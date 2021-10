Test Knockout Home Fitness – Se remettre en forme en frappant dans le vide

On aurait pu croire que les jeux de fitness allaient disparaître en même temps que la Wii, ou à la rigueur à la mort du dispensable Kinect 2, mais il n’en fut étrangement rien. La Wii U a eu droit à son lot de titres destinés à la remise en forme, et la Switch continue dans la même lancée. Cette année, les sorties n’étaient pas légion, mais nous avons tout de même droit au bien nommé Knockout Home Fitness, qui propose concrètement de perdre des calories en reproduisant des mouvements issus de différents sports de combat. Pari réussi ? C’est ce que nous allons voir.

Conditions du test : Nous avons inclus Knockout Home Fitness dans une routine sportive pendant quatre jours consécutifs.

La remise en forme, l’objectif ultime ?

Avec les deux confinements de l’année dernière, et la longue fermeture des salles de sport, il a bien fallu s’adapter. Certains ont pris du poids, se sont démotivés, quand d’autres ont redoublé d’acharnement dans la course à pied et les exercices en solitaire. Quoi qu’il en soit, l’une des solutions était le jeu vidéo. Beaucoup se sont tournés vers Animal Crossing : New Horizons pour fuir le stress quotidien de la crise sanitaire, tandis que d’autres ont préféré opter pour de la remise en forme devant leur écran. C’est ainsi que Fitness Boxing 2 : Rythm and Exercises débarquait à point nommé en décembre dernier, proposant d’ailleurs une expérience que nous recommandions chaudement.

Cette année, c’est donc au tour de Knockout Home Fitness, qui sort à une période bien moins propice, certes, mais qui propose malgré tout une formule très proche. En peu de mots, se remettre en forme avec l’illusion d’apprendre des techniques de combat. Et cela peut paraître idiot, dit comme ça, mais c’est bel et bien ce capital ludique qui fait toute la différence. Permettant d’ailleurs à Fitness Boxing premier du nom de trouver son public et de fonctionner aussi bien. Parce qu’il faut tout de même une volonté de fer pour se remettre au sport, et encore plus sans artifice pour se motiver. Et pour certains il n’est pas question de s’y coller en groupe !

Que ce soit bien clair avant que nous rentrions dans le vif du sujet, vous n’allez pas apprendre la moindre technique de karaté ou de boxe thaïlandaise en vous entraînant sur Knockout Home Fitness. À l’image des deux autres titres que nous citions plus haut, il n’est question ici que de se remettre au sport de manière ludique, et surtout perdre des calories. Vous allez donc pouvoir travailler votre cardio, mais aussi tirer un peu sur le haut de votre corps et sur vos jambes. La finalité ne sera en aucun cas une musculature saillante. Mais si votre objectif est de perdre du poids ou simplement d’avoir un complément à coté d’autres activités sportives, alors vous frappez à la bonne porte.

Assez ludique pour tenir sur la durée ?

Comparer Knockout Home Fitness à Fitness Boxing 2 nous apparaît comme une évidence, tant ce qu’ils proposent dans le fond se ressemble. Si le second se concentre sur la boxe pour nous faire transpirer, le premier touche quant à lui à une bonne quantité de sports de combat. Ce qui est plutôt intéressant, bien qu’encore une fois il ne soit pas question d’apprendre à se battre, c’est que le nom des exercices nous indique clairement de quelle discipline proviennent les coups que nous effectuons. Idem, il est possible, avant de les lancer, de déterminer quelles sont les zones du corps qui vont être sollicitées.

À ce sujet, les exercices sont plutôt nombreux, et proposent une évolution en pente douce jusqu’à un niveau relativement élevé. Malgré tout, ne vous attendez pas à sortir tout de suite de vos entraînements au bord de l’évanouissement (et quelque part c’est peut-être mieux ainsi), puisque le titre vous impose son rythme. Knockout Home Fitness ne vous permettra pas de vous lancer dans n’importe quel cours, comme il nomme ces sessions sportives, et vous contraindra à les débloquer un à un en terminant les niveaux dans l’ordre. Ce qui est valable dans le mode Fitness 3 Minutes, qui vous permet de pratiquer le cours de votre choix, mais aussi dans le mode Entraînement Personnel, qui vise la pratique journalière sur une durée de 10 à 30 minutes maximum.

Petit bémol pour ceux qui pratiquent déjà des exercices régulièrement, donc, et qui vont devoir reprendre de zéro sur le jeu avant de pouvoir accéder à un niveau leur correspondant. Toutefois, pour ceux qui désirent se remettre à une activité sportive, c’est idéal ! Il n’est pas possible d’en faire trop dès le début, ce qui laisse le temps de se rendre compte de ses propres limites et de trouver son rythme personnel. Cela étant, on aurait tout de même apprécié que le Knockout Home Fitness nous permette de choisir notre niveau la première fois que nous l’avons lancé, histoire de pouvoir adapter plus rapidement nos cours à nos attentes.

Un contenu perfectible

Si Knockout Home Fitness propose globalement la même chose que Fitness Boxing 2 en terme de possibilités d’évolution, et que les cours se déroulent à peu près de la même manière, on déplore toutefois un manque de fioritures. Certes, il est possible de travailler le bas et le haut du corps de manière assez complète, du moins pour un jeu du genre, mais il n’y a rien de plus à faire que cela. Là où le jeu de décembre dernier nous permettait de changer d’entraîneur et de débloquer différents vêtements pour habiller ce dernier, ici on a seulement droit à quatre coachs, quatre salles, et à peine une poignée de musiques. Le menu principal semble d’ailleurs très vide.

C’est donc sur le contenu qu’on aura à redire. Et exclusivement là dessus d’ailleurs, puisqu’en dehors de cela le titre est plutôt solide. On a droit à une reconnaissance des mouvements qui fait le café. Bien qu’il soit encore possible de faire un peu n’importe quoi pour valider nos actions, il arrive bien plus rarement que le jeu nous indique un ratage alors que l’on a effectué un coup proprement. Par ailleurs, le gros point fort de Knockout Home Fitness, c’est son doublage intégral en français. Difficile de juger ce dernier sur sa qualité, puisque l’on est face à un jeu de sport. Mais force est de reconnaître que c’est tout de même plus confortable de se faire expliquer les exercices dans notre langue natale, quand bien même on serait très à l’aise en anglais.