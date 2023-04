Test Écran gaming Corsair XENEON 32UHD144 – Un écran 4K/144Hz très solide

A l’heure où bon nombre de joueurs PC évoluent surtout sur une résolution en 1080p ou 1440p, le 4K s’impose petit à petit en devenant plus accessible. Le CORSAIR XENEON 32UHD144 veut s’imposer comme un écran proposant bien plus qu’une résolution très élevée en accompagnant son écran gaming de nombreuses fonctionnalités offrant de meilleures performances et un confort de jeu accru. Voyons si les promesses sont tenues avec notre verdict sur ce produit haut de gamme.

Design

A première vue, le Corsair XENEON 32UHD144 ressemble à n’importe quel moniteur classique et reste plutôt simple dans l’ensemble. Malgré sa sobriété, cet écran de 32 pouces est très agréable à l’œil notamment grâce à sa couleur mat et son panneau ultrafin. Il embarque surtout beaucoup d’avantages pratiques liés au design avec un système multi-support intégré au pied en aluminium. Grâce à son acquisition de toute la division jeu vidéo d’Elgato en 2018, la marque met également en avant une compatibilité avec le système de fixation Elgato Multi Mount. Un petit plus notable si jamais vous souhaitez vous lancer dans le streaming ou avoir un équipement complet pour chater d’autant qu’Elgato est une marque très prisée dans le milieu.

En revanche, on sera bien moins convaincu par la base du pied bien trop protubérante même si cela donne un sentiment de solidité dans le maintien. Prévoyez donc beaucoup d’espace sur votre bureau pour accueillir la bête. En dehors de cette petite critique, on note que le pied permet une bonne gestion des câbles. Il est aussi assez flexible malgré sa taille, on peut ainsi facilement trouver la bonne hauteur (jusqu’à 11cm de réglage) et le bon angle de vue (entre -5° et 20°). En matière de connectiques, il y a tout ce qu’il faut avec deux ports USB-C, deux ports HDMI 2.1, un DisplayPort 1.4, un hub USB 3.1 (avec la prise en charge du rechargement), 2 port USB-A et prise jack 3.5mm.

Performances

Nous avons pu jouer sur cet écran durant près de 2 semaines et il faut avouer qu’il s’agit d’un beau bijou. Son prix reste tout de même assez élevé (1149,99€), on le conseillera donc pour ceux qui ont d’abord une configuration PC assez puissance pour profiter la résolution 4K tout en voulant un écran performant pour jouer également sur consoles PS5/Xbox Series. Sans cette double utilité, on se rabattra sur des téléviseurs haut de gamme dans cette tranche de prix. Que ce soit nativement ou grâce au FSR d’AMD dans notre cas, le Xeneon 32UHD144 offre une résolution 4K bien nette avec une palette de couleurs vives.

On peut aussi bien en profiter sur des jeux immersifs en solo ou encore sur des jeux compétitifs (notamment FPS) grâce à son taux de rafraîchissement de 144 Hz et une technologie Free Sync Premium Pro (également compatible G-Sync). D’habitude, les écrans PC 4K plafonnent le plus souvent à 60 Hz, ce point est donc un argument de poids ici. Le temps de réponse est aussi excellent avec 1ms bien qu’il faille mettre un mode spécifique (« le plus rapide ») pour atteindre ce chiffre.

Couleurs et logiciel

Petite déception tout de même en matière de HDR car, même si la luminosité est correcte dans l’ensemble, le rendu des couleurs est assez terne et délavé. On apprécie bien plus l’expérience en SDR. Pour revenir sur les couleurs, il fait un sans faute dans le rendu de celles-ci grâce à une couverture complète : 98% du DCI-P3, 100% de l’Adobe RGB et 100% sRGB. Le contraste n’est néanmoins pas exceptionnel, mais il est apparemment difficile de trouver quelque chose de correct sur les écrans 4K de ce calibre, même chez la concurrence.

Afin de personnaliser les paramètres en fonction de ce que vous faites, l’écran dispose d’un petit joystick à l’arrière qui vous permet de rapidement faire des réglages simples. Vous pouvez aussi utiliser le logiciel iCUE de Corsair pour avoir accès à plus d’informations en temps réel et calibrer les autres périphériques.