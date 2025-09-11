Test Gloomy Eyes – Avoir une esthétique à la Tim Burton ne suffit plus

Durée de vie

Histoire principale

3 heures

Histoire et quêtes annexes

3 heures

Collectionneur

4 heures

  • Certains casse têtes bien ficelés...
  • Une narration poétique et touchante...
  • L'ambiance graphique à la Tim Burton réussie
  • Un sound design convenable
  • La complémentarité des deux personnages
  • Des phases de boss et plateformes qui diversifient l'expérience
  • ... d'autres trop faciles
  • ... qui manque un peu de mordant
  • Daté graphiquement
  • Des bugs et crashs
  • La caméra aux fraises
  • Le duo Nena/Gloomy pas assez exploité
  • Un manque de diversité dans les énigmes
Gloomy Eyes propose une extension doux amère de l’expérience VR en série animée. En voulant ressembler au maximum au matériau originel tout en s’efforçant de transposer la série VR en titre jouable manette en mains, les développeurs ont peut-être oublié de proposer une certaine ingéniosité dans le gameplay. Il parvient parfois à surprendre avec une complémentarité sympathique entre Nena et Gloomy et quelques séquences ainsi qu’une poignée de puzzles plaisants. Mais pour le reste, entre des soucis de gameplay et une certaine répétitivité saupoudrée d’une narration fade, il est impossible pour Gloomy Eyes d’être une production vraiment marquante. Il lui restera bien son habillage à la Tim Burton qui fait son effet, mais dans le fond, le titre manque trop de panache dans chaque compartiment, sentant un peu le renfermé.

Ce test a été réalisé à partir d'une version éditeur.

