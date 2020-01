Nous vous avons souvent présenté des ordinateurs portables conçus pour le gaming se situant dans la fourchette haute des prix, avec des configurations très puissantes qui ne pouvaient pas s’adresser à tous. Aujourd’hui, nous revenons sur quelque chose de plus abordable avec la gamme Legion de Lenovo, et notamment son Y540, moins cher que son compère Y740 mais qui dispose tout de même d’excellentes performances pour son prix, et qui pourra séduire les joueurs qui souhaitent avoir une puissante machine sans trop se ruiner.

Condition de test : nous avons pu essayé ce Lenovo Legion Y540 pendant plusieurs semaines, et ce aussi bien en jeu qu’en conditions de travail sur des logiciels exigeants.

Un design épuré

Avant de jeter un oeil à ses spécificités techniques, arrêtons un instant sur le look très épuré de ce Legion Y540. Même à un prix qui a tendance à avoisiner les 1 000 euros, il n’est pas rare de retrouver du plastique pour ce genre de produit, et le Lenovo Legion Y540 ne déroge pas à la règle. Son dos fourmillant de rainures empêchera tout de même les traces de doigts (contrairement à la partie clavier), ce qui est plutôt agréable.

Le clavier rétroéclairé est on ne peut plus ordinaire mais confortable, tout comme le touchpad qui se prend vite en main. La disposition des touches côté numérique pourra cependant troubler et un petit temps d’adaptation sera nécessaire.

On sera rapidement séduit par l’écran de 15,6 pouces full HD de 144 Hz, qui fera surtout des merveilles en jeu. L’éclairage de ce dernier est d’ailleurs très satisfaisant, encore plus avec la dalle IPS anti-reflet. En revanche, pas de G-SYNC ici, ce qui est tout à fait compréhensible si l’on s’en tient au prix de l’appareil.

L’emplacement de l’écran défavorise cependant celui de la webcam, placée en bas de celui-ci, ce qui ne donne pas vraiment le meilleur des profils à l’utilisateur. Au moins, l’écran occupe une bonne partie de l’espace, ce qui favorisera l’immersion en jeu.

Côté connectique, le Y540 dispose de tout ce qu’il faut même si l’on pourra s’interroger sur la disposition choisie. La plupart des ports se situent à l’arrière, ce qui n’est forcément des plus pratique. On aurait pas rechigné à avoir un port USB en plus sur le côté, ou au moins un port pour une carte SD. Voici tout ce que l’on peut retrouver sur ce PC :

3 ports USB 3.1

1 port USB-C

1 port HDMI

1 port Ethernet

1 Mini-DisplayPort

1 port casque

Les plus exigeants pourront aussi trouver à redire sur le bloc d’alimentation, certes relativement large et un peu lourd, mais étant donné sa faible épaisseur, il se glissera très aisément dans n’importe quel sacoche, ce qui rend l’installation très transportable. Pour ne rien gâcher, le PC en lui-même est léger (environ 2,3 kg), et pourra être baladé sans trop de contraintes.

Des performances satisfaisantes en jeu

Le Lenovo Legion Y540 est en tout cas loin d’être aussi sobre à l’intérieur qu’à l’extérieur. La machine se situe dans le haut du panier lorsque l’on compare son prix à ce qu’il embarque. Voici ce que l’on pouvait retrouver comme composants sur le modèle que nous avons pu essayer :

Processeur : Intel Core i7-9750H 2.6 GHz

32 Go de RAM

Carte graphique : NVIDIA GeForce RTX 2060

SSD : 256 Go

Disque dur de 1 To

Notez qu’il existe bien entendu diverses configurations pour ce Y540, qui restent à chaque fois en adéquation avec leur prix. La gamme des Legion possède donc un des meilleurs rapports qualité/prix, tout du moins pour ce qui est de ses composants.

Autant dire tout de suite que cette configuration que nous avons pu tester reste tout de même très confortable, et permet de profiter des derniers jeux sans soucis. A ce titre, nous avons pu tester les limites de de Y540 sur plusieurs jeux, notamment sur Metro Exodus.

Le PC n’avait aucun mal à faire tourner le titre en Ultra, dans la configuration la plus élevée avec un framerate correct. Etant donné l’absence d’écran 4K, on ne favorisera tout de même pas la configuration Ultra, quelque peu obsolète sans cette résolution d’image. Les 144 Hz permettent également de profiter des derniers FPS sans soucis, avec une meilleure précision.

Une autonomie en deça

On est moins convaincu par la partie sonore, malgré la présence de Dolby Atmos. N’espérez donc pas enchanter vos oreilles avec de la musique en utilisant seulement les haut-parleurs, et ne vous attendez pas non plus à une précision à toute épreuve en jeu, notamment si vous souhaitez repérer vos ennemis grâce à cela.

En revanche du côté de la chauffe, relativement faible durant nos essais grâce à la technologie Legion Coldfront. Le bruit de la ventilation peut parfois tendre à grimper quelque peu (en charge notamment, où les décibels peuvent grandement monter), mais cela reste ponctuel et ne fait pas intervenir de chauffe importante, sauf en cas de jeux vraiment plus gourmands.

Mais là où le bât blesse, c’est du côté de la batterie, relativement faible même pour un PC de cette catégorie. En bureautique, en effectuant des tâches quotidiennes sur Internet, avec de la consommation de vidéo, le Y540 peinait grandement à dépasser les 2h30 heures d’autonomie, ce qui est peu. Comptez donc un peu moins en jeu, ce qui pourra en gêner plus d’un.