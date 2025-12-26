Test Logitech G Powerplay 2 – Un tapis pour charger sa souris, gadget ou révolution ?

Publié le :

Par :

Pas de commentaire

0
7
high-tech

Cet article peut contenir des liens affiliés

  • Une recharge illimitée pour sa souris
  • Un système Plug and Play efficace...
  • Une compatibilité avec une large gamme de souris Logitech...
  • Surface de recharge élargie
  • Design fin et simpliste
  • Revêtement en tissu très agréable
  • Pas d'éclairage RGB
  • ... au détriment d'un câble désormais solidaire
  • ... mais qui s'enferme dans un écosystème fermé
  • La taille peut paraître juste selon l'usage
  • Le prix trop élevé pour les fonctionnalités proposées
7

Au final, dire que le Logitech G PowerPlay 2 s’avère uniquement être un tapis pour recharger sa souris « et c’est tout » serait-il un doux euphémisme ? En enlevant l’éclairage RPG, ainsi que son câble modulable tout en gardant une compatibilité restreinte et une taille assez moyenne pour l’utiliser en toutes circonstances, Logitech actualise timidement son tapis de recharge sans fil, bien que la technologie reste surprenante de simplicité et de sérieux, y compris au niveau de ses performances, pour une autonomie illimitée de votre périphérique. En bref, un produit un peu cher (en prix fournisseur) pour les fonctionnalités présentes, mais qui reste solide en remplissant parfaitement sa mission tout en restant presque unique sur le marché.

Ce test a été réalisé à partir d'une version éditeur.

