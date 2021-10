Knockout Home Fitness

Knockout Home Fitness est un jeu de sport dans lequel on pratique des exercices physiques en suivant les indications données à l'écran par un coach virtuel. Il s'agit alors de reproduire les mouvement indiqué avec des entraînements souvent liés à la boxe, le tout en suivant le rythme de la musique. Il est possible de paramétrer les exercices pour convenir d'un programme d'entraînement en adéquation avec toutes les morphologies et les besoins, avec des cours dédiés pour les débutants et d'autres pour ceux qui sont plus à l'aise avec le sport.