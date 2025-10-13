Test Hotel Barcelona – Deux grands noms du jeu vidéo à la hauteur des attentes ?

Jaquette de Hotel Barcelona
Hotel Barcelona
pc
ps5
xbox series

Date de sortie : 26/09/2025

  • Le design des personnages
  • Une lettre d'amour aux films d'horreur
  • La partie multijoueur absurde
  • Le doublage japonais est de qualité
  • Quelques idées amusantes...
  • Graphiquement daté
  • Un gameplay lourd
  • La technique aux fraises
  • D'autres idées peu pertinentes
Hotel Barcelona est un jeu pour lequel il est difficile de justifier un quelconque plaisir et pourtant… Il est daté sur tous les points, que ce soit graphismes ou gameplay, tout ne fonctionne même pas correctement mais il y a quelque chose d’incroyable dans le travail de Suda51 et Swery. Ce qui est responsable de leur renommée se retrouve ici. Le moindre secret regorge de fun et de passion. Cependant il est compliqué de recommander objectivement ce jeu si vous n’êtes pas familier des jeux de Swery ou muni d’une bonne dose de patience. À réserver à un public bien spécifique.

Ce test a été réalisé à partir d'une version commerciale.

