Test Écran gaming BenQ MOBIUZ EX270QM – Un très bon écran pour jouer en 1440p

Pour jouer sur PC ou consoles, on trouve désormais tout un tas d’écrans de bonne qualité qui peuvent satisfaire des besoins précis. Avec le MOBIUZ EX270QM, la marque BenQ s’attaque aux amoureux de performances et de belles images tout en profitant d’une résolution maximale de 1440p. Un entre deux assez convainquant entre du 1080p compétitif et de la 4K immersive. Nous l’avons testé durant deux semaines en jouant sur PC, mais aussi sur consoles Switch et PS5.

Packaging et Design

Comme la plupart des écrans gaming assez récents, le MOBIUZ EX270QM dispose d’un packaging standard qui protège bien le moniteur et d’une phase de montage simple comme bonjour. Quelques manipulations suffisent pour monter le pied et le clipser à l’écran. L’écran de 27 pouces est tout de même imposant et assez épais (par rapport aux standards). Il faut dire qu’il embarque des haut-parleurs treVolo ce qui explique ce détail, mais concrètement cela se révèle être un avantage qui pardonne cet embonpoint (7.6 kg tout de même pour le tout assemblé) par rapport à la concurrence.

A l’arrière on retrouve quatre LED RGB sur les diagonales de l’écran et toute la connectique dont nous avons besoin avec : 2 ports HDMI 2.1, un display port 1.4, une prise jack, un port USB-B et deux ports USB 3.0. Le design est certes plutôt sobre et manque un peu d’élégance mais il se rattrape largement avec les performances qu’il procure. A noter que même s’il est possible de naviguer dans les options avec un petit stick présent sur la partie inférieur, BenQ fournit une télécommande qui vous permet de naviguer plus aisément ou bien de contrôler le volume. Il faut tout de même noter un petit inconvénient au niveau de sa flexibilité puisqu’il est seulement possible de pivoter à 15° (à gauche et à droite) et à -5° -15° (en haut et en bas).

Performances

L’écran gaming MOBIUZ EX270QM est tout simplement l’un des meilleurs écrans 1440p que nous avons pu tester. Certes, il s’agit d’un sacré investissement (pour un prix conseillé de 800€) mais il pourra vous servir d’écran polyvalent entre le jeu sur PC mais aussi consoles. Nous sommes devant une dalle IPS (soit la meilleure pour un écran gaming), un temps de réponse 1 ms et un taux de rafraichissement maximal de 240 Hz.

Sur PC, bien que l’on ait des écrans pouvant atteindre 360 Hz destinés à des joueurs ultra exigeants, le moniteur de BenQ reste tout de même dans le haut du panier pour profiter d’un gameplay fluide en ce qui concerne les jeux compétitifs comme les FPS tels que Counter Strike : Global Offensive ou Call of Duty Modern Warfare 2 sorti récemment. L’écran profite également de la technologie Free Sync d’AMD (fonctionnant même avec une carte NVIDIA).

Sur consoles, le moniteur coche toutes les cases pour jouer confortablement à moins que vous vouliez vraiment de la 4K native sur vos jeux. Rappelons que les consoles Xbox Series (et la PS5 récemment) supportent le 1440p et le 120 Hz sur les jeux. Le seul inconvénient avec la machine de Sony, c’est que vous ne pouvez pas profiter à la fois du VRR et du 1440p. Pour cela, vous devez obligatoirement jouer en 1080p ou en 4K. Dans tous les cas, rien à redire au niveau des performances de cet écran quel que soit le jeu. On est vraiment sur quelque chose de passe-partout qui conviendra aux gros joueurs. On ajoute également que pour la Switch, l’écran d’adapte automatiquement au 1080p de la console sans étirer l’image.

Qualité d’image et son

En matière de couleurs, l’écran de BenQ s’en sort également avec brio. Que ce soit sur les couleurs vives ou les contrastes, il offre un rendu éblouissant grâce à sa gamme de couleurs DCI-P3 98% d’autant qu’il profite de nombreux réglages permettant de personnaliser votre expérience selon votre convenance et selon les situations car il peut également s’apprécier pour tout ce qui touche aux films et aux séries. La luminosité est également au rendez-vous puisque l’appareil est certifié DisplayHDR 600 et l’on a ainsi une meilleure vivacité des couleurs. On sera par contre moins fan du HDRi, une technologie propre à BenQ qui est sensée optimiser automatiquement la couleur et la clarté de l’image, cependant on trouve que dans la plupart des situations, la luminosité reste assez faible.

La marque met aussi en avant la technologie Eye-Care (qui est sensée ménager vos yeux pour vous offrir un plus grand confort pendant les longues sessions de jeu) et de la technologie Brightness Intelligence Plus (ajustant la luminosité de l’affichage et la température de couleur pour une expérience de visionnage plus confortable). Ce n’est pas flagrant, mais on constate effectivement un certain confort sur de longues périodes. Les différentes configurations proposées (et que vous pouvez paramétrer au loisir) est très pratique pour s’adapter à luminosité de la pièce ou du jeu/film affiché à l’écran.

L’autre gros argument en matière de polyvalence, ce sont les haut-parleurs treVolo intégrés et les cinq modes sonores immersifs offrent un résultat assez bluffant. Si vous cherchez un son de qualité histoire de laisser respirer vos oreilles du casque gaming ou bien pour regarder des vidéos/films/séries sereinement, ne cherchez pas plus loin. On ne s’y attendait pas vraiment, mais il peut vraiment vous faire économiser des achats en équipements sonores additionnels.