Test Logitech G Powerplay 2 – Un tapis pour charger sa souris, gadget ou révolution ?

Sorti il y a 7 années déjà, le premier né de la gamme PowerPlay proposait déjà de recharger sa souris sans fil Logitech. La marque suisse propose depuis quelques semaines une évolution de son tapis de charge, sous le sobre nom PowerPlay 2. Nous avons pu tester un exemplaire de ce tapis d’un autre genre, mais était-ce vraiment une expérience révolutionnaire plutôt qu’un simple gadget ?

Conditions de test : Nous avons éprouvé les fonctionnalités du tapis de charge de Logitech pendant plusieurs mois, accompagné d’une souris Pro X Superlight Lightspeed, tous deux fournis par le fabricant. Les illustrations proviennent du fabricant et de photos maison.

De la simplicité naît l’audace

Au premier regard, difficile de se convaincre de l’utilité d’un tapis de charge. Nous avons globalement toutes et tous l’habitude d’utiliser des souris filaires pour leurs performances souvent accrues, ou bien des souris à piles pour le confort et l’immédiateté que cela procure. Mais vous n’avez peut-être jamais expérimenté l’utilisation d’un tapis de souris qui recharge votre périphérique en même temps que vous vous en servez, probablement car peu de produits compatibles inondent le marché, mais également peut-être pour une question de coût.

Il est vrai que le Logitech G PowerPlay 2 répond à ses deux problématiques : il propose de vous décharger de tout ennui de souris en panne pour un prix plutôt contenu quand on imagine la technologie nécessaire au fonctionnement de tout cet attirail. Mais derrière ses 109,99 € se cache toutefois un manque de folie ou même de fonctionnalités propres qui peinent à justifier d’un prix aussi élevé.

Car en 2017, Logitech proposait la première itération de son tapis de souris qui recharge lui-même votre périphérique. À l’époque, une surface de charge assez restreinte et un prix encore plus élevé avaient été pointés du doigt. Plusieurs années après, la marque revient donc avec ce modèle amélioré, un prix réduit alors que la surface de charge augmente… mais supprime aussi l’une des options d’ergonomie appréciées, la possibilité de débrancher le tapis de souris via son câble USB. Ici, le câble est maintenu dans le boitier situé en haut à gauche du tapis (avec un branchement en USB-A à l’autre bout) et vous ne pouvez pas le déplacer, peu pratique pour optimiser son setup. Ce n’est peut-être qu’une broutille, mais à l’usage, cela peut vraiment gêner l’utilisateur, ce qui paraît étonnant, d’autant plus que le premier modèle proposait cette option.

Probablement pour une question de coût une fois encore, le produit perd son éclairage RGB au niveau du logo sur le boîtier d’alimentation. Là aussi, ces quelques économies vont à l’encontre d’une nouvelle version du produit plusieurs années après le premier, d’autant plus qu’aucune suite logicielle spécifique n’est intégrée pour gérer la recharge. Ne comptez pas non plus sur une aide à l’appairage de l’appareil au PC grâce au module du PowerPlay 2, il vous faudra tout de même garder le récepteur sur un port USB de votre PC pour bénéficier des fonctionnalités de la souris puisque le récepteur LightSpeed a également été retiré. On aurait par exemple aimé par ailleurs que le connecteur dispose d’un port USB supplémentaire pour recharger un appareil, mais là aussi, le produit répond absent.

Une question de taille

Côté dimensions, le fabricant a opté pour quelque chose de très semblable à la première version proposée en 2017, à savoir une taille medium de 34,4 cm x 28,4 cm. L’épaisseur s’offre toutefois un gain bienvenu, passant de 4,3 mm à 3,5 mm. De plus, la taille du champ de recharge a été considérablement augmentée avec + 15% de surface ajoutée, ce qui se voit directement avec le confort qui en résulte à l’usage. Cependant, si vous jouez à des jeux demandant une plus grande surface de glisse, vous pourriez être gênés par sa taille relativement moyenne que l’on aurait aimé voir augmentée. Notez que le revêtement supérieur peut se retirer, mais que le fabricant ne propose cette fois qu’une version en tissu contre également une version rigide sur le premier modèle.

Sur toute cette étendue dédiée à la recharge, celle-ci s’effectue de manière bluffante sans aucune interruption, latence ou même perdition. Le concept fonctionne vraiment bien, et l’on s’habitue un peu trop vite à cette nouvelle façon de recharger nos appareils, à tel point que revenir à une configuration autre peut être déstabilisant au début. La glisse sur le tapis se fait de manière très homogène, sans à-coups et le tissu reste très agréable au toucher.

Et après plusieurs mois d’utilisation, on peut confirmer que la promesse est tenue : il est désormais possible de jouer, d’écrire ou de naviguer sur le web sans jamais avoir à recharger sa souris, ni changer les piles ou se préoccuper d’un fil gênant. Le système façon Plug and Play est réellement stupéfiant, et la charge tient vraiment sur la durée sans avoir fait diminuer les capacités de notre souris qui répond au doigt et à l’œil. Mais cela est lié à un dernier phénomène qui pourra forcément en freiner plus d’un lors du passage à la caisse, la compatibilité dans un écosystème que l’on pourrait qualifier de fermé.

Si vous ne l’aviez pas encore envisagé, il vous faut savoir que cette technologie de recharge sans fil signée Logitech reste bien évidemment exclusive à la marque, ne proposant ce service qu’aux modèles de souris compatibles, à savoir les G309 LightSpeed, G502 X (Lightspeed et Plus), G703 LightSpeed, G903 LightSpeed, mais également toutes les souris appartenant à la série Pro (Pro X Superlight 2 DEX, Pro 2 LightSpeed, Pro X SuperLight 2, Pro X SuperLight et Pro Wireless) et les modèles ultérieurs de la série G.

Autrement dit, toute autre marque ne disposant pas de la fonctionnalité PowerPlay n’est pas éligible. La raison ? La présence d’un module de recharge PowerPlay qu’il vous faudra mettre en place sous votre souris (en lieu et place d’un cache présent), pour la rendre directement prête à l’emploi. Cela permet par la même occasion de malheureusement empêcher la recharge de plusieurs appareils simultanément, puisque le tapis ne peut prendre en charge qu’un seul module associé.