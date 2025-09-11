Test Gloomy Eyes – Avoir une esthétique à la Tim Burton ne suffit plus

Ce n’est pas la première fois que l’on voit Gloomy Eyes. La licence avait déjà fait son apparition en 2020 sous la forme d’une série animée en VR et temps réel, le tout narré par Tahar Rahim. Voyant certainement le potentiel que pourrait avoir la franchise sous la forme d’une version jouable, l’éditeur ARTE France s’est donc attelé au développement d’un jeu, nommé sobrement Gloomy Eyes. C’est Fishing Cactus qui a été choisi pour le développement du titre. Mais le passé du développeur Belge n’est pas très glorieux. Le studio est connu pour des jeux VR moyens comme Tennis On-Court, ou encore des jeux un peu moins ambitieux, mais convenables, comme Nanotale – Typing Chronicles. Son expérience contrastée déteint logiquement sur Gloomy Eyes qui n’est pas une franche réussite à tous les étages.

Conditions de test : Nous avons terminé les quatorze chapitres de Gloomy Eyes en 3h de jeu. Le titre a été testé sur PlayStation 5.

La belle et la bête Tim Burton Edition

Sans surprise, Gloomy Eyes reprend, à la virgule près, la narration de la série animée originale en VR. Un jour, le soleil a décidé de ne plus du tout se lever, provoquant le réveil des morts-vivants. C’est ici que nous allons suivre le périple de Nena, fille d’un prêtre obsédé par l’élimination d’un zombie pas comme les autres, Gloomy. Nos deux héros vont se rencontrer par la suite, puis tomber amoureux l’un de l’autre. Le tout, dans une aventure contée par un fossoyeur ayant enterré le jeune garçon jadis.

Concrètement, il y a déjà beaucoup de similitudes que l’on observe avec les productions made in Tim Burton. On n’est donc pas si loin que ça de l’hommage au réalisateur de Beettlejuice, même si le résultat proposé dans l’histoire de Gloomy Eyes est beaucoup trop générique. Disons qu’une humaine qui s’éprend d’un mort, nous l’avions pratiquement déjà vu à toutes les sauces. S’il y a une petite éclaircie avec la trame narrée du point de vue du mystérieux fossoyeur, le cheminement de l’histoire est très scolaire, et ne surprend guère.

Il y a bien ce côté touchant et poétique entre Nena et Gloomy, qui n’est cependant pas aussi bien exploité que dans la série animée. Nous avons l’impression d’assister à une bête version longue de la série animée en VR, avec des détails très anecdotiques. Même la fin, qui était très réussie dans la série, est ici complètement ratée. Dans le fond, il fallait peut-être laisser Gloomy Eyes dans son format initial de série VR animée en 3D. Le message passé dans le titre est pourtant plus que louable, mais le tout manque sacrément de mordant dans l’écriture, assez morne.

La seule chose que l’on a véritablement aimé, c’est la patte graphique à la Tim Burton. Avec ce savant mélange entre L’étrange Noël de Monsieur Jack et les Noces Funèbres, il faut dire que Fishing Cactus a réussi à tirer toute l’essence du travail de Burton. L’esthétique est saisissante, et chaque nouveau diorama, représentant un nouveau chapitre, parvient systématiquement à se renouveler. Le travail achevé reste donc agréable, et c’est bien ce point là qui nous aura séduit.

Un casse-tête en mode Gloomy Boulga

Gloomy Eyes se dote d’une aventure peuplée d’énigmes à résoudre pour progresser. Dans des déplacements hélas relativement lourds et parfois peu précis, nos protagonistes évoluent sur différents dioramas à chaque chapitre. Le but sera, au choix, d’activer des mécanismes ou ramasser des objets à insérer à divers endroits pour continuer leur chemin, ou bien se la jouer fine et éviter les ennemis effectuant leur ronde. La difficulté monte crescendo, en passant d’un seul personnage à contrôler à deux avec Nena et Gloomy que vous pourrez choisir en simultané.

C’est là que le soft devient intéressant, avec la complémentarité de nos deux personnages. Car si quelques chapitres ne nous forceront qu’à jouer avec un seul personnage et offrent quelques énigmes tantôt bien ficelées, tantôt enfantines, ce sera dans les phases avec nos deux héros que résidera toute la sève de Gloomy Eyes. Gloomy pourra balancer ou porter des objets lourds, mais le moindre éclat de lumière le tuera. Quant à Nena, elle sera plus agile pour atteindre d’autres plateformes éloignées, sera insensible à la lumière et pourra activer quelques mécanismes.

Passionnante au début, la dualité Nena/Gloomy montrera vite ses limites. S’il y a bel et bien quelques passages ingénieux dans la résolution des puzzles, force est de constater que les objets à ramasser resteront pratiquement toujours les mêmes, excepté un ou deux chapitres. De plus, les trois quarts des casse-têtes resteront finalement très génériques, et tireront parfois trop peu vers le haut les habiletés de chacun des personnages. Autant dire que Fishing Cactus n’a réussi qu’à moitié les mécaniques de gameplay, parfaitement sous-exploitées, ce qui est frustrant.

On pourra néanmoins apprécier réellement la manipulation des dioramas sur la simple pression de la touche centrale de la Dualsense. Cela nous permet ainsi de voir la totalité de chacun d’eux, et d’apercevoir les potentielles solutions qui s’offrent à nous dans la résolution des énigmes, afin d’atteindre systématiquement le rond orné de lucioles, signifiant la fin du chapitre. Et c’est justement cela que l’on va reprocher au titre : la répétitivité de la finalité de ses énigmes, et surtout l’absence de nouvelles capacités que pourraient apprendre nos héros. On pourra aussi pester sur quelques bugs agaçants, et une caméra qui n’offre pas les bons angles afin de voir ce qu’il se passe.

Pas mal d’écueils, comme les passages trop faciles et les combats de boss. Le premier réside dans les séquences avec lesquelles vous devez éviter les ennemis, ou parfois leur chiper une clé dans leur dos pour ouvrir un mécanisme. Pour le second point, les boss ne sont pas des plus funs. La simplicité y est pour beaucoup. En effet, à aucun moment nous n’avons ressenti une once de challenge. Bien que le gameplay se centre essentiellement sur la fureur de Gloomy à ce moment-là, nous avons clairement l’impression que rien ne peut nous arriver. En d’autres termes, si ces phases-là diversifient l’expérience de jeu, le résultat est bien fade. Quant aux ennemis, ils sont dotés d’une IA proche du QI d’une huître.

Reste que le titre est plutôt court, et qu’il y a quand même quelques collectables çà et là. Il ne s’agira ni plus ni moins que de quelques objets, qui apportent du micro lore n’aidant pas à la narration. D’ailleurs, il faut noter que le fossoyeur doublé par Eric Nolan fait le boulot, avec un acting pour le moins honnête. Même le sound design dans son ensemble est bien fichu, avec pas mal de musiques différentes s’accordant très bien avec le thème de chaque diorama. Au moins, et mis à part un moteur graphique daté sur pas mal de textures et quelques bugs, voire micro crashs, le titre tire son épingle du jeu dans l’ambiance sonore.