superlight 2 et de son utilisation dans Logitech G Hub, il est possible de sauvegarder plusieurs profils d’application. Dans chaque profil, on trouve 5 slots possibles de changement de DPI. Ce qui est très fort avec cette souris, c’est qu’il y a une gestion indépendante des réglages de dpi que ce soit pour les mouvements verticaux comme horizontaux. Il est ainsi possible de monter jusqu’à 32000 dpi !

Lorsque vous passez à la Logitech G Pro X Superlight 2, il est possible d’enregistrer le profil de votre ancienne souris pour le calquer sur celle-ci. Il est de plus possible d’envoyer des réglages et presets d’utilisation de la souris directement dans celle-ci, permettant de les conserver même sur un autre ordinateur, ne possédant pas forcément le logiciel adapté. C’est une fonctionnalité vraiment pensée pour le joueur professionnel qui va par moment devoir faire des compétitions et jouer sur un matériel qui n’est pas le sien.

Et si vous vous demandez comment changer de slots de preset à la volée alors qu’il n’y a pas de boutons sur la souris, et bien il est possible d’enregistrer des raccourcis sur le PC sous la forme de macros, et cela même si vous n’avez pas un clavier de chez Logitech. Forcément, en tant que joueur occasionnel, c’est quelque chose qui ne sera pas forcément au plus pratique, mais qui encore une fois, se comprend par rapport à la conception de l’appareil.