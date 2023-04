Test HyperX Clutch Gladiate – Une manette filaire Xbox ultra complète, mais à petit prix

Il n’est pas facile de proposer une alternative à une manette qui est déjà saluée pour ses performances et son confort. C’est pourquoi les fabricants qui veulent s’attaquer au marché de la manette Xbox se doivent d’être innovants tout en faisant très attention à leur positionnement tarifaire. HyperX l’a bien compris en nous dévoilant la HyperX Clutch Gladiate, une manette Xbox filaire qui a le mérite de se démarquer quelque peu de la concurrence en possédant la licence officielle Xbox. Mais c’est loin d’être le seul élément qui lui permet de se distinguer de la masse.

Conditions de test : Nous avons pu jouer une quinzaine d’heures sur cette manette sur différents types de jeux, principalement sur Xbox Series X.

Un design familier

Avec son packaging très simple qui correspond tout à fait à la gamme de prix proposée, on aurait tendance à croire que la Clutch Gladiate est une énième manette d’entrée de gamme qui aura pour seul but de remplacer votre manette Xbox officielle en cas de pépin. Ce qui n’est pas du tout le cas, puisque HyperX propose ici bien plus de fonctionnalités que ce que l’on a l’habitude de voir sur une manette vendue à moins de 40 €.

On est d’abord séduit par son design qui se rapproche très fortement de celui de la manette Microsoft, avec des boutons similaires et même une taille qui n’est pas très éloignée. Seul le design des tranches et la démarcation des poignées (et la taille du bouton de capture) nous éloignent quelque peu de ce que l’on connaît, mais le look de cette manette Clutch Gladiate est tout de même très satisfaisant. Mention spéciale pour les sticks rouges (même si le revêtement est noir) qui permettent d’apporter un peu de couleurs.

Tout cela fait évidemment très plastique, surtout du côté de la croix directionnelle, manette d’entrée de gamme oblige. Cependant, on a là une manette très légère grâce à l’absence de batterie, qui la rend très agréable en main. Les poignées ont une petite zone de grip à l’arrière qui n’est pas aussi agréable qu’une vraie manette Xbox, mais c’est suffisant pour ne pas qu’elle nous glisse entre les mains. Elle dispose aussi d’une prise jack 3.5mm pour venir y brancher un casque, tandis qu’elle est vendue avec un fil en UBS-C d’un peu moins de 3 mètres, ce qui vous laisse largement assez de recul avec votre console ou votre PC. On appréciera le fait que le câble puisse se détacher à l’envie, car en cas de pépin, il est facilement remplaçable sans avoir besoin de repasser à la caisse pour une nouvelle manette.

Performances

Le vrai intérêt de cette manette se trouve à l’arrière de cette dernière. On remarque d’abord deux petits switchs qui sont attribués aux boutons de tranche LT et RT. Ces switchs vont vous permettre de régler la sensibilité de ces boutons pour les bloquer plus rapidement ou non. Un vrai plus pour les amateurs de FPS, comme Call of Duty: Warzone 2 ou Halo Infinite, avec un appui plus immédiat, tandis que celles et ceux qui préfèrent par exemple les jeux de courses à la Forza Horizon 5 pourront débloquer ces boutons pour doser plus facilement leur vitesse. On peut changer la résistance de ces touches à la volée tout en sachant que l’un peut être plus souple que l’autre, ce qui est vraiment un plus.

Trouver cette fonctionnalité dans une manette aussi peu chère est assez rare, et ce n’est pas terminé. On retrouve aussi trois autres boutons, de P1 à P3, placés à l’arrière et sur l’intérieur des poignés. Le bouton P1 va vous aider à paramétrer P2 et P3 pour obtenir deux boutons de plus qui viendront remplacer les boutons traditionnels dans vos jeux, de quoi paramétrer plus facilement les contrôles à votre goût, surtout dans des titres qui demandent beaucoup de raccourcis. On n’est évidemment pas au niveau des boutons supplémentaires d’une Elite Series 2, mais ils restent facile d’accès et simple à paramétrer. Leur position et le fait qu’ils ne sont pas amovibles pourraient gêner celles et ceux qui s’agrippent trop fort à leur manette, et qui auraient donc tendance à cliquer dessus sans trop le vouloir, mais ce n’est qu’une habitude à prendre.

Terminons enfin par les vibrations de la manette. Celles-ci sont plutôt correctes bien qu’un peu timides, mais vous ne constaterez pas une vraie grosse différence avec la manette standard, donc pas de quoi vous gêner ici.

Caractéristiques principales de la HyperX Clutch Gladiate

Compatibilité : PC, Xbox One, Xbox Series

Manette filaire

Type de câble : Câble USB-C vers USB-A détachable

Longueur du câble : 2,95 m

Poids : 280 grammes

Port Jack 3.5mm stéreo

Garantie 2 ans

Licence officielle Xbox