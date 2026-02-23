Test Dead in Antares – La survie version science-fiction tient-elle ses promesses ?

Avec Dead in Antares, Ishtar Games signe un retour solide et maîtrisé pour sa licence « Dead in ». En troquant les terres vikings pour une planète hostile perdue aux confins de l’espace, le studio réussit à renouveler intelligemment sa formule sans trahir son ADN. Plus accessible dans ses premières heures, mieux rythmé et plus lisible dans ses systèmes, cet épisode corrige une partie des frustrations de Dead in Vinland tout en conservant cette tension permanente qui fait le sel de la série. La gestion du camp, toujours au cœur de l’expérience, gagne en profondeur grâce à une montée en complexité progressive et à des mécaniques bien articulées entre survie, exploration et narration. Un épisode qui ne révolutionne pas le genre, mais qui affine suffisamment sa formule pour offrir une expérience de survie exigeante, stratégique et plaisante.

